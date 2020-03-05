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Мультимиллионеры расквартировывают активы
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Газета
Мультимиллионеры расквартировывают активы
Газета № 023 (3190) (0503) Бизнес,
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Мультимиллионеры расквартировывают активы
Эксперты Knight Frank проанализировали инвестиционные предпочтения самых богатых россиян
В России насчитывается почти 9 тыс. человек, чье состояние превышает $30 млн. Они ценят наличные больше акций, готовы покупать недвижимость в Испании и США, а также инвестировать в коллекционные предметы роскоши
Фото: Monica Schipper / Getty Images

Международная консалтинговая компания Knight Frank представила ежегодное исследование The Wealth Report. В отчете представлены данные об инвестиционных предпочтениях так называемых ультрахайнетов (от англ. ultra high net worth individual) — людей, размер чистых активов которых превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства.

Всего в мире число ультрахайнетов достигло, по оценке Knight Frank, по итогам 2019 года 513,2 тыс. человек — на 31 тыс. больше, чем годом ранее. В России число таких мультимиллионеров в прошлом году увеличилось до 8924 (плюс 331 человек). Из них 103 ультрахайнета, по версии Knight Frank, являются долларовыми миллиардерами, год назад их было 100 — столько же долларовых миллиардеров фигурирует в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» за 2018 год.

Во что инвестируют свои средства ультрахайнеты, в том числе российские, — в обзоре РБК.

Ставка на наличные

Недвижимость занимает основную долю в активах мультимиллионеров, констатирует Knight Frank. В среднем в мире в инвестиционных портфелях ультрахайнетов на недвижимость приходится 27% вложений, на акции и облигации — 23 и 17% соответственно. Еще 11% своих активов мультимиллионеры предпочитают хранить в наличных.

В России и странах СНГ на наличные приходится уже в среднем 18% портфеля состоятельных людей, это самый большой показатель среди анализируемых регионов. Доля недвижимости — 22%, облигаций — 18%. А на акции приходится лишь 16%, что является самым низким показателем по отдельным регионам.

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Низкая по сравнению с другими странами доля акций и недвижимости в портфелях россиян, возможно, объясняется тем, что в России сложно строить долгосрочные планы и максимальный срок планирования составляет три-четыре года, рассуждает руководитель департамента рынков капитала Cushman&Wakefield Алан Балоев. «Кризисы у нас случаются часто, поэтому россияне предпочитают хранить значительную долю активов в кеше, в валюте. Это обеспечивает ликвидность капитала», — поясняет Балоев.

Готовы еще потратить на недвижимость

В 2020 году 18% мультимиллионеров России и СНГ планируют купить новый дом или квартиру, утверждает Knight Frank. Это немного меньше, чем средний показатель желающих купить жилье, — 21%. Большинство состоятельных людей в России и СНГ рассматривают покупку в этом году жилья в Испании, США, Италии и Великобритании (перечислены в порядке убывания). На пятом месте у российских мультимиллионеров стоит Россия.

В прошлом году наибольшим спросом среди состоятельных россиян, согласно внутренней статистике Knight Frank, пользовались дома и квартиры на Кипре, Мальте и в Великобритании. Соотечественники занимают второе место среди всех иностранцев, покупающих жилье на Кипре, уточняет директор по зарубежной недвижимости московского офиса Knight Frank Марина Шалаева. На первом месте — граждане Китая, на третьем — Украины.

Интерес к Кипру и Мальте тесно связан с паспортной программой, объясняет основатель и управляющий директор лондонского агентства AZ Real Estate Алиса Зотимова, добавляя, что данная программа практически исчерпала себя на Кипре. «Да и на Мальте в последнее время возникает все больше и больше вопросов, и довольно много отказов в получении паспортов», — отмечает эксперт.

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Испания и Италия — традиционно привлекательные для россиян страны, кроме того, в Италии существует программа по предоставлению налоговых льгот для богатых резидентов, указывает Зотимова. Великобритания не предоставляет каких-либо визовых или налоговых льгот, но привлекает российских инвесторов, которые хотят защитить свой капитал. Кроме этого, образование и будущее детей было и остается очень мощным драйвером, который определяет интерес к Великобритании, напоминает Зотимова.

Инвестиции в коммерческую недвижимость

В 2019 году, согласно Wealth Report, частные инвесторы вложили в коммерческую недвижимость во всем мире $333 млрд, то есть треть общих инвестиций в отрасль. Инвесторы выбирают коммерческую недвижимость в условиях низкой и падающей доходности конкурирующих активов, констатирует руководитель департамента исследований рынков капитала Knight Frank Уильям Мэтьюз.

Большинство мильтимиллионеров России и СНГ инвестируют в коммерческую недвижимость Великобритании, следует из данных Knight Frank. В пятерке по привлекательности также Италия, Израиль, Испания и США.

Больше всего частные инвесторы в прошлом году вкладывались в апартаменты (на них пришлось $122 млрд), на втором месте — офисы ($85 млрд), на третьем — офисы и торговые помещения ($45 млрд). В альтернативные объекты инвестирования, такие как гостиницы, объекты здравоохранения и дома престарелых, было вложено $37 млрд.

Дома престарелых на Западе в последние несколько лет демонстрируют высокий уровень заполняемости (80–90%) и обеспечивают около 7,5% годовых, говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. По его словам, это высокий показатель доходности для Европы и США, поэтому этот сегмент будет все больше привлекать частных инвесторов.

Если говорить про Россию, то эти альтернативные инвестиции не смогут в ближайшие годы соревноваться с традиционными видами коммерческой недвижимости, считает руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев. Кроме того, по словам Фадеева, за место в тройке самых привлекательных объектов инвестирования могут побороться склады и индустриальная недвижимость.

Женские сумочки стали выгодной инвестицией

Большинство ультрахайнетов планируют сохранить или увеличить долю своих вложений в коллекционные предметы роскоши. Среди российских мультимиллионеров 50% респондентов планируют сохранить долю вложений в этой сфере на прежнем уровне, а еще 36% рассчитывают ее увеличить, сообщает Knight Frank.

Первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши заняли коллекционные женские сумки. По состоянию на четвертый квартал 2019 года они подорожали на 13% в годовой динамике и опередили лидера 2018 года — редкий виски (+5% за год).

В отчете рассматриваются коллекционные женские сумки Hermès, за десять лет они выросли в цене более чем вдвое. Инвестиционно привлекательными стали именно коллекционные сумки, а не обычные люксовые товары, которые можно купить в бутиках, подчеркивает Шалаева. Например, в прошлом году сумка Hermès Himalaya Birkin Niloticus Crocodile 30 с белым золотом и бриллиантовым обрамлением была продана на аукционе Christie's в Гонконге за 2 млн гонконгских долларов ($382 тыс.).

Если рассматривать динамику стоимости предметов роскоши за последние десять лет, то редкий виски по-прежнему возглавляет рейтинг с показателем 564%, за ним следуют коллекционные автомобили (+194%) и монеты (175%).

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Knight Frank
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