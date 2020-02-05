Москва вошла в число самых доступных для миллионеров городов мира

Москва является, по версии банка Julius Baer, одним из самых доступных мегаполисов для потребителей роскоши. Российская столица может похвастаться чрезмерно дорогим вином, но доступными инъекциями ботокса

Фото: Александр Земляниченко / AP

Швейцарский банк Julius Baer выпустил свой первый глобальный отчет о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report. В основу отчета легло исследование потребительского поведения и цен на товары и услуги люксового сегмента в 28 мегаполисах. Москва оказалась одним из самых доступных городов, заняв 23-е место в общем рейтинге.

Аналитики Julius Baer исследовали цены на 20 категорий люксовых товаров и услуг, которые покупают себе хайнеты (high-net-worth individuals), — как правило, к ним относят людей с состоянием более $1 млн без учета стоимости основного места жительства. Учитывались как цены на часы Rolex и сумочки Dior, так и на дорогое вино и организацию свадебного банкета.

Самыми дорогими городами для миллионеров, по версии Julius Baer, стали Гонконг, Шанхай и Токио. Доступнее всего миллионерам оказалось жить в Мумбае, Йоханнесбурге и Франкфурте.

Москва стала одним из самых доступных городов, поскольку в целом большинство товаров и услуг люксового сегмента в российской столице дешевле, чем в других мировых мегаполисах. В двух категориях Москва оказалась самым доступным городом — в российской столице дешевле всего купить пианино от легендарного производителя Steinway & Sons и сделать лазерную коррекцию зрения.