«Когалымавиа» перекладывает банкротство на Египет

Разорившаяся после теракта авиакомпания потребовала $200 млн от властей арабской республики

Авиакомпания «Когалымавиа», находящаяся в стадии банкротства после теракта, и турецкий туроператор Prince Group подали иски против Египта, потребовав компенсацию почти на $200 млн. Родственникам погибших выплатили лишь ₽32 млн

Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Авиакомпания «Когалымавиа» (работала под брендом Metrojet), находящаяся в стадии банкротства с февраля 2018 года, и турецкий туристический холдинг Prince Group подали иски против властей Египта в Постоянный арбитражный суд (PCA, Permanent Court of Arbitration) при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге. Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта.

Об этом РБК сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина. О судебных разбирательствах также говорится в проспекте правительства Египта к выпуску евробондов на $4 млрд.

Иски были поданы еще в ноябре 2017 года, но только в начале 2020-го состоялись первые слушания по делу — сторонам потребовалось несколько лет, чтобы доказать правильность выбора юрисдикции и обмена документами и меморандумами по делу.

РБК направил запрос в Государственное управление по судебным искам Египта.

Что «Когалымавиа» требует от властей Египта

31 октября 2015 года вылетевший из аэропорта Шарм-эш-Шейха самолет А321 «Когалымавиа» взорвался в воздухе над полуостровом Синай. Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа (всего 224 человека). Случившееся признали терактом. В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывное устройство в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта.

«На первой стадии мы должны были доказать, что именно было инвестициями и были ли эти инвестиции в экономику Египта», — поясняет Головина. Изначальная подтвержденная сумма прямого ущерба, заявленная в исках, составляет $201 млн. «Размер компенсаций за потерянные инвестиции определяется по принципу Ongoing concern — допущения о непрерывности деятельности [компаний] — и учитывает, какова была бы стоимость обеих компаний на сегодняшний день, если бы трагические события не произошли. Согласно данным аудиторов, на 31 октября 2015 года оценочная стоимость Metrojet и Prince Group составляла $575 млн», — говорит представитель компаний.

Среди основных претензий:

«Когалымавиа» и Prince Group утверждают, что Египет был осведомлен о том, что система безопасности в его аэропортах не соответствует международным нормам и требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по безопасности «задолго до теракта»;

по состоянию на февраль 2020 года, 4,5 года спустя после теракта, Египет так и не выпустил официального заключения о причине крушения самолета «Когалымавиа»;

власти Египта так и не приняли на себя ответственность «за преступную халатность, приведшую к смерти 224 человек, не выплатили никакой компенсации ни пострадавшим компаниям, ни семьям погибших», говорит представитель истцов;

теракт, помимо трагической гибели людей, привел к невозможности для компаний «полноценно продолжать свою деятельность» и их упущенной выгоде. Под инвестициями в экономику республики компании имеют в виду многолетнюю деятельность по организации поездок российских туристов в Египет. «Когалымавиа» с 2011 по 2015 год перевезла по египетскому направлению 2,1 млн пассажиров, а Prince Group отправила за тот же период в Египет на отдых более 500 тыс. российских туристов.

Завершить судебные разбирательства компании планируют к концу 2020 года. В случае положительного исхода дела они готовы выплатить часть полученной компенсации семьям погибших пассажиров.

Что случилось с «Когалымавиа» Российская авиакомпания «Когалымавиа» основана в 1993 году. В мае 2012-го, после смены собственников, провела ребрендинг и переименовалась в Metrojet. Бенефициар у нее и у международной Prince Group (создана в 2002 году для размещения и наземного обслуживания туристов преимущественно из России на курортах Турции и Египта) один — Исмаил Лепиев. Практически сразу после катастрофы над Синаем, в декабре 2015 года, «Когалымавиа» прекратила полеты, объяснив это решение закрытием двух самых популярных туристических направлений — Египта и Турции. Последнее было закрыто после того, как турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24 вблизи сирийско-турецкой границы: Россия приостановила чартерные полеты российских компаний в Турцию 1 декабря 2015 года (полеты были возобновлены только в июле 2016 года после нормализации отношений Москвы и Анкары). В марте 2016 года Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта «Когалымавиа» для внутренних и международных рейсов, а в феврале 2018-го Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

Рассматриваемые споры вытекают из двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и Египтом (в случае «Когалымавиа») и Турцией и Египтом (Prince Group), пояснил консультант O2 Consulting Юрий Устинов. Такие договоры призваны защищать капиталовложения инвесторов одной страны на территории другой, давая возможность обращаться в международный арбитраж. «Похожие споры сейчас рассматриваются по искам украинских инвесторов против России за потерянные активы в Крыму, например иск Приватбанка, и по искам российских компаний, например иск «Газпрома» против Украины (компания отозвала этот иск после заключения мирового соглашения в конце 2019 года. — РБК)», — поясняет Устинов. По словам юриста, такие иски чаще всего рассматриваются не один год. Спор по иску Приватбанка идет уже более пяти лет.

Как судились родственники погибших

Родственники жертв трагедии неоднократно пытались получить компенсации через суд. Большая часть из них подала гражданские иски в Замоскворецкий суд Москвы в ноябре 2017 года с требованием компенсаций от «Когалымавиа» и «Ингосстраха» на общую сумму 54 млрд руб. Но в сентябре 2018 года суд ограничил выплаты до 32 млн руб.: размер компенсаций варьировался от 50 тыс. до 1 млн руб. на человека.

После решения российского суда потерпевшие обратились в суд Северного Каира против «Когалымавиа», «Ингосстраха» и египетских властей с иском на $90 млн, но и там получили отказ. 4 марта 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что претензии отклонил также апелляционный суд Каира. По данным газеты, суд не стал рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены.

Прямые потери от приостановки авиасообщения с Египтом девять крупнейших российских туроператоров оценили в 1,5 млрд руб., потребовав компенсацию от правительства России из-за приостановки полетов в страну. И эти требования не были удовлетворены.

Президент Владимир Путин 8 ноября 2015 года подписал указ о приостановке всех полетов российских авиакомпаний в Египет «до установления должного уровня безопасности авиационного сообщения». До 2015 года он считался самым массовым зимним направлением отдыха. В апреле 2018 года Россия и Египет возобновили регулярные авиарейсы между Москвой и Каиром, но чартеры на курорты до сих пор остаются под запретом.