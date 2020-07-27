«Стройтранснефтегаз» пошел на консолидацию

Структуры «Газпрома» выкупили последнего крупнейшего подрядчика концерна

Геннадий Тимченко и однокурсник топ-менеджера «Газпрома» Алексей Митюшов с партнерами продали последнего крупного подрядчика на газовом рынке структурам, связанным с «Газпромом». Они могли заработать около 50 млрд руб.

Геннадий Тимченко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании. По их словам, сделка была закрыта еще в мае. Продажу подтвердили человек, близкий к бывшим акционерам, и собеседник, знакомый с ходом сделки.

Представители «Волга Груп» Тимченко (владела 31,5% СТНГ) и Алексея Митюшова (45% акций через ЗПИФ) не ответили на запросы РБК. Связаться с другими акционерами не удалось.

Кто купил «Стройтранснефтегаз»

«Стройтранснефтегаз» — второй по величине подрядчик «Газпрома» после «Стройгазмонтажа» (СГМ), которого Аркадий Ротенберг продал в конце 2019 года. Какая именно компания купила «Стройтранснефтегаз», источники РБК не говорят.

Окончательным владельцем СТНГ, СГМ и других подрядчиков «Газпрома» станет новая «дочка» газовой монополии — «Газстройпром» (ГСП), созданная для консолидации строительных компаний, рассказывали ранее собеседники РБК. Но пока ГСП участвует в подобных сделках только косвенно. Например, в 2019 году она выдала малоизвестной структуре НАО «Стройинвестхолдинг» кредит 75 млрд руб. на покупку СГМ.

В преддверии продажи в СТНГ произошли и другие изменения, говорят собеседники РБК. Его новым зарплатным банком стал Сбербанк, сменивший «Финсервис», который подконтролен одному из бывших акционеров СТНГ, Алексею Митюшову, вместе с партнерами.

Гендиректор СТНГ Иван Сибирев с апреля 2020 года также занимает пост первого заместителя гендиректора «Газстройпрома». К тому же в конце мая СТНГ покинул Вадим Карташян — брат бывшего гендиректора СТНГ Владимира Карташяна, которому принадлежало 5% в компании, говорят два источника РБК.

Сколько заработали акционеры

Геннадий Тимченко и бывшие менеджеры «Газпрома» Алексей Митюшов и Владимир Карташян купили СТНГ в 2013 году у Антона Майкла Рэя, который создал компанию с нуля, ее основным заказчиком была газовая монополия. Сумма сделки не раскрывалась. Но с тех пор выручка компании выросла почти в семь раз, в 2019 году она составила 164 млрд руб.

Основу бизнеса СТНГ по-прежнему составляют подряды «Газпрома», в том числе на строительство газопровода в Китай «Сила Сибири», обустройство Чаяндинского месторождения, газификацию регионов и так далее.

Цену сделки источники РБК не называют. Но, по словам одного из них, она могла составить около 30 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше, чем получил Аркадий Ротенберг осенью 2019 года за другого крупного подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» (около 75 млрд руб.).

По активам СТНГ сопоставим с СГМ, выручка СТНГ — в два раза меньше, следует из их отчетностей. Активы «Стройтранснефтегаза» и «Стройгазмонтажа» в 2018 году составляли 129 млрд и 152 млрд руб. соответственно. Выручка подрядчика Тимченко, Митюшова и партнеров в 2015–2018 годах составляла 120–190 млрд руб. в год, а компании Ротенберга — 276–362 млрд руб.

В отличие от главного конкурента (СГМ) «Стройтранснефтегаз» редко платил дивиденды. В 2016–2017 годах выплаты составили 8 млрд руб. В марте 2020 года собрание акционеров решило направить Тимченко, Митюшову и их партнерам нераспределенную прибыль прошлых лет 9,7 млрд руб., говорится в материалах компании, которые изучил РБК. Таким образом, за семь лет (2013–2020 годы) владельцы подрядчика должны были получить около 18 млрд руб. А общий доход от владения акциями СТНГ (деньги от продажи и дивиденды) мог составить 48 млрд руб. за вычетом расходов на покупку компании в 2013 году.

Накануне сделки компания также щедро заплатила менеджерам. В 2019 году основной управленческий персонал СТНГ получил краткосрочные вознаграждения 2,2 млрд руб., говорится в его материалах. Это почти в три раза больше выплат за предыдущий год, которые составили 790 млн руб. Скорее всего, речь идет о премиях или каких-то других видах бонусов, предполагает председатель комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Павел Андреев. К основному управленческому персоналу могут относиться как топ-менеджеры, так и другие сотрудники компании: четко прописанного понятия в законе нет. Но члены совета директоров к этой категории не относятся, добавил юрист.

С учетом того что выплаты предшествовали продаже компании, помимо премий и бонусов они, скорее всего, включают и «золотые парашюты» топ-менеджеров, говорит Андреев. РБК направил запрос представителю СТНГ.

Как экс-владельцы СТНГ связаны с «Газпромом»

Акционеры СТНГ долгое время были неизвестны. Только Тимченко раскрывал свою долю 31,5% и говорил, что еще 18,5% принадлежит его родственникам. В феврале 2017 года он сказал РБК, что «семье» принадлежит не контроль, но «минимум половина» подрядчика. Родственник Тимченко получил пакет в 2015 году, выяснил РБК, но его имя не раскрывается. Формально акциями владеет «РКВ Инвест», учредитель — менеджер одной из компаний Тимченко Анатолий Ермолаев.

По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% — «Волга Груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян.

Митюшов проработал в структурах «Газпрома» около десяти лет, Карташян тоже несколько лет работал в монополии. Митюшов также учился на одном курсе с будущим членом правления «Газпрома» Кириллом Селезневым. У бывших акционеров есть и другие связи с Селезневым. Например, его заместитель в «Газпром межрегионгазе» Наталья Коноваленко шесть лет совмещала эту должность с работой в совете директоров СТНГ. Коноваленко и Селезнев покинули «Газпром» в 2019 году.

Митюшов, Карташян и Коноваленко также несколько лет были акционерами банка «Финсервис» вместе с братом Селезнева Иваном Мироновым. Но Селезнев никак не способствовал покупке Митюшовым акций СТНГ, говорили РБК оба топ-менеджера. Бывших однокурсников связывают только «приятельские», «хорошие» отношения, уточняли они.

К 2017 году Митюшов и Карташян владели 47,5 и 2,5% акций СТНГ, а затем передали акции в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под управлением УК «Меркури Кэпитал Траст», рассказывали источники РБК. На конец 2019 года владельцем 45% акций СТНГ был ЗПИФ «Универсальные инвестиции», еще 5% — ЗПИФ «Веркон», оба управляются «Меркури», говорится в материалах СТНГ. Первый фонд связан с Митюшовым: в 2019 году он передал туда акции еще четырех компаний. Второй фонд в 2019 году владел одной из компаний Карташяна.

Две группы акционеров не ладили и не могли договориться об общей стратегии управления СТНГ, рассказывали источники РБК. Партнеры пытались выкупить пакеты друг друга, но не смогли договориться о цене, добавляли они.