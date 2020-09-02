Лосось получает дальневосточную прописку

«Русская аквакультура» объявила о планах разводить рыбу в Приморском крае

«Русская аквакультура» Максима Воробьева может стать первой компанией, которая начнет выращивать на Дальнем Востоке лосося в искусственных условиях. До сих пор считалось, что для аквакультурного рыбоводства регион не подходит

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Компания «Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурного лосося, выиграла на торгах рыбоводный участок на Дальнем Востоке и сейчас изучает возможности выращивания этой рыбы там, сообщил РБК гендиректор группы Илья Соснов. По его словам, участок находится на самом юге Приморского края, в Посьетском заливе, в 30 км от Северной Кореи.

Сейчас на Дальнем Востоке нет ни одной морской фермы, где бы выращивались лососевые или другие виды морских рыб, пояснил РБК председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) Вадим Лихачев.

Соснов также не исключил, что «Русской аквакультуре» в перспективе может быть интересно развитие на приобретенном на Дальнем Востоке участке производства марикультуры, например гребешка и трепанга.

Аукцион на право пользования рыбоводным участком в бухте Витязь Хасанского района прошел 21 июля, указано на сайте АМКОР. Участок площадью 38 га достался «Русской аквакультуре», подтвердил РБК Лихачев. По его словам, она заплатила за него около 8 млн руб.

Чем известна «Русская аквакультура» Бизнес «Русской аквакультуры», крупнейшего в России производителя аквакультурного, то есть выращенного в искусственных условиях лосося с долей рынка 20%, сосредоточен на северо-западе России. Группа выращивает лосося в Мурманской области и радужную форель в Карелии. Первую ферму по выращиванию атлантического лосося компания запустила в Мурманской области в 2012 году. Но спустя три года на ее фермах в Баренцевом море произошла вспышка лососевой вши — больше 70% рыбы, которая должна была быть реализована в 2015–2016 годах, погибло. Потери из-за мора компания оценивала в 1 млрд руб. Восстановление бизнеса заняло несколько лет, выращивать рыбу в Баренцевом море «Русская аквакультура» вновь начала в 2017 году. Для обеспечения ферм посадочным материалом компания купила два рыбозавода в Норвегии. Уже по итогам первого полугодия 2019 года компания увеличила выручку в 16 раз, до 4,8 млрд руб. В первом полугодии 2020 года продажи, несмотря на снижение спроса на рыбу в первые месяцы пандемии, выросли до 5,2 млрд руб. Но по итогам шести месяцев этого года компания получила чистый убыток в размере 402 млн руб. против 1 млрд руб. чистой прибыли за сопоставимый период 2019 года. Убыток, как объясняют в «Русской аквакультуре», связан с тем, что из-за холодного июня биомасса рыбы в воде снизилась и группе пришлось провести переоценку биологических активов. Но уже в июле и августе температура была благоприятной, и за эти месяцы отставание в росте рыбы было частично компенсировано. Основным акционером «Русской аквакультуры» является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев — ему принадлежит 48,44%. Другим крупным акционером является УК «Свиньин и партнеры» (доля 24,9%). Капитализация группы по состоянию на 31 августа на Московской бирже — 19,6 млрд руб. Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2020 года — 3,1 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019-го он снизился на 23%.

Основную часть лососевых, которые поступают на российский рынок, добывают в дикой природе — объем рыбы, выращенной в искусственных условиях, в разы меньше. В 2019 году улов лососевых на Дальнем Востоке составил, по информации Росрыболовства, 498,2 тыс. т. Производство аквакультурного лосося в России начало расти после введения в 2014 году продовольственного эмбарго: по итогам 2019 года Росрыболовство заявило о 90,8 тыс. т. В отличие от дикого аквакультурный лосось более востребован в ретейле и общепите: например, у «Русской аквакультуры» около 40% прямых продаж приходится на торговые сети, 30–35% — на сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе), оставшиеся объемы уходят переработчикам.

Единственный регион, который подходит для выращивания аквакультурного лосося, — Мурманская область, указывала «Русская аквакультура» в своем последнем годовом отчете. На Дальнем Востоке природные условия неблагоприятны из-за отсутствия укрытых от волн и ветра заливов и бухт. Закрытых бухт на Дальнем Востоке не так много, а температура воды в регионе не очень подходит для выращивания лосося: зимой она слишком холодная, в результате затраты на производство увеличиваются, а эффективность снижается, пояснил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Каковы перспективы проекта

Оценить, насколько приобретенный «Русской аквакультурой» участок в бухте Витязь подходит для выращивания лосося в искусственных условиях, Лихачев затруднился, но отметил, что глубина там достаточно комфортная для развития аква- и марикультуры.

Если бы речь шла о проекте по выращиванию атлантического лосося или морской форели в Баренцевом море, то вложения в производство мощностью 4,5–5 тыс. т продукции в год составили бы на первом этапе около 3 млрд руб., оценивает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Оценить потенциальный объем вложений в проект на Дальнем Востоке эксперт затруднился: климатические условия этого региона отличаются и могут не подойти, например, для выращивания семги. Что касается марикультуры, то запуск одной специализированной фермы для выращивания до 250 т товарных мидий может обойтись инвестору в среднем в 10–15 млн руб., оценил Березнюк. По его словам, для полного цикла производства необходимы три такие фермы — капитальные затраты на проект мощностью до 750 т составят около 40–50 млн руб.

Идея выращивать сейчас аквакультурного лосося на Дальнем Востоке, где достаточно дикой рыбы, по мнению Лихачева, не выглядит дикой, так как запасы природных ресурсов истощаются. Во всем мире индустриальное рыбоводство, то есть выращивание рыбы в так называемых садках, занимает все больше места в воспроизводстве рыбы, поясняет он. Спрос на качественные морепродукты растет, в частности, в Китае, поэтому производство аквакультурного лосося в регионе может быть перспективно, резюмирует Лихачев.

На Дальнем Востоке есть морские фермы, но на них в основном выращивают моллюсков — мидий и устриц, отметил Фомин. Предприятий полного цикла, которые выращивают лососевых, он здесь не припомнит, но отмечает, что в регионе распространено искусственное воспроизводство рыбы. Лососевые — горбуша, кета, нерка или кижуч — заходят в расположенные в реках рыбопромысловые участки на нерест, из икры этих рыб появляются мальки, которых подкармливают и весной выпускают обратно в океан, чтобы затем они вновь вернулись на нерест в ту же реку, поясняет Фомин.Такой подход гарантирует сохранение запасов рыбы.

Участок, который приобрела «Русская аквакультура», по мнению Фомина, может быть более перспективным с точки зрения выращивания марикультуры — этот бизнес проще, и он быстрее окупится, так как затраты на марикультурные фермы по сравнению с лососеводческими невелики. Но и у лососеводства, по мнению Фомина, есть перспективы: например, компания может по примеру предприятий в Японии закладывать на Дальнем Востоке молодь дикого лосося — кижуча, а затем перевозить его и доращивать на фермах в Баренцевом море, где условия для этого более благоприятные.