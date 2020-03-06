Украинское правительство обновилось внешне

Кто занял ключевые позиции в кабинете Дениса Шмыгаля

Новое правительство Украины приступило к работе. Владимир Зеленский провел рокировку на внешнеполитическом направлении, а на пост министра обороны позвал отставного генерала, на выборах возглавлявшего штаб конкурента

Ложа нового кабинета министров Украины во время внеочередного заседания Верховной рады (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Рокировка во внешнеполитической сфере

В четверг, 5 марта, утвержденное накануне правительство Украины провело первое заседание. Реформирование кабинета началось с утверждения отставки премьера Алексея Гончарука и назначения в среду вечером новым главой правительства Дениса Шмыгаля. В среду депутаты Рады утвердили 13 новых министров, а также новых глав МИДа и Минобороны, кандидатуры которых внес президент Украины.

Владимир Зеленский пошел нетрадиционным путем, проведя рокировку руководителей ведомств, ответственных за связи с иностранными государствами. Дмитрия Кулебу, который с августа 2019 года был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, президент поставил во главе Министерства иностранных дел. А возглавлявший МИД Вадим Пристайко занял пост Кулебы. Оба чиновника давно работают в системе МИДа. Кулеба, которому сейчас 38 лет, начал работу во внешнеполитическом ведомстве в 22 года, работал на должности атташе по вопросам стратегических коммуникаций, а с 2016 по 2019 год был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

На время работы Кулебы в Совете Европы пришлось возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Украина выступала против этого решения, Кулеба предлагал оплатить российский взнос в бюджет Совета Европы, чтобы не допустить возвращения российской делегации. После того как России были возвращены полномочия, делегация Киева покинула ПАСЕ, однако в 2020 году вернулась к работе. Известен Кулеба и критикой в адрес российских журналистов. В частности, он критиковал главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова за его поведение во время визита в Киев в августе прошлого года. Российский журналист сфотографировался на фоне дверей Службы безопасности Украины — Кулеба назвал такое поведение троллингом.

К Пристайко у президента и его команды были «стилистические претензии», министр не всегда уместно высказывался, отмечает украинский политолог Вадим Карасев. Кулеба — хороший коммуникатор абсолютно прозападной ориентации, утверждает эксперт. Заявления Пристайко часто были резонансными и не всегда совпадали с позицией Зеленского, к тому же у него были трения с недавно ставшим главой президентского офиса (администрации) Андреем Ермаком, пишет со ссылкой на свои источники украинский портал «Европейская правда».

Заявления Пристайко о минских соглашениях не раз вызывали недовольство в Москве. 3 марта Сергей Лавров вновь заявил, что высказывание украинского коллеги о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе прямо противоречит соглашениям. Опрошенные РБК украинские эксперты ранее говорили, что главный вектор внешней политики Украины — отношения с Россией — определяется преимущественно в офисе президента, а главный ответственный на этом направлении — Ермак, поэтому от смены главы МИДа на этом участке работы ничего не изменится.

Штабист конкурента — в военном ведомстве

Сменил Зеленский и министра обороны. На эту должность назначен генерал-лейтенант в отставке 65-летний Андрей Таран. Он сменил назначенного в августе Андрея Загороднюка.

Таран ранее работал в Главном управлении разведки Минобороны, а в 1995–1996 годах учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне по специальности «стратегия национальных ресурсов». С апреля по август 2015 года представлял Украину в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. Центр был создан для взаимодействия в 2014 году, в него входили представители Вооруженных сил Украины, России, самопровозглашенных республик, а также ОБСЕ. Российские офицеры прекратили работу в СЦКК в 2017 году.

В 2019 году Таран возглавлял предвыборный штаб бывшего главы Службы безопасности Украины Андрея Смешко, который баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 6,04% голосов.

«Европейская правда» отмечает, что о публичных конфликтах Загороднюка с президентом известно не было, но источники издания указывают, что у него были расхождения с Ермаком. В частности, на саммите «нормандской четверки», который состоялся в декабре 2019 года в Париже, Ермак поддерживал развод вооруженных сил по всей линии соприкосновения, а министр обороны был против, в итоге предложение не было согласовано. Сергей Лавров рассказывал, что к саммиту эксперты согласовали разведение по всей линии, но внезапно, уже на встрече, украинская сторона заявила о неготовности к этому, из-за чего пришлось вновь вести переговоры и вносить изменения в согласованный текст итогового заявления.

Таран — человек Ермака, констатирует Фесенко. Он предполагает, что роль министра обороны в переговорном процессе, посвященном Донбассу, усилится.

«Правительство для людей»

Других министров представлял в Раде новый премьер Шмыгаль. По его словам, новое правительство будет не кабинетом технократов, казнокрадов или крепких хозяйственников — оно будет «правительством для людей». Подобрать кандидатов на все вакантные посты премьер пока не смог — остались незавполненными четыре вакансии, в том числе в министерствах образования и энергетики. Кабинет министров обновился не полностью — помимо Пристайко и Кулебы свои портфели сохранили глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Аваков — самый долго работающий министр, он возглавил министерство в 2014 году, еще в правительстве Арсения Яценюка, и сохранял этот пост при всех последующих перестановках. Аваков пришел в правительство из парламента, где был депутатом от «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Однако сейчас он стал не только главным долгожителем украинской власти, но и главным гарантом ее стабильности, отмечает колумнист Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Аваков быстро установил контакты с ближайшим окружением Зеленского, утверждает Скоркин, стал одним из самых влиятельных людей в сфере безопасности и внешней политики — он был в составе делегации на парижском саммите «нормандской четверки». За время работы Авакова остались нерасследованными убийства на Майдане 2014 года, убийство журналиста Павла Шеремета и другие резонансные преступления.