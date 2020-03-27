G20 перешла на 4G

Какие решения приняты на первом виртуальном саммите «двадцатки»

По инициативе Саудовской Аравии прошел первый в истории виртуальный саммит «Большой двадцатки». Ведущие страны мира договорились координировать поставки медицинских препаратов для борьбы с COVID-19 и делиться данными

Владимир Путин во время участия в саммите лидеров «Большой двадцатки» по коронавирусу (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Как шел саммит

По инициативе председательствующей в «Группе двадцати» (G20) Саудовской Аравии в четверг, 26 марта, состоялся первый саммит лидеров крупнейших экономик мира в формате видеоконференции. Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в Twitter написал, что цель обсуждения — объединить усилия и найти глобальный ответ на разворачивающуюся пандемию нового коронавируса. Саммит был организован в срочном порядке, за несколько недель.

Обсуждение продлилось около двух часов, принимать участие в нем могли только лидеры. Журналисты следить за дискуссией не могли. Российский президент Владимир Путин принимал участие в саммите из своей резиденции в Ново-Огарево. В кабинете с ним также были шерпа России в организации Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

Путин в своем выступлении предупредил, что «текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию». По оценке Москвы, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. Российский лидер предложил несколько мер, среди которых — создание так называемых зеленых коридоров, «свободных от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». В идеале, по словам Путина, страны должны ввести мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок. Также Путин предложил подумать о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого средствами центральных банков — эмитентов валют, входящих в корзину МВФ. Заимствовать из этого фонда мог бы любой член МВФ пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок.

Президенты Европейского совета и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула вон дер Ляйен настаивали на том, что страны G20 должны координировать свою макроэкономическую политику, мобилизуя все имеющиеся инструменты, чтобы смягчить экономический спад и поддержать наемных работников и компании, которые пострадали сильнее всего. Президент ЮАР Сирил Рамафоза призывал всех участников оказать помощь Африке, где до сих мало диагностированных случаев в первую очередь потому, что недоступны тесты и слабо развита система здравоохранения.

Среди стран G20 в десятку по числу заболевших коронавирусом входят Китай — 81 782 человек, Италия — 74 386, США — 69 188, Германия — 39 502, Франция — 25 604, Великобритания — 9642, Южная Корея — 9241. В Саудовской Аравии диагностировано 1012 случаев заболевания (по данным Johns Hopkins University на вечер 26 марта).

О чем договорились

В итоговом заявлении страны G20 подтвердили готовность сделать все необходимое для восстановления доверия и сохранения финансовой стабильности в мире, минимизировать сбои в торговле и глобальных цепочках поставок, предоставить помощь всем странам, нуждающимся в ней, координировать меры в финансовой сфере и сфере здравоохранения.

Они также условились предоставлять точную информацию по заболеванию, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными, делиться материалами, необходимыми для исследований. Участники признали важность ответственного информирования общественности во время пандемии. Лидеры государств поручили министерствам здравоохранения встретиться в случае необходимости для обмена передовым национальным опытом и для разработки комплекса неотложных действий G20 по совместной борьбе с пандемией. Встреча министров здравоохранения должна состояться в апреле.

Для поддержания мировой финансовой стабильности лидеры договорились продолжать крупномасштабную финансовую помощь. Они сообщили, что страны объединения уже выделяют $5 трлн на меры, необходимые для противодействия негативному влиянию пандемии на мировую экономику. Министрам финансов и руководителям центральных банков «Двадцатки» поручено вести координацию и разработать план действий в ответ на COVID-19. Лидеры также пообещали обеспечить беспрепятственные поставки через границы необходимых медицинских товаров, жизненно необходимых товаров сельского хозяйства.

Предложенная Путиным идея зеленых коридоров реализуема на практике, в принципе договориться об исключениях из санкционных списков возможно, однако сделать это с учетом нынешней позиции США, которые уже после начала эпидемии ввели дополнительные санкции против Ирана (одной из самых пострадавших стран), маловероятно, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Оценивая итоги экстренного саммита группы, Кортунов отмечает, что он вряд ли дал убедительный ответ на звучащую критику в адрес международного сообщества, которое оказалось разобщенным в условиях пандемии. Такой «пожарный» саммит может иметь только политико-психологический эффект, а если у «Двадцатки» есть желание сделать что-то конкретное, то сейчас чиновники должны начать активно работать. Будет ли реальный результат — пока трудно сказать, пока пандемия скорее разъединяет страны, чем сплачивает, резюмировал эксперт.