Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 80,83 78,00 EUR Нал. 86,95 83,99 USD Бирж. 79,60 -0,33 EUR Бирж. 85,45 +0,05 USD ЦБ. 80,88 +2,84 EUR ЦБ. 86,71 +2,55 EUR/USD 1,07 +0,01 BTC/USD Бирж. 6552,70 +629,10 IMOEX 2253,35 -3,36% RTSI 883,78 -4,38% Brent 25,62 -5,74% DJIA 18591,93 -3,04% Nasdaq 6860,67 -0,27%
Минздрав задействовал онлайн-резерв
Лента новостей
Никогда не делайте выводы, что работа закончена: Марк Бениофф 08:57, PRO Силы Сараджа увидели угрозу заражения Ливии коронавирусом из-за наемников 08:54, Политика В Челябинской области еще у двух граждан предварительно выявили COVID-19 08:52, Общество В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом 08:42, Общество «Коммерсантъ» узнал о предоставлении «Аэрофлоту» лизинговых каникул 08:34, Бизнес Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет без зрителей 08:21, Спорт Выздоровел первый заразившийся коронавирусом в Кузбассе 08:18, Общество Аэропорты попросили помощи у правительства 08:11, Бизнес Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:01, Общество Подорожавшие услуги обеспечили рост доходов частных клиник 08:00, Бизнес Прогресс поневоле: как вузы США уходят в онлайн из-за коронавируса 07:58, PRO Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19 07:56, Общество Посол в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о вирусе в России 07:42, Политика Казино Лас-Вегаса закрылись из-за коронавируса. Фоторепортаж 07:30, Фотогалерея  Сенаторы и депутаты предложили ставить диагнозы пациентам дистанционно 07:00, Общество Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски 07:00, Общество В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон 06:49, Общество Цена на нефть Brent выросла более чем на 3% 06:09, Экономика Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса 06:00, Финансы В Китае выздоровели более 90% зараженных COVID-19 05:35, Общество Олимпийский комитет США попросил перенести летние Игры в Токио 05:27, Спорт Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео 05:00, Технологии и медиа На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар 04:56, Общество Трамп заявил о планах отменить введенные из-за коронавируса ограничения 04:46, Политика Меланья Трамп сделала тест на коронавирус 04:31, Общество США сократят на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану 04:09, Политика Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка 03:34, Общество Первые два случая заражения коронавирусом выявили в Приморье 03:26, Общество
Газета
Минздрав задействовал онлайн-резерв
Газета № 035 (3202) (2403)
0
Минздрав задействовал онлайн-резерв
Власти обязали медработников в регионах пройти специализированные учебные курсы
Минздрав направил в регионы письмо, в котором просит всех медработников в течение трех дней пройти онлайн-курсы, посвященные коронавирусу. Таким образом, в борьбе с эпидемией могут быть задействованы врачи неинфекционного профиля
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой. Письмо (есть у РБК) было направлено 20 марта в Северо-Западный, Уральский, Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа. Срок его исполнения 23 марта.

Интерактивные модули были разработаны Минздравом совместно с профильными главными внештатными специалистами, говорится в письме. Всего медицинские работники должны освоить два модуля: это «COVID-19: Пневмонии и вирусные положения легких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)» и «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции в первичной медико-санитарной помощи на дому».

Пройти курсы предлагается на портале непрерывного медицинского образования Минздрава. Сделать это, сказано в письме, нужно медицинским работникам всех специальностей до 23 марта. Это обосновывается высокой социальной значимостью такой подготовки.

Врачи двух крупных медучреждений федерального подчинения, расположенных в Москве, также сообщили РБК, что получили задачу пройти модули.

Корреспонденту РБК не удалось ознакомиться с содержанием курсов, так как для этого необходимо состоять в федеральном регистре медицинских работников.

Помощник министра здравоохранения Михаила Мурашко Алексей Кузнецов подтвердил РБК, что модуль ориентирован в том числе на врачей, которые не работают в инфекционных отделениях. «Часть модулей адресована врачам всех клинических специальностей, поскольку дает представление о природе коронавируса, методах профилактики и принципах маршрутизации пациентов с подозрением на эту инфекцию», — пояснил он, добавив, что модули, по замыслу Минздрава, должны помочь врачам для просвещения пациентов по теме коронавируса.

Исключать вариант, при котором врачи неинфекционного профиля будут помогать больным с коронавирусом, нельзя, считает член Общественного совета при департаменте здравоохранения Москвы Юрий Жулев. «Врачи должны исполнять свой профессиональный долг, и, возможно, сложится ситуация, когда специализация не будет играть решающую роль. Поэтому Минздрав исходит из того, что все врачебное сообщество должно быть подготовлено к работе с такими пациентами», — рассуждает он. По его мнению, прохождение модулей по коронавирусу также положительно скажется на «общей настороженности» медицинского сообщества и информировании врачей о вирусе.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Сопредседатель Гильдии защиты медицинских работников Асад Юсуфов пояснил РБК, что по Трудовому кодексу медработник вправе отказаться от работы с пациентами, у которых был выявлен коронавирус, если это не относится к его профилю. «Никто не может обязать врачей любого профиля помогать больным с коронавирусом, потому что это будет считаться дополнительной работой, и по трудовому законодательству выход за рамки [специализации работника] оформляется приказом. Любой врач вправе написать отказ от такой работы. Кроме того, такой вид деятельности должен быть отдельно оплачен», — уверен Юсуфов.

17 марта президент Владимир Путин поручил правительству подготовить меры поддержки врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом.

О том, что медицинские работники получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом, в середине марта сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Врачи перепрофилированных больниц должны получить 70 тыс. руб., средний медперсонал по 50 тыс. руб., младший — 30 тыс. руб.

Кроме того, к работе выездных медслужб поликлиник власти Москвы привлекли 750 ординаторов. По словам Раковой, они получат оклад в размере 90 тыс. руб.

Ранее Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в единой системе идентификации на портале госуслуг и регистре Минздрава. Гендиректор Европейского медицинского центра (ЕМС) Андрей Яновский пояснял РБК, что это необходимо для четкого понимания, каковые ресурсы отрасли в целом.

Авторы: Егор Губернаторов, Кирилл Сироткин.
Теги: Минздрав , коронавирус , врачи
Материалы по теме
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Общество
Правительство выделило ₽7,5 млрд на закупку аппаратов ИВЛ Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter