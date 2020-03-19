Банки уходят в валютный отказ

Российские кредитные организации начинают отказываться от вкладов в долларах

Райффайзенбанк откажется от открытия новых и продления действующих долларовых вкладов, из-за того что ФРС опустила ставки почти до нулевого уровня. Ряд других банков пока ограничиваются снижением процентов по валютным депозитам

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Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.

Условия изменены из-за экстренного снижения ставки ФРС США, говорится в сообщении Райффайзенбанка. В кредитной организации РБК пояснили, что ключевая ставка в США сейчас «не позволяет размещать средства в долларах с удовлетворительной доходностью».

Изменение условий затронет всю линейку сберегательных продуктов, которые позволяют хранить деньги в долларах. Это вклады «Стабильный рост», «Личный выбор», «Свобода действий» и «Добро пожаловать!» для премиум-клиентов. Пролонгация будет невозможна для вкладов «Универсальный», «Р-Коннект деньги в рост!», «Р-Коннект деньги в рост! (без пополнения)», «Рантье» и «Пополняемый». «Наши клиенты смогут по-прежнему хранить средства в долларах США на текущих счетах, Райффайзенбанк не взимает комиссию за их обслуживание», — указал представитель банка.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, 3 марта снизила ключевую ставку до уровня 1–1,25 с 1,5–1,75%, решение впервые с 2008 года принималось на экстренном внеплановом заседании. 15 марта тоже внепланово ФРС опустила ее еще на целый процентный пункт, до 0–0,25%. Свои решения регулятор объяснил распространением коронавируса и рисками, которые возникли для экономики.

Вслед за вкладами в евро С августа 2019 года крупные российские банки начали отказываться от приема депозитов в евро, объясняя это отрицательными ставками в еврозоне. Первым стал банк «Авангард», за ним последовали Ситибанк, Альфа-банк, ВТБ. В ноябре вклады в евро исчезли из линейки «ЮниКредита» и Газпромбанка. Среди банков из топ-10 по размеру активов вклады в евро остались только в Россельхозбанке, однако их доходность близка к нулю — от 0,01%. На проблему обратил внимание и ЦБ. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что кредитные организации обращались за помощью к регулятору и просили дать им возможность вводить отрицательные ставки по депозитам (сейчас это запрещает Гражданский кодекс). В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин и Банк России решили повременить с введением отрицательных ставок.

Что планируют делать другие банки

РБК обратился в крупнейшие российские банки с вопросом, планируют ли они пересматривать условия приема депозитов в долларах.

Сбербанк отказался от комментариев.

В ВТБ сообщили, что продолжают прием вкладов в долларах, но интерес клиентов к этому продукту снижается.

«У каждого банка свой путь, но мы не планируем подводить клиентов и отменять долларовые депозиты или менять по ним ставки в погоне за тактической выгодой», — заявил представитель Альфа-банка.

«Мы следим за ситуацией на рынке валютных вкладов и будем действовать, ориентируясь на конкурентную среду», — указал представитель банка «Открытие».

Россельхозбанк будет действовать «в зависимости от запросов клиентов», сказал первый зампред правления РСХБ Кирилл Левин во время онлайн-конференции. «Депозиты овернайт в долларах в западных банках порядка 1%, если даже клиенты нам принесут доллары бесплатно, то затраты составляют минус 1,2% годовых», — пояснил он, объяснив расходы повышенными нормами резервирования и отчислениями в систему страхования вкладов. «Даже если брать под ноль, мы должны найти, куда отдать под 4%. Пока желающих взять кредиты в долларах мало», — констатировал он.

В Московском кредитном банке сообщили, что пока не намерены прекращать прием долларов на вклады физлиц, а также на депозиты и счета юрлиц. «По поводу доходности долларовых вкладов — мы внимательно следим за не самой простой ситуацией на рынках и не исключаем снижения ставок в ближайшее время», — отметила начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Росбанк пересматривает ставки по вкладам в долларах, следуя «глобальным экономическим трендам», заявил представитель кредитной организации, не уточнив, возможен ли отказ от продукта. По данным сайта Росбанка, доллары можно положить на сберегательный счет со ставкой от 0,01 до 0,3% для премиальных клиентов, по остальным срочным вкладам прием долларов прекращен (последний вариант тарифов действует с 13 марта, то есть введен еще до снижения ставки ФРС до околонулевого уровня).

Совкомбанк с 19 марта снизит ставки по долларовым вкладам на 0,5% годовых, сообщил его представитель, указав, что отказ от привлечения депозитов в этой валюте пока не рассматривается.

Ситуация, которая произошла с привлечением вкладов в евро в 2019 году, повторяется, констатируют опрошенные РБК эксперты. «Вследствие снижения ставки ФРС до ноля не исключено, что затем ставка может быть понижена до отрицательных значений. При этом из-за ослабления рубля и усилившихся рисков в экономике россияне предпочитают хранить средства в крупных иностранных банках, которым сейчас приток долларовой ликвидности не нужен», — отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

Отказ банков от привлечения средств в долларах в ближайшее время превратится в тенденцию, прогнозирует аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, в первую очередь это будет свойственно банкам, которые в основном размещают валютные депозиты в ликвидность. «Низкая ставка ФРС США приводит к тому, что у банков становится мало инструментов, в которые можно разместить ликвидность с маржой», — поясняет он.

Крупные банки последуют примеру Райффайзенбанка, соглашается старший аналитик Moody's Петр Паклин: «Они будут отказываться от новых депозитов в долларах и вынуждать клиентов переводить долларовые сбережения на текущие счета, по которым нет процентного дохода».