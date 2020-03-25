«Рокет» не заинтересовал инвесторов

Платежная система QIWI сворачивает деятельность дочернего банка

Платежная система QIWI не нашла покупателя на свою убыточную «дочку», «Рокетбанк». Его ждет постепенное сворачивание бизнеса и существенное снижение числа клиентов. Клиентам «Рокета» предложили перейти в Тинькофф Банк

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Платежная система QIWI планирует свернуть бизнес «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения), после того как на финтех-стартап не удалось найти покупателей, сообщила компания. «Совет директоров решил свернуть операции «Рокетбанка», — отмечается в сообщении. Сейчас компания ищет вариант «наиболее эффективного использования» активов «Рокета», включая пилотирование «определенных проектов», ранее там разработанных.

QIWI планирует прекратить маркетинговые мероприятия, включая отмену программы лояльности «Рокетбанка», уменьшить число штатных сотрудников и повысить тарифы, указывается в материалах компании. Это, как считают в QIWI, приведет к «существенному снижению числа клиентов «Рокетбанка» и сокращению спектра предлагаемых услуг». Сворачивание деятельности завершится к концу 2020 года. QIWI ожидает, что чистые потери от «Рокета» в 2020 году не превысят 1,5 млрд руб.

«Мы не можем комментировать ход переговоров по продаже «Рокетбанка» и раскрыть компании, которые в них участвовали. Однако мы можем сказать, что сделали все возможное для того, чтобы достигнуть договоренности о продаже, в том числе привлекли к продаже консультанта — международный инвестиционный банк и находились в постоянных переговорах с целым рядом крупных банков», — передал РБК через пресс-службу гендиректор QIWI Борис Ким.

На сайте «Рокетбанка» сказано, что проект не закрывается, но «[меняет] тарифы и [понимает], что они подойдут не всем»: «С 1 апреля 2020 года мы вынуждены ухудшить условия, поэтому бесплатного тарифа больше не будет». На вопрос о том, что будет, если не закрывать счет, «Рокет» дает следующий ответ: «Все останется как есть, изменятся только условия тарифа. И даже если вы останетесь нашим единственным клиентом, мы продолжим обслуживать вас».

«Рокетбанк» и «Тинькофф»

Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи со сворачиванием операций «Рокетбанка». «В рамках акции клиенты «Рокетбанка» смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса», — говорится в сообщении. При выполнении условий «все клиенты «Рокетбанка» смогут получить компенсацию», но в размере до 2,5 тыс. накопленных ранее рокетрублей по курсу «1 рокетрубль = 1 рубль». Условия договоренностей не раскрываются.

«В нашем приоритете сейчас комфортный переход клиентов из «Рокета» в другие банки, — сказал Ким. — В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи со сворачиванием операций «Рокетбанка» тарифы будут увеличены, а программа лояльности пересмотрена. Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты».

Предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в письме сотрудникам (РБК ознакомился с ним, его подлинность подтвердил представитель банка) попросил их «максимально эффективно, быстро и бесшовно принять держателей карт «Рокета». «Это абсолютно наш тип клиента, — пояснил Хьюз. — На самом деле даже жаль, что такие игроки уходят с рынка. Но это еще раз говорит о том, что розница — это про эффективность и нацеленность на результат».

В 2015 году основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков переписывался в Twitter с аккаунтом поддержки «Рокета» и одним из основателей стартапа Виктором Лысенко (ушел из «Рокета» в 2016 году). На один из твитов Тинькова поддержка ответила так: «Олег Юрьевич, Рокетбанк вам не продадим. Даже не пытайтесь:)». Позднее Тиньков критиковал бизнес-модель «Рокета» и говорил, что она обречена. «Сижу, делать нечего, давай потроллю. Может, клиентов у «Рокетбанка» прибавится, продлю им агонию на месяц. Хотя, конечно, они не выживут. Дай бог кто-нибудь купит. Для меня они как дети малые, я им помогаю», — говорил он в интервью «Секрету фирмы». С тех пор «Рокет» трижды сменил банки-партнеры и привлек более 300 тыс. активных клиентов.

Партнеры «Рокетбанка»

«Рокетбанк» не является банком и не может выдавать кредиты. Это сервис, выпускающий и обслуживающий банковские карты, он работает по лицензии Киви Банка. Свою историю стартап «Рокет» начал в 2013 году с партнерства с банком «Интеркоммерц». В 2016 году, после отзыва лицензии у банка-партнера, «Рокет» был выкуплен банком «Открытие» Вадима Беляева. Источники РБК оценивали сделку приблизительно в 300 млн руб.

В августе 2017 года QIWI выкупила активы «Рокета» и банка для предпринимателей «Точка» у «Открытия» (одного из акционеров QIWI). В том же месяце Центральный банк объявил о санации «Открытия», банк перешел под контроль государства. «Мы приобрели только программное обеспечение и бренд. Сумму сделки мы не раскрываем», — говорил основатель QIWI Сергей Солонин в октябре 2017 года. Сделка была закрыта только в 2018 году, так как ее проверял Центральный банк. Тогда же QIWI сообщила, что сумма сделки составила 700 млн руб.

В марте 2019 года основатели «Рокета» Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион покинули стартап по собственному желанию.

В 2019 году «Рокетбанк» утвердил новую стратегию развития до 2023 года. Она «сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций», но не соответствует инвестиционной стратегии QIWI, говорили РБК в пресс-службе платежной системы. В отчете за третий квартал 2019 года QIWI указывала, что бизнес-план и инвестиционный профиль «Рокета» не соответствуют ее риск-аппетиту. «Рокету» также недостает синергии с основным бизнесом QIWI. Наконец, «Рокет» не приносит денег: чистый убыток стартапа за девять месяцев составил 632 млн руб., что на 107% больше, чем за тот же период годом ранее. По итогам 2019 года отрицательный результат «Рокета» составил 2,3 млрд руб. Расходы были связаны с переводом операций «Рокета» в QIWI и развитием сервиса.

Для сравнения: чистая прибыль QIWI за 2019 год составила 6,7 млрд руб.

Почему у «Рокета» не получилось

«Восемь лет назад, когда появился «Рокетбанк», у него было достаточно мало конкурентов, но со временем эта ниша стала заполняться продуктами крупных и средних по величине российских банков. Эти банки могли зачастую предложить клиентам более выгодные условия обслуживания», — рассуждает аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Дополнительный удар по бизнесу, по его словам, нанесла санация ключевого партнера — банка «Открытие», что «негативно отразилось на клиентской базе проекта». «В результате доля «Рокетбанка» в сегменте в последние несколько лет органически снизилась и привела к убыточности сервиса», — заключает он.

«Рокетбанк» предложил российскому рынку уникальные и инновационные продукты, однако построенная модель оказалась малоприспособленной для России из-за ряда факторов, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. «В первую очередь это консервативное восприятие банковских брендов в России, основанное на череде банковских кризисов и потере средств в обанкротившихся банках», — говорит он. Большинству клиентов комфортнее использовать продукты крупных игроков, имя которых находится на слуху и за которыми стоят государство или в отдельных случаях крупные международные финансовые группы. «С другой стороны, продукты «Рокетбанка» уже не являются инновационными, так как в эту область уже давно зашел «Тинькофф», а сейчас подтягиваются Сбербанк, ВТБ», — замечает Налютин. В условиях жесткой конкуренции небольшому игроку тяжело оставаться на плаву долгое время, не предлагая новых инновационных продуктов.

«За последние несколько лет четко прослеживается тенденция к универсализации бизнеса российских банков. Более нишевым проектам, таким как «Рокетбанк», подчас весьма непросто оставаться на плаву на фоне крупных федеральных игроков, в продуктовом арсенале которых уже давно можно найти предложения на любой вкус», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. В таких обстоятельствах рост издержек на маркетинг не приводит к значимым положительным сдвигам в части эффективности бизнеса, заключает он.