Qiwi допустил продажу Рокетбанка

Платежный сервис Qiwi может полностью или частично продать Рокетбанк, преобразовав его в финтех-компанию. Убыток банка во втором квартале увеличился впятеро

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Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО. Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана Рокетбанка несовместим с риск-аппетитом Qiwi. Поэтому совет директоров Qiwi поручил специалистам компании изучить возможности частичной или полной продажи Рокетбанка.

Пресс-служба Qiwi пояснила, что миграция клиентов Рокетбанка в Qiwi закончилась в январе 2019 года. После этого Рокетбанк разработал стратегию развития до 2023 года с амбициозными планами и новыми для российской банковской сферы способами их реализации. Рокетбанк «сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций», отмечается в сообщении Qiwi, однако такой подход не соответствует инвестиционной стратегии платежного сервиса, ему также недостает синергии с основным бизнесом Qiwi.

В итоге совет директоров Qiwi решил выделить Рокетбанк в отдельную финтех-компанию, говорится в сообщении: в ближайшие месяцы руководство платежного сервиса будет прорабатывать возможности полного или частичного выделения и сфокусируется на привлечении инвестиций.

Владельцем создаваемой финтех-компании будет Qiwi, но позднее в нее смогут войти и другие инвесторы, сообщается на сайте Рокетбанка.

Чистый убыток Рокетбанка по втором квартале 2019 года составил 511 млн руб., увеличившись на 425% по сравнению с убытком за аналогичный период 2018 года (97 млн руб.).