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Москва вошла в число самых доступных для миллионеров городов мира

Москва является, по версии банка Julius Baer, одним из самых доступных мегаполисов для потребителей роскоши. Российская столица может похвастаться чрезмерно дорогим вином, но доступными инъекциями ботокса
Фото: Александр Земляниченко / AP

Швейцарский банк Julius Baer выпустил свой первый глобальный отчет о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report. В основу отчета легло исследование потребительского поведения и цен на товары и услуги люксового сегмента в 28 мегаполисах. Москва оказалась одним из самых доступных городов, заняв 23-е место в общем рейтинге.

Аналитики Julius Baer исследовали цены на 20 категорий люксовых товаров и услуг, которые покупают себе хайнеты (high-net-worth individuals), — как правило, к ним относят людей с состоянием более $1 млн без учета стоимости основного места жительства. Учитывались как цены на часы Rolex и сумочки Dior, так и на дорогое вино и организацию свадебного банкета.

Самыми дорогими городами для миллионеров, по версии Julius Baer, стали Гонконг, Шанхай и Токио. Доступнее всего миллионерам оказалось жить в Мумбае, Йоханнесбурге и Франкфурте.

Москва стала одним из самых доступных городов, поскольку в целом большинство товаров и услуг люксового сегмента в российской столице дешевле, чем в других мировых мегаполисах. В двух категориях Москва оказалась самым доступным городом — в российской столице дешевле всего купить пианино от легендарного производителя Steinway & Sons и сделать лазерную коррекцию зрения.

В Москве также ниже, чем в среднем по 28 городам, цены на персональные спортивные тренировки и инъекции ботокса для разглаживания мимических морщин вокруг глаз. Стоимость инъекций ботокса против «гусиных лапок» составляет, по данным Julius Baer, в Москве $91, то есть около 5,7 тыс. руб. Дешевле только в Стамбуле — $79.

В России эти процедуры действительно дешевле, при этом стоимость в основном определяется ценой услуги, а не стоимостью препарата, подтверждает гендиректор клиники эстетической медицины и косметологии ReInTa Clinic Антон Щукарев. По его словам, поток туристов, которые приезжают за этими процедурами, небольшой, поскольку нет рекламы этих услуг в России за рубежом.

Средняя цена процедуры инъекций бутолотоксинов в России составляет 7,9 тыс. руб., тогда как в США те же процедуры обойдутся в пересчете на рубли в 19,6 тыс. руб., свидетельствуют данные аналитического центра «Новости GMP».

Кроме того, из Москвы дешевле, чем из большинства рассматриваемых городов мира, можно улететь бизнес-классом.

Москва вошла в тройку самых дорогих городов по стоимости ювелирных украшений и премиального вина. «Традиция делать на вина достаточно большие наценки у нас существует с 1990-х годов, — говорит руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян. — Кроме того, сейчас чем дороже вино, тем больше торговым компаниям нужно заплатить налогов и пошлин. В итоге великие, исключительные вина во Франции можно купить в два раза дешевле, чем в Москве».

Выше среднего по сравнению с другими городами в Москве обойдутся женские туфли Christian Louboutin New Simple Pumps, свадебный банкет и услуги адвоката.

По каким еще параметрам аналитики Julius Baer сравнивали мегаполисы, сколько стоит в Москве элитное жилье и почему российские миллионеры, по мнению авторов отчета, стали меньше инвестировать в лондонскую недвижимость — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Julius Baer, люкс, предметы роскоши
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