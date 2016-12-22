Продавцы бытовой техники предупредили о пересмотре цен из-за курса рубля

Поставщики бытовой техники предупредили ретейлеров о пересмотре отпускных цен на фоне снижения курса рубля. Как показал опыт 2014–2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Европейские производители электроники и бытовой техники начали предупреждать российские розничные сети о возможном пересмотре закупочных цен на 5–10% на фоне снижения курса рубля, сообщил РБК представитель ретейлера «М.Видео», не сообщив, какие компании планируют пересмотреть цены. Предупреждения от поставщиков получила и сеть «Эльдорадо» (до конца года ретейлер должен войти в состав «М.Видео»). Вместе «М.Видео» и «Эльдорадо» занимают, по собственным данным, 25,9% российского рынка продаж бытовой техники. Такие же уведомления получил и интернет-холдинг «Юлмарт».

Цены выросли почти на все компьютерные комплектующие, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков и отчасти на бытовую технику, рассказал бизнес-директор «Юлмарта» Олег Пчельников. По его словам, цены поднимают даже поставщики, у которых производство расположено в России. «Впрочем, если курсы валют вернутся к своим прежним показателям, как уже бывало, снизятся и цены — конкуренция на рынке слишком сильна, а потребитель чувствителен к цене», — говорит он.

Представители ретейлеров заявили РБК, что пытаются сохранить текущие розничные цены. О планах сохранить «оптимальные» цены заявила и коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. На вопрос, предупредили ли поставщики компанию о планах повысить цены, она не ответила.

Производитель бытовой техники Candy Hoover Group проинформировал партнеров в России о возможном изменении цен с понедельника, 16 апреля, рассказал РБК гендиректор российского офиса компании Глеб Мишин. «Если к этому времени курс не вернется к уровням прошлой недели, мы точно повысим цены на импортную продукцию», — заметил он. Товары, произведенные в России, тоже подорожают, но не пропорционально изменению курса, уточнил Мишин.

Курс снижается только два дня, закупочный период длится дольше, заметил представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов

«Сейчас сложно предсказать, будут ли поставщики электроники повышать цены и насколько», — подчеркнул он.

Рубль отреагировал на решение Минфина США о внесении в санкционный список 14 российских компаний (в том числе UC Rusal и «Ренова») и 24 граждан России, среди которых оказались основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Ренова» Виктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керимов, бизнесмен Игорь Ротенберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин. Официальный курс евро вырос во вторник, 10 апреля, почти на 5 руб., до 76,85 руб. — это суточный рекорд с конца 2014 года. Официальный курс доллара вырос на 3,8 руб., или 6,5%, с 58,57 до 62,37 руб.

Как показал опыт 2014–2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме, говорит представитель «М.Видео».

В 2014 году после того, как курс рубля обесценился к доллару примерно на 40%, ретейлеры бытовой техники предупредили о росте розничных цен из-за повышения стоимости закупок. Тогда россияне начали скупать бытовую технику и электронику, пытаясь таким образом вложить свои рублевые сбережения. Сейчас уровень покупательной активности пока что остается в рамках обычного для сезона, заметил представитель «Эльдорадо».