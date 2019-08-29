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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Русская аквакультура» восстановила бизнес после гибели рыбы
Производитель лосося «Русская аквакультура», пострадавший от нападения лососевой вши на ее фермы в Мурманске в 2015 году, смог восстановить бизнес. Выручка компании в первом полугодии выросла в 16 раз — до 4,8 млрд руб.
Фото: Kristian Helgesen / Bloomberg

Производитель лосося «Русская аквакультура» увеличил выручку в первом полугодии 2019 года почти в 16 раз, сообщила компания. В январе—июне ее выручка составила 4,8 млрд руб. по сравнению с 305 млн руб. за тот же период годом ранее. Чистая прибыль «Русской аквакультуры» выросла за отчетный период до 1 млрд руб. — это рост в 6,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Рост финансовых показателей связан с увеличением вылова и производства рыбы, пояснил РБК гендиректор компании Илья Соснов. Компания выращивает атлантического лосося на фермах в Баренцевом море (Мурманская область) и радужную форель в озерах Карелии. В июне «Русская аквакультура» завершила период вылова рыбы, который начался в августе 2018-го и длился 11 месяцев.Общий улов составил 17,9 тыс. т рыбы, в том числе 10,1 тыс. т атлантического лосося и 6,4 тыс. т морской форели.

Кроме вылова, «Русская аквакультура» в 12 раз увеличила в первом полугодии 2019 года и продажи — до 9,6 тыс. т по сравнению с 0,8 тыс. т годом ранее. 

Что произошло с бизнесом в Мурманске

Первая рыба с ферм в Баренцевом море пошла в конце 2018 года, до этого производство обеспечивали только фермы в Карелии, уточняет Соснов. Бизнес  в Мурманске пострадал в 2015 году: тогда на фермах была выявлена лососевая вошь, а затем произошла вспышка миксобактериоза. В том же году у компании сгорел цех по первичной переработке рыбы. Потери только из-за падежа рыбы «Русская аквакультура» оценивала в 1 млрд руб.

В 2016 году компания приняла «очень тяжелое решение» не зарыбливать фермы в Мурманске, а сконцентрироваться на внутренней эффективности и отладить процессы, рассказывает Соснов. К выращиванию рыбы в Баренцевом море компания вернулась уже в 2017 году. Чтобы обеспечить фермы посадочным материалом, «Русская аквакультура» в 2017–2019 годах приобрела два смолтовых завода в Норвегии. Профинансировать рост и привлечь дополнительное банковское финансирование компании помогло проведение SPO: в ходе вторичного публичного размещения «Русская аквакультура» привлекла 1,67 млрд руб., продав 8,3 млн акций по 120 руб. за бумагу. Около 39% допэмиссии приобрел основной акционер компании, брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев.

Как «Русская аквакультура» боролась с вошью

Вошь продолжает оставаться для производителей аквакультурного лосося проблемой «номер один», говорит Соснов. Чтобы не допустить повторения гибели рыбы из-за заболеваний, «Русская аквакультура» инвестировала в защиту от биологических рисков. Инвестиции в сервисную службу за последние три года превысили 500 млн руб. Но сказать, что компания полностью защищена от этой проблемы, нельзя, констатирует Соснов.

Рынок российского аквакультурного лосося растет, констатируют в «Русской аквакультуре»: по итогам 2018 года его объем составлял около 50 млрд руб. и 100 тыс. т продукции. В 2019 году «Русская аквакультура» планирует произвести около 18–20 тыс. т продукции и занять около 20% рынка.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: «Русская аквакультура», лосось, Мурманск
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