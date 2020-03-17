Сбербанк выдал осужденным кредит доверия

ФСИН и крупнейший российский банк запускают совместную программу

Сбербанк начал привлекать к выполнению задач по документообороту граждан, приговоренных к исправительным работам. Проект должен улучшить условия труда осужденных и помочь сэкономить банку, считают эксперты

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным. Об этом сообщил РБК заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске. «Пока это одно учреждение», — уточнил Попов, не став вдаваться в детали. Кандидатуры участников пилота были подобраны местным управлением ФСИН, после чего они оценивались профильными службами Сбербанка. «В пилотном проекте принимают участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», — пояснил Попов. Решение о масштабировании пилота будет принято позже, после анализа новосибирского проекта: будут оцениваться объем выполненных задач, качество работы и затраты на ее выполнение.

РБК направил запрос во ФСИН.

Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка. В их задачи входит разметка данных, например перевод в электронный формат небольших фрагментов рукописного текста. Результаты распознавания в дальнейшем проходят проверку. Материалы, с которыми работают осужденные, подаются в обезличенном и фрагментарном виде, не содержат персональных данных, банковской или иной тайны, поэтому такую информацию невозможно использовать для незаконной деятельности, подчеркнул Попов. Работа оплачивается в соответствии с минимальным размером оплаты труда, который с 1 января 2020 года составляет 12 130 руб. Из зарплаты удерживаются НДФЛ, плата за общежитие (коммунальные расходы) и вычеты по постановлению суда. В пилотном проекте также предусмотрена выплата премии за высокое качество работы.

В законодательстве нет прямого запрета на то, чтобы банки нанимали на работу осужденных, пояснил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Работодатель обязан удерживать и перечислять в пользу бюджета часть зарплаты такого осужденного, контролировать его поведение и сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о том, какие меры поощрения и взыскания накладываются на осужденного и не уклоняется ли он от работы, отметил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Уголовно-исполнительный кодекс накладывает на работодателя большой перечень обязанностей, которые требуют «специализированного и системного подхода, дополнительных штатных единиц», добавил он.

Зачем Сбербанку труд осужденных

Основная задача проекта — это решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, говорит Попов: «Осужденным необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение».

Идея возникла в марте прошлого года после доклада директора ФСИН в Совете Федерации о необходимости привлекать к труду осужденных и тем самым создавать новые рабочие места, рассказал Попов.

Сейчас процесс организации исправительных работ для осужденных и условия их труда «очень плохие», говорит адвокат фонда «Русь сидящая» Леонид Абгаджава. Инициатива Сбербанка может быть полезна, так как людям нужно получать актуальные навыки, которые им пригодятся, когда они полностью отбудут наказание. «Но пока не увидим на практике — не сможем судить», — подчеркнул Абгаджава.

Этот проект носит не только социальный, но и коммерческий характер, считает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова. «В настоящее время в большинстве банков информация, полученная в виде неструктурированных данных, переводится в электронный вид сотрудниками самих банков. Таким образом, если стоимость труда осужденных будет ниже, чем у банковских сотрудников (что весьма вероятно), банк может сэкономить», — объяснила она, но затруднилась назвать стоимость проекта и размер сэкономленных средств.

Кого направляют на исправительные работы

На исправительные работы в специализированные центры направляют тех осужденных, которые не имеют основного места заработка; трудоустроенные осужденные отбывают их на основном месте работы. Вид и место работы выбирает уголовно-исполнительная инспекция, при этом предприятие для отбытия такого наказания (в отличие от принудительных работ) не должно быть сильно удалено от места жительства осужденного, пояснил Иноядов.

«Осужденных привлекают в основном на работу вредную, связанную с физическим трудом. По закону условия труда у тех, кто приговорен к исправительным работам, мягче, чем у тех, кто работает в колониях. По факту они такие же или даже хуже. Возможно, потому, что не сложилась еще правоприменительная практика обжалования этих условий. У нас есть несколько кейсов, где начальник исправительного центра не дает осужденным общаться, отбирает мобильные телефоны, ограничивает в свободе, не дает людям получать медпомощь. Некоторые осужденные, которых переводят из колоний в исправительные центры, говорят, что лучше бы они в колонии остались», — рассказал Абгаджава.

«Русь сидящая» ведет несколько случаев людей, приговоренных к исправительным работам в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Карелии. Все они работают на частных производствах, выполняя «самую черновую работу» и не получая «никаких новых навыков и умений», добавил адвокат. Этот труд оплачивается чуть лучше, чем труд осужденных в колониях, которым за месяц могут выплатить несколько сотен рублей.

По данным ФСИН, сейчас в России работают 15 исправительных центров и 67 изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры. За первое полугодие 2019 года суды приговорили к исправительным работам 24,4 тыс. человек, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде. В течение всего 2018 года наказание в виде исправительных работ было назначено 54,7 тыс. человек.

Самое распространенное преступление, за которое можно получить в качестве наказания исправительные работы, — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК). В 2018–2019 годах большинство осужденных (14 тыс. и 31,9 тыс. соответственно) отбывали исправительные работы именно за уклонение от алиментов. Часто исправительные работы назначают осужденным за кражу (более 3,4 тыс. человек в первом полугодии 2019 года; 8,4 тыс. за весь 2018 год).

Осужденный может выполнять исправительные работы от двух месяцев до двух лет, при этом из его дохода будет удерживаться 5–20%. Исправительные работы в качестве наказания назначают вдвое реже, чем более легкие обязательные, почти в четыре раза реже, чем реальное лишение свободы, и более чем в три раза реже, чем условное.