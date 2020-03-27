Правительство запросило чрезвычайные полномочия

В Госдуму внесен законопроект об изменении правил введения режима ЧС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет его полномочия в случае чрезвычайных ситуаций. Эксперты предупреждают, что касающиеся бизнеса положения нуждаются в тщательном анализе

Фото: duma.gov.ru

Права и обязанности

В четверг, 26 марта, российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который в случае одобрения расширит полномочия кабинета в случае чрезвычайных ситуаций.

Законопроект, текст которого размещен в базе документов Госдумы, дополнит существующую редакцию закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Если в действующем законе говорится, что чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, то поправки относят к факторам возникновения ЧС еще и «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

В поправках также говорится, что правительство будет вправе принимать решение о введении режима повышенной готовности или ЧС; устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима ЧС; принимать решение об осуществлении им полномочий координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

В действующей редакции закона таких полномочий у правительства нет. Сейчас ввести режим ЧС на территории всей страны или ее части может президент России. За введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъектах отвечают региональные органы власти. В зависимости от уровня бедствия ЧС может объявить губернатор, глава района или города.

Правительство также получит право объявлять о чрезвычайных ситуациях или при «существенном изменении курса рубля» мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами; менять правила проведения закупок для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика, а также ограничивать оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями.

Поправки корректируют и обязанности граждан. Законопроект предполагает, что россияне должны выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В действующей версии правила граждане должны соблюдать при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Риски и сроки

В правильности и обоснованности законопроекта уверен депутат Андрей Луговой. «Мы столкнулись с новыми вызовами, с пандемией, которая не прогнозировалась и быстро развивается, времени на раздумья нет, и те полномочия, которые просит правительство, позволят быстро отреагировать на меняющуюся обстановку», — отметил он.

В таком законопроекте появилась исключительная необходимость, считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. «Безусловно, надо ввести контроль кабмина, это здравая инициатива», — считает юрист. По его мнению, поправки позволят более четко сформулировать положения закона. «Сейчас, например, у многих вызывают сомнения указы [мэра Москвы] Собянина по введению карантина: с одной стороны, есть административная ответственность за несоблюдение карантина, а с другой стороны, люди не понимают, при чем здесь московское правительство», — считает Гавришев.

Относительно бизнес-составляющих поправок, в частности нормы о моратории на банкротства, эксперты более осторожны. «Как правило, чем раньше введена процедура банкротства, тем выше шансы кредиторов получить удовлетворение своих требований за счет сохранившихся активов, пока их не успели скрыть или продать», — считает управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков. Недобросовестные собственники могут использовать мораторий для дальнейших махинаций, уверен он. «Да, действительно, мораторий будет полезен для организаций с финансовыми трудностями, но мне кажется, что к изменениям в законопроект в части процедуры оспаривания сделок следует подойти внимательнее», — говорит Вячеслав Косаков.



Что касается сроков принятия законопроекта, то собеседники РБК утверждают: он будет принят в короткие сроки. «Из-за чрезвычайной обстановки все процедуры максимально сжаты, события опережают подготовку нормативной базы», — говорит председатель коллегии адвокатов «Версия защиты» Роман Кандауров.