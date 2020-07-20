Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 72,45 71,42 EUR Нал. 82,94 81,80 USD Бирж. 71,87 +0,34 EUR Бирж. 82,20 +0,71 USD ЦБ. 71,71 +0,48 EUR ЦБ. 81,68 +0,45 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 9207,00 -22,40 IMOEX 2774,79 +0,54% RTSI 1216,17 -0,31% Brent 43,10 -1,08% DJIA 26671,95 -0,23% Nasdaq 10503,19 +0,28%
Одна за всех
Лента новостей
В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России 08:55, Общество Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании 08:47, Спорт Почему деньги уходят в онлайн-торговлю 08:46, РБК и #CloudMTS Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июля 08:39, Общество Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле 08:34, Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ 08:31, Общество Кумиры о зумерах: борцы за прогресс или прагматичные консерваторы 08:17 Не работа, а курорт: как правильно говорить с руководством о релокации 08:16, PRO Россияне назвали планы на отпуск в этом году 08:00, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:58, Общество «Ангарский маньяк» Попков сознался в убийстве еще двух женщин 07:53, Общество Как быстрее запускать онлайн-проекты 07:47, РБК и #CloudMTS На камчатском вулкане Вилючинском пропал турист 07:28, Общество Новый владелец Эльги приступил к строительству терминала в порту Ванино 07:00, Бизнес «Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП 06:53, Общество СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии 06:44, Общество Канье Уэст провел первую встречу в рамках предвыборной кампании 06:15, Политика Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди людей с ВИЧ 05:25, Общество Короля Саудовской Аравии госпитализировали 05:23, Общество МИД Канады сообщил о передаче в Париж самописцев украинского Boeing 04:52, Общество Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет 04:29, Общество Академик РАН допустил усиление ограничений в случае второй волны COVID-19 04:16, Общество Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов 03:25, Общество Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста 03:12, Бизнес Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне 02:58, Общество Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России 02:35, Общество ОАЭ впервые запустили на Марс из Японии космический зонд 02:10, Технологии и медиа В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны 01:54, Политика
Газета
Одна за всех
Газета Спецвыпуск №720 (0000) (2007)
0

Одна за всех

Светлана Тихановская стала основным оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии
Не допущенные к участию в выборах президента Белоруссии политики сплотились вокруг Светланы Тихановской. Почему у Александра Лукашенко появилась в качестве соперника женщина и как это скажется на итогах кампании, разбирался РБК
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Как появился единый кандидат от оппозиции

Штабы трех наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии объединились и призвали голосовать за Светлану Тихановскую. Об этом 17 июля заявили на совместной пресс-конференции представители не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико — супруга первого Вероника и координатор штаба второго Мария Колесникова. Тихановская также принимала участие в пресс-конференции, ЦИК выдала ей удостоверение кандидата, и она может принять участие в выборах 9 августа.

Объединенная команда также огласила пять принципов своей дальнейшей кампании. Во-первых, призвала избирателей не бойкотировать выборы, а прийти проголосовать. В оставшееся до выборов время объединенная команда займется информированием электората, как защитить свой голос от фальсификаций. Штабы также призывают участвовать в кампаниях за честные выборы и становиться наблюдателями, следить за явкой и подсчетом голосов. В случае победы штабы согласовали два последующих шага — после победы Тихановской на выборах должны быть освобождены все заключенные по политическим и экономическим статьям, им будет предоставлено право на пересмотр дел в независимых и честных судах. После этого должно быть проведено повторное честное голосование, в котором смогут участвовать все альтернативные кандидаты.

По сути, главный посыл кампании — голосование за проведение повторных выборов, в которых смогут участвовать все альтернативные кандидаты, включая Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, которые сейчас находятся в СИЗО. Всех преследуемых по политическим мотивам предварительно отпустят, объяснила РБК Колесникова.

На вопрос, что объединенный штаб собирается делать в случае массовых фальсификаций и готов ли он призвать людей выйти на улицу, Тихановская ответила: «Мы готовы призывать людей защищать свои голоса способами, которые выберет для себя каждый белорус».

Цепкало также пояснила, почему лицом штаба стала именно Тихановская, а не ее муж Сергей, — власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, и «после этих бесстыжих событий мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность». «Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно боится Светланы. Потому у нее муж в тюрьме, он заложник этой ситуации <...> Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — заявила Цепкало.

Александр Лукашенко в последние дни неоднократно заявлял, что женщина не может быть президентом Белоруссии. «Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия», — сказал белорусский лидер 16 июля. Еще раньше Лукашенко заявил: «У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу», а «если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».

В выборах примут участие пятеро кандидатов. Помимо Лукашенко и Тихановской ЦИК зарегистрировала депутата Анну Канопацкую, сопредседателя оппозиционного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева и лидера Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергея Черечня.

Руководитель штаба Дмитриева Сергей Возняк сообщил, что кандидат поддерживает продолжение участия в кампании Бабарико и Цепкало и готов участвовать в совместных действиях с ними. Однако о снятии кандидатуры Дмитриева в пользу единого кандидата речи пока не идет. По мнению белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, объединение кандидата от «большой тройки» с Черечнем и Дмитриевым непринципиально, потому что у них нет широкой поддержки.

Политика
ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы Виктор Бабарико

Почему лицом оппозиции стали женщины

В мае, в самом начале президентской кампании, Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало считались наиболее перспективными противниками Александра Лукашенко. Однако все они последовательно и по разным поводам были исключены из президентской гонки.

В середине мая ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу в поддержу выдвижения Тихановского (он не смог приехать лично, потому что отбывал уже третий подряд административный арест). Тогда его жена зарегистрировалась вместо него. «Я оказалась на этом месте из-за любви к своему мужу», — сказала она на пресс-конференции 17 июля. В конце мая Тихановского задержали на пикете для сбора подписей за жену, а позднее предъявили обвинения по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Сейчас он находится в СИЗО.

Бывший глава «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало не попал в избирательный бюллетень, потому что ЦИК не признала действительными необходимые 100 тыс. поданных подписей (всего их было подано 160 тыс.).

18 июня по делу Белгазпромбанка задержали его экс-главу Виктора Бабарико. Обвиняют банкира по трем уголовным статьям, он тоже находится в СИЗО. По белорусским законам это никак не мешало ему принять участие в выборах. Не было проблем и с подписями — всего команда Бабарико собрала 365 тыс. — больше, чем у кого-либо из альтернативных претендентов с 1994 года. Но комиссия использовала другую причину для снятия с выборов: объявила, что нашла ошибки в декларации Бабарико о доходах и имуществе, а также из-за участия в его кампании иностранной организации.

Бабарико считался главным соперником Лукашенко не только из-за числа собранных им подписей. В Белоруссии почти не проводятся независимые социологические исследования, но, согласно опросам, которые проводили крупнейшие белорусские негосударственные СМИ в мае, например Tut.by, Бабарико поддерживают от 49 до 57% респондентов, а главу государства — лишь 3–7%. Согласно тому же опросу, за Тихановскую были готовы проголосовать 12,71%, а за Цепкало — 15,22%. В июне такие замеры уже не проводились — Академия наук страны приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим, для проведения которых в Белоруссии нужна специальная аккредитация.

То, что объединились именно женщины, может принести кампании Тихановской дополнительные дивиденды, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Во-первых, им проще понравиться публике. Во-вторых, обстоятельство, что против применяемой властями жесткой силы выступают именно женщины, бьет по имиджу Лукашенко. Однако с объединением избирателей вокруг Тихановской могут возникнуть проблемы. Дело в том, что она представляет себя как технического кандидата, говорит, что ввязалась в кампанию не для того, чтобы стать президентом, а чтобы морально поддержать мужа, ее электорат исходит из принципа «кто угодно, только не Лукашенко». Электорат же Бабарико и Цепкало немного другой, это люди среднего класса, которые ориентировались на рациональный выбор эффективного менеджера в лице Бабарико и Цепкало, заключил Карбалевич.

Автор: Александр Атасунцев.
При участии: Артем Афонский.
Теги: Александр Лукашенко , президентская кампания , Белоруссия
Материалы по теме
Адвокаты Бабарико подали жалобу в ООН из-за его заключения под стражу Политика
Бабарико предложил провести референдум и изменить Конституцию Белоруссии Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter