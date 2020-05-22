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Культурно близкие прошли паспортизацию
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Газета
Культурно близкие прошли паспортизацию
Газета Спецвыпуск (0000) (2205) Политика,
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Культурно близкие прошли паспортизацию

В 2020 году существенно выросло число получивших российское гражданство
Среди получивших гражданство больше всего граждан ДНР и ЛНР. Пандемия не отразится на количестве выданных паспортов, но повлияет на миграционный прирост, считает эксперт
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заметили аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такую статистику за прошедший квартал дает МВД.

Годом ранее к апрелю российское гражданство было предоставлено 63,2 тыс. человек. Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года, сообщили в FinExpertiza.

За последние годы российское гражданство получает все большее число людей: за минувший 2019 год — 497,8 тыс., в 2018 году — 269,4 тыс., в 2017 году — 257,8 тыс., в 2016 году — 265,3 тыс., в 2015 году — 209,8 тыс. Если текущие темпы выдачи паспортов сохранятся на протяжении всего 2020 года, то итоговая цифра может стать рекордной и превысить показатели прошлых лет, сказал в разговоре с РБК доцент Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян.

В прошлом году правительство разработало законопроект, который упростит получение российского гражданства для граждан четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, напомнил эксперт. Документ предполагает, что им не нужно будет проводить пять лет в России, чтобы получить паспорт. По мнению Мкртчяна, это может привести к еще большему увеличению числа случаев предоставления гражданства. «Все делается для того, чтобы гражданам культурно близких стран упростить процесс получения российского гражданства, — уточнил он. — Речь не про все СНГ, не про Узбекистан, Таджикистан, Закавказье, а именно про те страны, где много русских проживает, и, как я понимаю, смысл нашей миграционной политики в том, чтобы приезжали люди, культурно близкие россиянам».

Эксперт предположил, что ситуация с пандемией коронавируса вряд ли сильно затормозит процесс предоставления гражданства. Однако она может отразиться на миграционном приросте — то есть на разнице между количеством людей, уехавших из России и приехавших жить в страну.

«Изменение структуры потока миграции в ближайшем будущем может быть такое: из среднеазиатских стран, Закавказья людей будет приезжать меньше, а с Украины, напротив, больше, — предположил Мкртчян. — Такое уже было в 2014–2016 годах, после присоединения Крыма, когда доля Украины в миграционном приросте доходила до 60–65%».

Фактор ДНР и ЛНР

Основная часть людей, получивших российское гражданство, — граждане Украины. За период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года их доля среди получателей российских паспортов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек.

Вторая по численности группа — уроженцы Казахстана (12,9%), далее следуют Таджикистан (10%), Армения (7,2%), Узбекистан (6,3%), Молдавия (4,8%), Азербайджан (3,4%), Киргизия (2,7%), затем группа лиц без гражданства (2,4%). Замыкают десятку граждане Белоруссии (1,3%).

В 2019 году произошел резкий прирост получения российского гражданства среди выходцев с Украины — их доля увеличилась сразу в два раза, до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67% — российские паспорта получили 108,5 тыс. граждан Украины. Этот скачок связан с тем, что летом прошлого года российское МВД начало массово предоставлять гражданство людям из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Ранее указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР подписал президент Владимир Путин. Право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «в гуманитарных целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР.

Экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (была включена в МВД), специалист по миграционному законодательству Вячеслав Поставнин напомнил, что согласно Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы в Россию предполагается привлечь 5–10 млн человек. «С прошлого года и началась эта тенденция к увеличению числа людей, получающих гражданство, в связи с тяжелой демографической ситуацией, — сказал он. — До того в районе 200–300 тыс. гражданств в год выдавали».

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: миграция , гражданство
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