Минздрав задействовал онлайн-резерв

Власти обязали медработников в регионах пройти специализированные учебные курсы

Минздрав направил в регионы письмо, в котором просит всех медработников в течение трех дней пройти онлайн-курсы, посвященные коронавирусу. Таким образом, в борьбе с эпидемией могут быть задействованы врачи неинфекционного профиля

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой. Письмо (есть у РБК) было направлено 20 марта в Северо-Западный, Уральский, Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа. Срок его исполнения 23 марта.

Интерактивные модули были разработаны Минздравом совместно с профильными главными внештатными специалистами, говорится в письме. Всего медицинские работники должны освоить два модуля: это «COVID-19: Пневмонии и вирусные положения легких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)» и «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции в первичной медико-санитарной помощи на дому».

Пройти курсы предлагается на портале непрерывного медицинского образования Минздрава. Сделать это, сказано в письме, нужно медицинским работникам всех специальностей до 23 марта. Это обосновывается высокой социальной значимостью такой подготовки.

Врачи двух крупных медучреждений федерального подчинения, расположенных в Москве, также сообщили РБК, что получили задачу пройти модули.

Корреспонденту РБК не удалось ознакомиться с содержанием курсов, так как для этого необходимо состоять в федеральном регистре медицинских работников.

Помощник министра здравоохранения Михаила Мурашко Алексей Кузнецов подтвердил РБК, что модуль ориентирован в том числе на врачей, которые не работают в инфекционных отделениях. «Часть модулей адресована врачам всех клинических специальностей, поскольку дает представление о природе коронавируса, методах профилактики и принципах маршрутизации пациентов с подозрением на эту инфекцию», — пояснил он, добавив, что модули, по замыслу Минздрава, должны помочь врачам для просвещения пациентов по теме коронавируса.

Исключать вариант, при котором врачи неинфекционного профиля будут помогать больным с коронавирусом, нельзя, считает член Общественного совета при департаменте здравоохранения Москвы Юрий Жулев. «Врачи должны исполнять свой профессиональный долг, и, возможно, сложится ситуация, когда специализация не будет играть решающую роль. Поэтому Минздрав исходит из того, что все врачебное сообщество должно быть подготовлено к работе с такими пациентами», — рассуждает он. По его мнению, прохождение модулей по коронавирусу также положительно скажется на «общей настороженности» медицинского сообщества и информировании врачей о вирусе.

Сопредседатель Гильдии защиты медицинских работников Асад Юсуфов пояснил РБК, что по Трудовому кодексу медработник вправе отказаться от работы с пациентами, у которых был выявлен коронавирус, если это не относится к его профилю. «Никто не может обязать врачей любого профиля помогать больным с коронавирусом, потому что это будет считаться дополнительной работой, и по трудовому законодательству выход за рамки [специализации работника] оформляется приказом. Любой врач вправе написать отказ от такой работы. Кроме того, такой вид деятельности должен быть отдельно оплачен», — уверен Юсуфов.

17 марта президент Владимир Путин поручил правительству подготовить меры поддержки врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом.

О том, что медицинские работники получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом, в середине марта сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Врачи перепрофилированных больниц должны получить 70 тыс. руб., средний медперсонал по 50 тыс. руб., младший — 30 тыс. руб.

Кроме того, к работе выездных медслужб поликлиник власти Москвы привлекли 750 ординаторов. По словам Раковой, они получат оклад в размере 90 тыс. руб.

Ранее Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в единой системе идентификации на портале госуслуг и регистре Минздрава. Гендиректор Европейского медицинского центра (ЕМС) Андрей Яновский пояснял РБК, что это необходимо для четкого понимания, каковые ресурсы отрасли в целом.