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Борис Титов доверился присяжным
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Газета
Борис Титов доверился присяжным
Газета № 035 (3202) (2403) Политика,
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Борис Титов доверился присяжным
Бизнес-омбудсмен предложил изменить подсудность уголовных дел предпринимателей
Омбудсмен Борис Титов подготовил законопроект, позволяющий передавать уголовные дела, связанные с предпринимательством, суду присяжных. Глава Верховного суда ранее уже предлагал рассматривать таким образом дела о мошенничестве
Борис Титов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Уголовные дела в сфере предпринимательства могут передаваться для рассмотрения суду присяжных. Такая новелла содержится в разработанном уполномоченным по защите прав бизнесменов Борисом Титовым законопроекте (есть у РБК). Текст документа направлен председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву, который ранее уже предлагал передавать судам присяжных дела по ст. 159  (мошенничество). Титов попросил главу ВС учесть его предложения при подготовке законопроекта, связанного с расширением состава преступлений, дела по которым рассматривает суд присяжных.

Под действие инициативы Титова подпадают ставшие фигурантами уголовных дел разной степени тяжести индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры и так далее. Если их дела будут рассматривать суды присяжных, то это обеспечит «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В прошлом году количество оправдательных приговоров, вынесенных такими судами, составило 26%, а в целом количество вынесенных в 2019 году оправдательных приговоров составляло менее 1% от общего числа дел.

«Риск усиления уголовно-правового давления на бизнес повышается»

«Сейчас эта идея наиболее своевременна: и мир, и наша страна сейчас на пороге серьезного кризиса, — прокомментировал РБК омбудсмен свою инициативу. — Мы прекрасно понимаем, что чем хуже экономическая ситуация, тем злее коррупционеры, и мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается». Поэтому, по мнению Титова, повышается и важность суда присяжных. Присяжные «хотя бы с точки зрения здравого смысла будут оценивать экономические дела: а что это такое — мошенничество, преступление или просто нарушение договорных обязательств», поясняет он.

Об идее передавать дела предпринимателей судам присяжных глава ВС Лебедев заявил в середине февраля. Он также предложил распространить компетенцию присяжных на все дела по особо тяжким статьям УК. Сейчас с участием присяжных могут рассматриваться только дела по отдельным составам особо тяжких преступлений — об убийствах, изнасилованиях, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков, преступных сообществах, посягательствах на жизнь госдеятеля, следователя и т.п. Лебедев уточнил, что в число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, может попасть и общеуголовная статья о мошенничестве, дела по которой следствие часто не рассматривает как предпринимательские.

Согласно данным Лебедева, в прошлом году с участием присяжных заседателей суды областного уровня рассмотрели 273 дела в отношении 419 лиц, районные суды — 474 дела в отношении 585 лиц; примерно четверти обвиняемых были вынесены оправдательные приговоры. Впоследствии существенная часть приговоров, вынесенных на основании оправдательных вердиктов присяжных, была отменена — 40% в случае областных судов и 15% в случае районных.

В конце января президент Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции дал поручение Верховному суду пересмотреть и расширить список составов преступлений, дела по которым выносятся на рассмотрение суда присяжных. Это следует сделать до 1 июня, уточнил глава государства.

«Пока районные суды окончательно не похоронили бизнес»

Верховный суд изучает в установленном порядке все инициативы, направленные в его адрес и «имеющие под собой рациональную разумную природу», а также может учитывать их в своей законодательной работе, сказал РБК начальник управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда Павел Одинцов. Он указал, что у ВС налажено взаимодействие с аппаратом бизнес-омбудсмена.

В законопроект Титова попали «самые распространенные на сегодняшний день экономические составы преступлений», сказал РБК управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По его словам, «сегодня следствие подбирается к бизнесу все чаще через налоговые проверки», которые заканчиваются возбуждением уголовных дел не только о мошенничестве или уклонении от уплаты налогов, но также и по иным составам преступлений, таким как незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица, легализация денежных средств. Также все чаще в последние годы дела против предпринимателей возбуждали по ст. 210 УК (создание преступного сообщества), которая до 2014 года относилась к компетенции суда присяжных, и они часто выносили оправдательные вердикты, напоминает Добрынин.

«Понимая статистику оправдательных приговоров, вынесенных с участием суда присяжных, а она находится на уровне 26%, с большим нетерпением ждешь расширения компетенции суда присяжных экономическими составами преступлений. Пока районные суды окончательно не похоронили бизнес со своими 0,3% оправдательных приговоров», — подытожил адвокат. По его мнению, учитывая более раннюю инициативу ВС, шансы на принятие таких поправок есть.

Это «правильная инициатива, направленная на обеспечение реальной состязательности рассмотрения уголовных дел в отношении бизнесменов», считает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. Однако, по его мнению, скорее всего, идея имеет перспективу применительно к категории тяжких преступлений — маловероятно, что присяжным отдадут дела средней тяжести.

Авторы: Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина.
Теги: Борис Титов , предприниматель , суд присяжных
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