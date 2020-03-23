Регуляторная гильотина перенастраивается на хирургию

Власти и деловое сообщество согласовывают оптимизацию нормативно-правовой базы

Минэкономразвития вышло с экстренным предложением к бизнесу — пересмотреть список инициатив, вступающих в силу в ближайшее время, выявив те, которые надо отложить из-за сложной обстановки. Бизнес уже назвал претендентов на перенос

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минэкономразвития попросило деловые объединения срочно подготовить предложения по нормативно-правовым актам, вступление которых в силу нужно, по мнению бизнеса, отложить или отменить из-за ухудшения экономической ситуации на фоне разворачивающейся пандемии коронавируса. Минэкономики в максимально сжатые сроки ожидает от бизнес-лоббистов перечень законов, постановлений и других регулятивных документов, чье плановое вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес.

О таком запросе к бизнесу от Минэкономразвития рассказал РБК источник, близкий к министерству. Две ассоциации, включая крупнейшее бизнес-лобби — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), — и Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) подтвердили РБК запрос от министерства — они уже направили свои предложения (РБК ознакомился с ними). По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, ряд инициатив [которые должны вступить в силу в ближайшее время] вне зависимости от текущей ситуации в экономике могли стать серьезной нагрузкой на бизнес, а с учетом кризиса — становятся практически невыполнимыми для отрасли.

«Действительно, такая тема прорабатывается», — подтвердили в пресс-службе Минэкономразвития. «В рабочем порядке мы собираем предложения от деловых объединений. Считаем важным обсудить с бизнесом, есть ли потребность в отсрочке вступления в силу каких-либо нормативно-правовых актов в условиях текущей экономической ситуации и необходимости минимизировать контакты между людьми из-за угрозы распространения коронавируса», — сказал РБК статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Что предлагает бизнес

Представитель РСПП заявил РБК, что организация направила предложения по четырем нормам, вступление в силу которых союз считает целесообразным отложить. В том числе это:

Норма, вступающая в силу 30 марта 2020 года и фактически блокирующая для жилищно-коммунальных организаций возможность взыскания с граждан задолженности за ЖКУ в судебном порядке. Норма устанавливает, что для этого понадобится указать в суде идентификатор граждан-ответчиков (номер паспорта, СНИЛС и т.д.). Однако у организаций ЖКХ такие данные о потребителях отсутствуют, поясняет РСПП. Ассоциация предлагает перенести вступление этой нормы в силу на 1 января 2023 года, чтобы у организаций ЖКХ была возможность обратиться в суд с иском против должников за услуги.

Указание Банка России, вступающее в силу 1 июня 2020 года: согласно ему, работодатели должны будут указывать в платежных поручениях при перечислении зарплаты работнику соответствующий код дохода, на который не может быть обращено взыскание, например по выплате алиментов. Изменение требует «доработки информационных систем и дополнительных коммуникаций с банками, что в условиях ограничений в связи с текущей эпидемиологической обстановкой трудновыполнимо», полагает РСПП.

С 1 июля 2020 года компании и ИП, осуществляющие производство, хранение, ввоз, реализацию лекарственных препаратов для медицинского применения, обязаны обеспечить внесение информации о таких препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. РСПП предлагает перенести введение этой нормы, ссылаясь на распространение коронавирусной инфекции и девальвацию рубля.

С 1 июня 2020 года производители и импортеры отдельных видов молочной продукции, организации торговли, а также организации, оказывающие услуги питания, обязаны обеспечить обязательную маркировку молочной продукции. РСПП указывает, что производители столкнулись с резким ростом издержек в связи с обесцениванием рубля, а организации общепита — с резким падением посещаемости.

РАТЭК, в свою очередь, предложила:

Отказаться от дальнейшего рассмотрения концепции, предполагающей изменение ответственности производителей и импортеров товаров за их утилизацию, а также увеличение экологического сбора (предлагается платить сбор со 100% веса выводимой в оборот бытовой техники и электроники вместо нынешних 15%). Это потребует «значительных отчислений в бюджет, что в сложившихся условиях нам кажется недопустимым», пишет РАТЭК.

Отказаться от принятия постановления правительства, описывающего механизм реализации закона об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства. Согласно документу, с 1 июля отечественные поисковые системы, браузеры, картографические сервисы и навигаторы должны предустанавливаться на все смартфоны, планшеты и устройства с сенсорным экраном. Для реализации требования их производители «должны провести ряд дорогостоящих мероприятий на глобальном уровне, в т.ч. сложные опытно-конструкторские работы на предприятиях, большая часть которых расположена в азиатских странах, что невозможно с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки», указала РАТЭК.

Перенести введение запрета на продажу непромаркированных фототоваров с 1 октября на более поздний срок, поскольку это потребует переоборудования производственных линий, большая часть которых расположена в Азии. Отложить принятие поправок в Налоговый кодекс, касающихся создания национальной системы прослеживаемости товаров как минимум до июля 2021 года.

Отложить предполагаемый срок введения в действие проекта Минфина (1 июля 2020 года) по так называемой документарной прослеживаемости (данные о перемещении товара должны пополнить Автоматизированную систему контроля за уплатой НДС) как минимум до 1 июля 2021 года.

Президент «Опоры России» Александр Калинин рассказал РБК, что в конце февраля встречался с министром экономического развития Максимом Решетниковым и также обсуждал с ним возможную отсрочку некоторых регулятивных норм. «Первое, чего мы добивались, это перенести сроки введения обязательной маркировки обуви и других товаров повседневного спроса», — сказал он. В итоге срок вступления в силу нормы об обязательной маркировке обуви перенесли с 1 марта на 1 июля. Также «Опора» обратила внимание Минэкономразвития на необходимость изменений в Налоговом кодексе для перехода в 2021 году с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патент или упрощенную систему налогообложения. «Но эти документы до сих пор не приняты. А мы свои предложения сразу отдали», — заметил Калинин.

Для России характерен избыточный поток изменений в регулировании, считает директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев. «Это тренд, который задается самим государством, потому что у нас централизованная бюрократическая система, практически никем и никак не ограничиваемая. В этой системе ведомства реализуют свою власть через нормативные документы. Чем их больше, тем больше возможностей у ведомств», — пояснил он.

По мнению Яковлева, если текущую ситуацию можно использовать, чтобы по крайней мере остановить поток этих постоянных изменений, это само по себе было бы полезно. «Вряд ли это удержится на долгое время. Но как минимум можно использовать ситуацию, чтобы зафиксировать то, что есть, и по этим правилам дальше работать, вместо того чтобы постоянно их менять», — полагает он.