Как пандемия вмешалась в планы Кремля

Общероссийское голосование об изменениях в Конституцию, скорее всего, пройдет до конца года в обстановке повысившихся политических рисков

Объявив в обращении к россиянам о переносе голосования о поправках в Конституцию, Владимир Путин создал парадоксальную ситуацию: поправки прошли всю необходимую процедуру (Госдума, Совет Федерации, региональные заксобрания, утвердившие их за один день), но их вступление в силу откладывается на неопределенный срок.

Признание реальности

Подготовка к голосованию шла до самого последнего момента. В агитации приняли участие известные артисты и музыканты, Центризбирком усиленно искал разные возможности организовать голосование, например с помощью растянутой на неделю досрочки. И это понятно, ставка слишком высока: среди многочисленных поправок есть ключевая с политической точки зрения — об обнулении сроков действующего президента.

Однако чем дальше, тем яснее становилось, что проводить голосование нельзя. Есть международный опыт: в нескольких штатах США переносят праймериз демократов. Во Франции первый тур муниципальных выборов провести успели, хотя и при крайне низкой явке, но второй тур все же отложили. Только самые большие оптимисты считают, что к 22 апреля пандемия в России пройдет. Тема конституционных поправок, ранее доминировавшая в общественном мнении, сейчас вытеснена не только коронавирусом, но и страхами в связи с падением нефтяных цен и рубля. Членов участковых избиркомов очень сложно побудить в такое время заниматься своими обязанностями, тем более что среди них много немолодых учителей, находящихся в зоне риска.

Последним аргументом в пользу отмены голосования, похоже, стал визит президента в специализирующуюся на лечении больных коронавирусом больницу в Коммунарке, где главврач прямо сказал о возможности повторения в России европейского сценария пандемии. После этого началась подготовка к президентскому обращению, которое и состоялось на следующий день. Путин выступал в качестве объединителя перед лицом общей беды, и это вполне понятный подход, которого придерживаются государственные лидеры в случае, когда невозможна мобилизация против общего врага, как это было сделано в посткрымский период в 2014 году.

Неудобное время

Когда теперь будет проведено голосование, неясно. Возможно, в июне, если пандемия к тому времени утихнет. Может быть, в сентябре, но тогда надо решать судьбу региональных выборов. Во-первых, они проходят по другому закону, что может осложнить совмещение (хотя правила можно и скорректировать). Во-вторых, и это важнее с политической точки зрения, у этих событий разная логика. С одной стороны, общенациональный плебисцит, с другой — конкуренция различных местных интересов, которые могут повлиять на отношение избирателей к основному голосованию. Например, агитация действующего губернатора в поддержку плебисцита может быть как позитивным, так и негативным фактором — в зависимости от отношения к его персоне.

Кроме того, политическая ситуация стремительно меняется: власть сталкивается все с новыми вызовами, и неясно, закончились ли пресловутые «черные лебеди». Сейчас настроение населения выглядят предсказуемым: в дни испытаний люди предпочитают идти за защитой к власти, так как другого защитника, обладающего необходимыми ресурсами, просто нет. Это эффект сплочения вокруг флага. Вспомним, как резко вырос рейтинг не слишком популярного президента Джорджа Буша-младшего после террористической атаки 11 сентября. Сейчас, согласно исследованию Gallup, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа впервые за время его пребывания в должности превысил на 3 п.п. его антирейтинг. Поддержка Эмманюэля Макрона увеличилась на 13 пунктов и впервые почти за два года превысила 50-процентную отметку.

Однако не известно, что произойдет после окончания пандемии, когда сплачивающий эффект может ослабеть. Неизвестно, что будет с экономическим ростом и безработицей, какие бизнесы уцелеют, а какие прекратят свое существование. Трамп может позволить себе бросить на спасение американской экономики до $6 трлн (только один билль по этому вопросу «стоит» $2 трлн). В России же речь идет о суммах на порядок меньших. Государство готово дать некоторые послабления малому и среднему бизнесу, но для прямых вливаний в его спасение средств не видно. Приоритеты государства хорошо известны: это стабильность и безопасность, что предусматривает первоочередную поддержку пенсионеров, бюджетников, силовиков. На спасение могут рассчитывать и крупные системообразующие компании, не только важные для экономики, но и имеющие мощные лоббистские ресурсы.

Менеджеры туристических компаний и владельцы маленьких ресторанчиков, собственники и сотрудники других аналогичных бизнесов, то есть немалая часть жителей столицы и мегаполисов, работающая в сервисной сфере, могут оказаться в роли крайних, если, конечно, не произойдет мощного отскока экономики, на который пока что трудно рассчитывать. А новый налог на проценты с вкладов может понравиться большинству бюджетников и пенсионеров, у которых заведомо нет миллиона на счетах, но вызвать раздражение у ресурсного верхнего среднего класса крупнейших городов.

В этой ситуации проведение голосования столкнется с повышенными политическими рисками. Но и отступать, оставлять ситуацию в подвешенном состоянии для власти немыслимо. Отказаться от плебисцита, апеллируя к тому, что законные процедуры уже прошли, тоже нельзя: это означает потерю лица и может привести к росту протестных настроений. Представляется, что будет сделано все, чтобы сократить паузу и провести голосование в этом году. И сделать при этом ставку на своих проверенных избирателей — тех же пенсионеров и бюджетников.