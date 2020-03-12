Приложения переходят на личности

Разработчиков российского софта могут обязать идентифицировать всех пользователей

Операторы связи предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, которые будут обязательно предустанавливать на смартфоны с 1 июля. Разработчики против — это увеличит их затраты

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиахолдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона. Об этом говорится в размещенном на портале Regulation.gov.ru отзыве союза на проект постановления правительства, подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В нем ведомство описывает процедуру реализации принятого в конце прошлого года закона об обязательной предустановке российских программ на компьютеры и отдельные виды устройств.

Идентификация должна проводиться по номеру телефона на основании договора между разработчиком софта и оператором связи.

Аналогичное предложение содержится в отзыве «МегаФона», также размещенном на портале Regulation.gov.ru.

Когда российский софт появится на устройствах Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления. Поэтапно будет вводиться требование и о том, что должно быть предустановлено: с июля 2020 года — поисковые системы, браузеры, картографические сервисы, навигаторы, с июля 2021-го — мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы, а также программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре «электронного правительства», приложение национальной платежной системы, с июля 2022-го — аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов. Ответственность по установке программного обеспечения ляжет на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.

Зачем нужна идентификация по номеру телефона

Представитель Медиа-коммуникационного союза заявил, что их отзыв согласован с операторами, но дополнительно комментировать его он не стал. Как пояснил руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «МегаФона» Никита Данилов, идентификация пользователя по номеру телефона подразумевает наличие сим-карты. «Подобное предложение позволит ограничить перечень устройств именно смартфонами и планшетами. Иначе под действие закона попадает большой перечень устройств, начиная от фотоаппаратов и заканчивая современными моделями «умной» кухонной техники. Кроме того, идентификация позволит увеличить уровень информационной безопасности», — пояснил Данилов.

До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин считает предложение распространить идентификацию и на другие типы приложений избыточным. «Реальность сегодня такова, что не каждому из используемых нами приложений из предустанавливаемых нужна идентификация. Например, если пользователь приложения входит в домашнюю сеть Wi-Fi, зачем ему привязывать какой-то сервис к номеру своего смартфона? Кроме того, многие планшеты идут без модема», — отметил он.

Представитель навигационного сервиса 2ГИС также назвал подобное требование излишним. «Для пользователя это дополнительный барьер, а для разработчиков — дополнительные и весьма существенные затраты на сбор, хранение и защиту информации. Обязательная идентификация пользователей по номеру телефона уже предусмотрена действующим законодательством для тех случаев, когда есть функция мгновенного обмена сообщениями между пользователями», — отметил он. О каких затратах идет речь, представитель сервиса не уточнил. Ранее участники банковского рынка рассказали РБК, что за последние несколько лет плата за отправку каждого СМС-сообщения для них выросла примерно с трех копеек до 0,7–1 руб. за сообщение. Из-за этого банки стали развивать альтернативные СМС-каналы информирования, например push-уведомления.

Что еще предлагают операторы

В отзывах Медиа-коммуникационного союза и «МегаФона» также предлагается:

разрешить покупателям выбирать и покупать товары как с предустановленным, так и с непредустановленным ПО. В последнем случае потребитель должен будет предоставить согласие на такую покупку в письменной форме;

исключить носимые устройства (например фитнес-трекеры) из списка гаджетов, для которых обязательна предустановка из-за отсутствия технической возможности;

внести в перечень для предустановки ПО на смартфоны приложения операторов, с помощью которых при первом включении устройства пользователь сможет попасть в личный кабинет — узнавать об услугах, оказываемых его оператором, состоянии счета и др.;

отказаться от требования, что обязательное к предустановке приложение должно быть скачано пользователями не менее чем 100 тыс. раз в месяц, поскольку оно является заградительным и играет на руку крупным производителям программного обеспечения;

дополнить перечень софта, обязательного для предустановки, сервисами облачного хранения данных;

предустанавливать сервисы для просмотра мультиплексов (пакет цифровых телеканалов) не только на телевизорах и компьютерах, но также на смартфонах и планшетах.

По словам Данилова, расширение списка ПО сервисами облачного хранения данных позволит стимулировать развитие отечественного рынка хранения данных и строительство новых дата-центров.

Представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») воздержались от комментариев. МТС в своем отзыве, размещенном на Regulation.gov.ru, также предложила исключить «умные» часы и трекеры из списка устройств, на которые должно предустанавливаться отечественное ПО, дополнить перечень приложений софтом операторов и отказаться от требования выбирать приложения на основе количества скачиваний.

В материалах Regulation.gov.ru указано, что ФАС частично учла предложения Медиа-коммуникационного союза. Замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин передал через пресс-службу, что на следующей неделе состоится очередное заседание рабочей группы при экспертном совете по обсуждению замечаний и предложений всех заинтересованных лиц. От других комментариев он воздержался.