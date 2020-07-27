Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 72,03 71,23 EUR Нал. 84,25 83,36 USD Бирж. 71,54 -0,20 EUR Бирж. 83,75 +0,20 USD ЦБ. 71,60 +0,63 EUR ЦБ. 83,10 +0,91 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 10251,99 +307,79 IMOEX 2877,98 +0,52% RTSI 1267,45 +0,91% Brent 43,09 -0,05% DJIA 26469,89 -0,68% Nasdaq 10363,18 -0,94%
«Стройтранснефтегаз» пошел на консолидацию
Лента новостей
Вратарь «Манчестер Юнайтед» побил рекорд Петера Шмейхеля 10:20, Спорт СМИ узнали детали дела об убийстве против бывшего вице-премьера Дагестана 10:17, Общество На МКАД столкнулись три автомобиля 10:16, Общество Даже опытные водители не могут ответить: 10 билетов из экзамена ГИБДД 10:10, Авто Умер создававший костюмы для Боуи дизайнер Кансай Ямамото 10:06, Общество Роскачество предупредило о последствиях употребления хлеба с плесенью 09:56, Общество Реальные выставки для выбора загородных домов — полный список 09:55, Недвижимость РБК Pro: как компании получить невозвратный заем 09:50, PRO Россия заняла 20 место в Европе по доступности бензина 09:45, Авто Роналду обогнал Ромарио и вышел на второе место по числу голов в истории 09:37, Спорт Цена золота установила новый исторический рекорд — $1938 за унцию 09:36, Инвестиции Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь 09:32, Бизнес Синоптик предупредил москвичей о грозе 09:29, Общество Стивен Сигал не исключил участие в программе «дальневосточный гектар» 09:21, Общество РБК Pro: зачем производителям техники привлекать беби-бумеров 09:07, PRO За что в России преследуют и наказывают журналистов 09:03, Общество В ходе беспорядков в Сиэтле пострадали почти 60 полицейских 09:01, Общество Курс биткоина поднялся выше $10 000. Ethereum — дороже $300 09:00, Крипто Буффон поставил новый рекорд по чемпионству в Серии А 08:53, Спорт В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр 08:44, Общество Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с COVID-19 08:43, Общество В Гидрометцентре назвали черноморские курорты с самым теплым морем 08:36, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:05, Общество РБК Pro: как COVID-19 изменил косметический рынок Китая 08:03, PRO Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо» 08:00, Спорт В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество 07:43, Общество Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж 07:00, Бизнес Американский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском Чэнду 06:42, Политика
Газета
«Стройтранснефтегаз» пошел на консолидацию
Газета Спецвыпуск №727 (0000) (2707) Бизнес,
0

«Стройтранснефтегаз» пошел на консолидацию

Структуры «Газпрома» выкупили последнего крупнейшего подрядчика концерна
Геннадий Тимченко и однокурсник топ-менеджера «Газпрома» Алексей Митюшов с партнерами продали последнего крупного подрядчика на газовом рынке структурам, связанным с «Газпромом». Они могли заработать около 50 млрд руб.
Геннадий Тимченко
Геннадий Тимченко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании. По их словам, сделка была закрыта еще в мае. Продажу подтвердили человек, близкий к бывшим акционерам, и собеседник, знакомый с ходом сделки.

Представители «Волга Груп» Тимченко (владела 31,5% СТНГ) и Алексея Митюшова (45% акций через ЗПИФ) не ответили на запросы РБК. Связаться с другими акционерами не удалось.

Кто купил «Стройтранснефтегаз»

«Стройтранснефтегаз» — второй по величине подрядчик «Газпрома» после «Стройгазмонтажа» (СГМ), которого Аркадий Ротенберг продал в конце 2019 года. Какая именно компания купила «Стройтранснефтегаз», источники РБК не говорят.

Окончательным владельцем СТНГ, СГМ и других подрядчиков «Газпрома» станет новая «дочка» газовой монополии —  «Газстройпром» (ГСП), созданная для консолидации строительных компаний, рассказывали ранее собеседники РБК. Но пока ГСП участвует в подобных сделках только косвенно. Например, в 2019 году она выдала малоизвестной структуре НАО «Стройинвестхолдинг» кредит 75 млрд руб. на покупку СГМ.

Бизнес
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В преддверии продажи в СТНГ произошли и другие изменения, говорят собеседники РБК. Его новым зарплатным банком стал Сбербанк, сменивший «Финсервис», который подконтролен одному из бывших акционеров СТНГ, Алексею Митюшову, вместе с партнерами.

Гендиректор СТНГ Иван Сибирев с апреля 2020 года также занимает пост первого заместителя гендиректора «Газстройпрома». К тому же в конце мая СТНГ покинул Вадим Карташян — брат бывшего гендиректора СТНГ Владимира Карташяна, которому принадлежало 5% в компании, говорят два источника РБК.

Бизнес
Сам себе подрядчик: зачем «Газпрому» конкурент Ротенберга и Тимченко Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сколько заработали акционеры

Геннадий Тимченко и бывшие менеджеры «Газпрома» Алексей Митюшов и Владимир Карташян купили СТНГ в 2013 году у Антона Майкла Рэя, который создал компанию с нуля, ее основным заказчиком была газовая монополия. Сумма сделки не раскрывалась. Но с тех пор выручка компании выросла почти в семь раз, в 2019 году она составила 164 млрд руб.

Основу бизнеса СТНГ по-прежнему составляют подряды «Газпрома», в том числе на строительство газопровода в Китай «Сила Сибири», обустройство Чаяндинского месторождения, газификацию регионов и так далее.

Цену сделки источники РБК не называют. Но, по словам одного из них, она могла составить около 30 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше, чем получил Аркадий Ротенберг осенью 2019 года за другого крупного подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» (около 75 млрд руб.).

Бизнес
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По активам СТНГ сопоставим с СГМ, выручка СТНГ — в два раза меньше, следует из их отчетностей. Активы «Стройтранснефтегаза» и «Стройгазмонтажа» в 2018 году составляли 129 млрд и 152 млрд руб. соответственно. Выручка подрядчика Тимченко, Митюшова и партнеров в 2015–2018 годах составляла 120–190 млрд руб. в год, а компании Ротенберга — 276–362 млрд руб.

В отличие от главного конкурента (СГМ) «Стройтранснефтегаз» редко платил дивиденды. В 2016–2017 годах выплаты составили 8 млрд руб. В марте 2020 года собрание акционеров решило направить Тимченко, Митюшову и их партнерам нераспределенную прибыль прошлых лет 9,7 млрд руб., говорится в материалах компании, которые изучил РБК. Таким образом, за семь лет (2013–2020 годы) владельцы подрядчика должны были получить около 18 млрд руб. А общий доход от владения акциями СТНГ (деньги от продажи и дивиденды) мог составить 48 млрд руб. за вычетом расходов на покупку компании в 2013 году.

Накануне сделки компания также щедро заплатила менеджерам. В 2019 году основной управленческий персонал СТНГ получил краткосрочные вознаграждения 2,2 млрд руб., говорится в его материалах. Это почти в три раза больше выплат за предыдущий год, которые составили 790 млн руб. Скорее всего, речь идет о премиях или каких-то других видах бонусов, предполагает председатель комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Павел Андреев. К основному управленческому персоналу могут относиться как топ-менеджеры, так и другие сотрудники компании: четко прописанного понятия в законе нет. Но члены совета директоров к этой категории не относятся, добавил юрист.

С учетом того что выплаты предшествовали продаже компании, помимо премий и бонусов они, скорее всего, включают и «золотые парашюты» топ-менеджеров, говорит Андреев. РБК направил запрос представителю СТНГ.

Бизнес
РБК узнал партнеров Тимченко по самому закрытому подрядчику «Газпрома» Геннадий Тимченко

Как экс-владельцы СТНГ связаны с «Газпромом»

Акционеры СТНГ долгое время были неизвестны. Только Тимченко раскрывал свою долю 31,5% и говорил, что еще 18,5% принадлежит его родственникам. В феврале 2017 года он сказал РБК, что «семье» принадлежит не контроль, но «минимум половина» подрядчика. Родственник Тимченко получил пакет в 2015 году, выяснил РБК, но его имя не раскрывается. Формально акциями владеет «РКВ Инвест», учредитель — менеджер одной из компаний Тимченко Анатолий Ермолаев.

По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% — «Волга Груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян.

Митюшов проработал в структурах «Газпрома» около десяти лет, Карташян тоже несколько лет работал в монополии. Митюшов также учился на одном курсе с будущим членом правления «Газпрома» Кириллом Селезневым. У бывших акционеров есть и другие связи с Селезневым. Например, его заместитель в «Газпром межрегионгазе» Наталья Коноваленко шесть лет совмещала эту должность с работой в совете директоров СТНГ. Коноваленко и Селезнев покинули «Газпром» в 2019 году.

Бизнес
РБК узнал партнеров Тимченко по самому закрытому подрядчику «Газпрома» Геннадий Тимченко

Митюшов, Карташян и Коноваленко также несколько лет были акционерами банка «Финсервис» вместе с братом Селезнева Иваном Мироновым. Но Селезнев никак не способствовал покупке Митюшовым акций СТНГ, говорили РБК оба топ-менеджера. Бывших однокурсников связывают только «приятельские», «хорошие» отношения, уточняли они.

К 2017 году Митюшов и Карташян владели 47,5 и 2,5% акций СТНГ, а затем передали акции в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под управлением УК «Меркури Кэпитал Траст», рассказывали источники РБК. На конец 2019 года владельцем 45% акций СТНГ был ЗПИФ «Универсальные инвестиции», еще 5% — ЗПИФ «Веркон», оба управляются «Меркури», говорится в материалах СТНГ. Первый фонд связан с Митюшовым: в 2019 году он передал туда акции еще четырех компаний. Второй фонд в 2019 году владел одной из компаний Карташяна.

Две группы акционеров не ладили и не могли договориться об общей стратегии управления СТНГ, рассказывали источники РБК. Партнеры пытались выкупить пакеты друг друга, но не смогли договориться о цене, добавляли они.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Геннадий Тимченко , Кирилл Селезнев , «Газпром» , «Стройтранснефтегаз»
Материалы по теме
«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд Бизнес
РБК узнал партнеров Тимченко по самому закрытому подрядчику «Газпрома» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter