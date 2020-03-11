АвтоВАЗ нагоняет курс

Крупнейший российский автопроизводитель скорректирует цены из-за падения рубля

АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность «корректировки цен» из-за обвала рубля и ожидают мер господдержки для «смягчения последствий этой ситуации». По оценкам российских автодилеров, цены на автомобили могут вырасти на 7–8%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании. По его словам, макроэкономическую ситуацию, сложившуюся в результате падения цен на нефть и курса рубля, в компании оценивают как негативную для российской автомобильной промышленности в целом и для АвтоВАЗа в частности.

Почему автокомпании ожидают роста цен на автомобили

«Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах», — пояснил собеседник РБК. Представитель АвтоВАЗа не стал уточнять, насколько могут измениться цены на выпускаемые автомобили. Но отметил, что компания «приветствовала бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации». Доля АвтоВАЗа по итогам 2019 года на российском рынке, по оценкам самой компании, выросла с 20 до 20,6%.

О необходимости расширенных мер господдержки заявил и представитель французской компании Renault, которая контролирует АвтоВАЗ и входит в пятерку крупнейших автопроизводителей России. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

«Мы оцениваем сложившуюся ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности в целом и для «Renault Россия» в частности», — отметил представитель Renault. Как и АвтоВАЗ, российская «дочка» французской компании является «высоколокализованным производителем в России», но «подвержена влиянию цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированных в евро или долларах США». «Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — резюмировал представитель Renault.

Представитель Hyundai, входящий в тройку крупнейших производителей автомобилей в России, отказался от комментариев.

Как оценивают ситуацию автодилеры

В крупнейшем российском автодилере «Рольф» наблюдают «существенное повышение трафика в дилерских центрах» в связи с резким падением курса рубля, передал РБК через пресс-службу директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. «Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом», — сказал он. Оживление спроса со стороны покупателей «вслед за первыми скачками рубля по отношению к бивалютной корзине» видят и в филиале «Авилон. Мерседес-Бенц», подтвердил через представителя его директор Алексей Стариков.

По словам Мирошникова, «дальнейшая динамика рынка» будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. «Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на автомобили весьма вероятно», — добавил он. «Да, цены на автомобили зависят от стоимости валюты, это один из факторов. Но при этом важно отметить, что резких скачков цен в отрасли не бывает», — добавил Стариков.

«Автопроизводители сейчас должны оценить ситуацию на рынке и понять, как валюта будет вести себя дальше — именно в долгосрочной перспективе. Если ситуация не изменится в ближайшие несколько недель, то произойдет традиционный, очередной виток увеличения цен на все автомобили, который обычно происходит в течение года», — сказал Стариков.

Падение курса рубля приведет к росту цен на новые автомобили на 7–8%, сообщил Autonews.ru глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. «У большинства производителей при определении текущих цен был заложен курс около 65 руб. за доллар и порядка 70–72 руб. за евро», — напомнил он. По его мнению, обвал курса рубля, случившийся 9 марта, — это «паническая история», после которой будет откат и курс вернется к 70 руб. (Центробанк установил на 11 марта курс на уровне 72 руб. за доллар). Но даже в этом случае автопроизводителям придется пересчитывать цены, заключил глава РОАД.