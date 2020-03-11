Рубль падает в потребительскую корзину

Какие продукты и товары могут подорожать в ближайшее время

Девальвация рубля после обвала цен на нефть может повлиять на стоимость импортной продукции повседневного спроса, но не сразу, считают ретейлеры и дистрибьюторы. Среди зависимых от импорта товаров — овощи, фрукты и алкоголь

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обвал рубля, подешевевшего за вторник, 10 марта, примерно на 5% (по состоянию на 20:00 мск), в первую очередь может отразиться на ценах импортируемого в Россию продовольствия, указывают эксперты. По итогам всего 2015 года после двукратной девальвации российской валюты в декабре 2014-го цены на продовольствие в России выросли в среднем на 15%. В 2018 году, когда из-за жестких санкций США в апреле и угрозы новых санкций в августе рубль резко подешевел (с 58 руб./долл. до 70 руб./долл.), продукты питания подорожали на 4,7%, свидетельствуют данные системы государственной статистики ЕМИСС.

Сейчас основные категории продовольственных товаров — хлеб, хлебобулочные изделия, мясо, сахар и его заменители — почти на 100% производятся в России, в отдельных категориях, например в макаронных изделиях, импорт составляет 5%, напоминает представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Пока поставщики не обращались к крупнейшим ретейлерам с предложением пересмотреть закупочные цены, но в любом случае повышение требует согласования с торговыми сетями, напоминает он.

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», онлайн-магазин Perekrestok.ru) не получала уведомлений с предложением увеличения цены от поставщиков, сообщил представитель группы. Так же говорит и представитель «Ашана», добавляя, что импортная продукция составляет около 20% ассортимента ретейлера. В основном это непродовольственные товары, соответственно, они наиболее зависимы, уточняют в «Ашане». Пока компания не планирует повышения стоимости товаров в сети.

Представитель «Магнита» заявил, что сеть увеличит поставки в магазины отечественных овощей и фруктов, а также планирует в 2020 году на 30% нарастить объемы производства овощей в своих тепличных комплексах, что должно снизить зависимость от импортной продукции.

На складах компании хранятся большие запасы продуктов, а уже заказанные импортные товары, к примеру макароны, алкоголь, кондитерские изделия и прочее, закупались по старому курсу доллара, поэтому в течение месяца компания не ожидает повышения стоимости продукции, объяснил представитель красноярской торговой сети «Командор» Владимир Русанов. Но если в течение месяца ситуация не стабилизируется, доллар будет дорожать и поставщики поднимут цены, то «Командор» будет вынужден закупать продукцию дороже, предупредил он.

«Так как валюта уже подорожала, то увеличение стоимости импортной продукции уже началось, за собственный импорт своим поставщикам мы заплатим по новому курсу уже на этой неделе», — констатирует представитель «Азбуки вкуса». Он признает, что если компания не сможет сдержать повышение цен от поставщиков, то ей придется поднять цены на полке, чтобы обеспечить наличие товара и не сужать ассортимент. «Отказаться от импорта и оставить покупателей без привычного ему выбора мы не можем себе позволить», — отметили в «Азбуке вкуса».

Что говорят продавцы техники и люкса Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» продолжают плановые акции и распродажи, цены на технику не меняли, сообщил представитель группы «М.Видео-Эльдорадо». Российский рынок уже не раз сталкивался с похожими ситуациями, и опыт показывает, что розничные цены реагируют на курс с большой задержкой и с гораздо меньшей амплитудой. В апреле 2018 года, когда после введения США очередных санкций в отношении российских компаний и отдельных граждан рубль за несколько дней подешевел почти на 11%, европейские производители электроники и бытовой техники сразу предупредили российские розничные сети о возможном пересмотре закупочных цен на 5–10%. Несмотря на резко изменившийся курс валют, люксовый ретейлер ЦУМ группы Mercury не планирует повышать цены на товары, заверил представитель ретейлера.

Почему могут вырасти цены на овощи и фрукты

Овощи и фрукты были в числе товаров, которые дорожали в первую очередь во время предыдущих валютных кризисов: так, например, в 1998 году девальвация рубля привела к росту цен на апельсины в 1,7 раза, на бананы — в 1,3 раза. Виноград, чеснок и бананы стали лидерами подорожания среди товаров после падения курса рубля в декабре 2014 года.

После 2014 года, когда было введено эмбарго на ввоз овощей и фруктов из стран ЕС и США, Россия существенно нарастила собственное производство овощей, напоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков. Но нынешняя девальвация рубля все равно приведет к росту цен на овощи и фрукты, причем не только на импортные, но и на отечественные.

Высокая зависимость от импорта у России сохраняется, в частности по томатам. До 50% этих овощей завозится из-за рубежа, в основном из Азербайджана, Турции, Египта, Марокко. Томаты — товар, который не хранится долго, поэтому уже через месяц их будут завозить по новым ценам, объясняет Глушков. Российские томаты, по его словам, тоже будут дорожать, но медленнее, из-за того что в их себестоимости есть импортная составляющая около 10% (например, семена и средства защиты растений).

Фрукты, которые не выращиваются в России, подорожают сразу, даже если они есть на складе, предупреждает Михаил Глушков. Если импортеры видят, что цена на бананы выросла в 1,5 раза, то они сразу поднимают цену, чтобы купить новую партию, отмечает директор Плодоовощного союза.

Подорожать в перспективе месяца также могут овощи так называемого борщевого набора — картофель, репчатый лук, капуста, морковь, свекла. С марта по июнь запасы собственных овощей подходят к концу, и в это время Россия зависит от их импорта. Такая ситуация продлится как минимум до конца июня, указывает Глушков.

У торговых сетей, которые в основном завозят овощи напрямую из стран-поставщиков, в распределительных центрах есть какие-то запасы, но их хватит недели на две, потом в продаже уже начнут появляться овощи по новым ценам, их рост в Плодоовощном союзе прогнозируют «в пределах девальвации». Впрочем, немного смягчить ситуацию с ценами может ранняя весна: если не будет сильных заморозков, фермеры на юге попытаются получить два урожая — один в середине июня, а другой в конце сентября, добавляет Михаил Глушков.

Подорожает ли алкоголь

Крупные винные импортеры не испытывают сейчас проблем в связи со снижением рубля, стоков компаний хватит на два-три месяца, утверждает президент виноторговой компании Simple Максим Каширин. «Кто-то, может быть, мгновенно реагирует, но мы пока цены менять не собираемся», — сообщил Каширин.

Пока изучает ситуацию в связи с изменением курсов и виноторговая компания MBG Wine. Об изменении цен говорить пока рано, сообщил ее представитель.

В сети «Ашан» не исключают, что в ближайшее время дистрибьюторы алкоголя могут обратиться с запросами о повышении цен, но сейчас цены остаются на прежнем уровне.

Часть поставок крупных импортеров уже законтрактованы на 2020 год, и та продукция, которая уже готовится к растаможке, попадет в процедуру с тем курсом, который будет установлен на этот день, напоминает руководитель информцентра Wine Retail Александр Ставцев. Компании будут стараться пересмотреть время поставок или приостанавливать их до момента стабилизации курсов, уверен эксперт. Лишние 50–100 руб. к стоимости на полке сразу влияют на оборачиваемость этой позиции, а маржа в импортном секторе очень невысокая, объясняет Ставцев.