Поправочный стол закрыт

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Госдума завершила прием предложений к законопроекту об изменении Конституции
В понедельник закончился прием поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В последний день в тексте появились бог, дети и русский народ. Как в итоге изменится Конституция — разбирался РБК
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В понедельник, 2 марта, Дума завершила прием поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Так как третье чтение его не подразумевает, можно говорить, что все основные новеллы получили официальное оформление.

РБК изучил внесенные поправки, часть которых уже рекомендована профильным думским комитетом к принятию, чтобы отметить самые радикальные изменения, ожидающие Конституцию России.

Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января, во время послания к Федеральному собранию. В тот же день была создана рабочая группа по их подготовке, в которую вошли 75 человек. 23 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках. Второе чтение запланировано на 10 марта. После Думы поправки должны одобрить Совет Федерации и минимум две трети региональных заксобраний. После чего их подпишет президент.

Бог, семья, СССР

Последним свой пакет поправок ко второму чтению внес президент Владимир Путин. Среди них — прозвучавшие на рабочей группе предложения закрепить в Основном законе понятия бога, семьи и победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе, что русский народ является государствообразующим, а государственным языком является русский. Еще одно предложение президента — закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины.

В президентских поправках также говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», а «государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Также президентские поправки предполагают внесение в Конституцию понятия «бог». «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в них. Новая норма будет соседствовать с формулировками из первой главы Конституции, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Президент также предлагает отметить в Конституции, что Россия является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях и международных договорах.

В Конституции предлагается зафиксировать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды». «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в документе.

Политолог Алексей Макаркин усмотрел во внесении этого пакета поправок желание президента консолидировать своих сторонников на основе консервативных ценностей, патриотизма и традиционализма. «Думаю, что эти поправки в большинстве своем вряд ли изменят что-то в общественной жизни. Их задача — продемонстрировать верность традиционным ценностям и, возможно, повысить явку на общероссийском голосовании», — отмечает он.

По мнению Макаркина, на основании этих поправок может быть принято большое количество федеральных законов. «Это тренд на продолжение консервативной волны, который может иметь и законодательные последствия», — предупреждает эксперт.

Перераспределение полномочий, Госсовет и запрет на отчуждение территорий

Поправки, уже рекомендованные думским комитетом к принятию, предлагают пересмотреть конституционные полномочия президента и премьера. Предлагается указать, что глава государства «осуществляет общее руководство», а председатель правительства «несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство задач».

Это концептуально меняет всю конструкцию власти — президент становится фактически элементом исполнительной власти, отмечает бывший сенатор, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Путин вместо концепции разделения властей предлагает концепцию переплетения властей в единой и неделимой государственной власти», — констатирует юрист. Общее число президентских сроков предлагается ограничить до двух, убрав из формулировки слово «подряд» (сейчас — «не более двух сроков подряд»).

За правительством предлагается закрепить такие полномочия, как обеспечение политики в области укрепления и защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, господдержка научно-технологического развития страны, охрана окружающей среды и развитие системы экологического образования, а также обеспечение выполнения нацпроектов.

Еще одна поправка, рекомендованная комитетом к принятию, предлагает конституционно закрепить норму о неприкосновенности бывших президентов России. В новой статье Конституции предлагается указать, что прекративший исполнение своих обязанностей президент обладает неприкосновенностью. Сейчас неприкосновенность бывших президентов закреплена в федеральном законе от 2001 года. Цель этой нормы — повышение уровня гарантий руководству страны, так как новые руководители нередко пересматривают деятельность предшественников, считает Макаркин.

Также в Основном законе планируется указать условия, при которых президент сможет распускать Госдуму. В частности, это станет возможным при неутверждении палатой премьера или членов правительства. Если Госдума трижды отклонила кандидатуру премьера, президент будет вправе (но не обязан) распустить ее и назначить новые выборы.

Еще одно основание для роспуска президентом Думы — если она трехкратно не утвердит более трети состава кабинета, следует из поправок. В этом случае глава государства также имеет право назначить кандидатуры, предложенные премьером.

В Основном законе предлагается закрепить статус Госсовета. Во внесенных Путиным поправках говорится, что президент формирует Госсовет, чтобы обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов госвласти, определить основные направления внутренней и внешней политики России и приоритетные направления социально-экономического развития государства. Подробные полномочия Госсовета будут регламентированы отдельным законом позже.

В Конституцию добавят «запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы (к отчуждению. — РБК) или другие действия». Запрет будет касаться не только граждан России, но и граждан других стран, находящихся на территории России, пояснил ранее РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение территорий, а также призывы к таким действиям, не допускаются», — сказано в президентской поправке, где отмечается, что речь не идет о делимитации, демаркации, редемаркации госграницы.

Для отношений России с международным сообществом и диалога по санкционной политике крайне важны поправки, фиксирующие в Конституции недопустимость отчуждения территорий и ряд консервативных ценностей, констатирует политолог Александр Пожалов. «Любые попытки Запада оспорить, например, принадлежность России Крыма или других территорий теперь будут являться покушением на национальный суверенитет и волю российского народа, выраженную в голосовании за Конституцию», — констатирует он. Поэтому для дальнейшего разговора Москвы с Западом так важно обеспечить убедительную массовую поддержку этих изменений в Конституции на плебисците с высокой явкой, резюмирует эксперт.

Социальные гарантии

В законопроекте фигурирует и ряд поправок, предполагающих социальные гарантии россиянам. В частности, предлагается указать, что в России в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Также есть норма, касающаяся минимального размера оплаты труда: МРОТ должен составлять не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также гарантировать индексацию социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом.

Путин в последнем пакете скорректировал формулировку, закрепляющую обязательную индексацию пенсий россиян. Согласно первому проекту поправок, внесенных главой государства в Госдуму 20 января, в Основном законе предлагалось зафиксировать, что индексация размера пенсий осуществляется «регулярно» и в порядке, установленном федеральным законом. Однако периодичность регулярной индексации не была определена. «В части регулярности есть недостаток: в поправке не раскрыто, какая должна быть регулярность. Раз в десять лет — это тоже регулярная индексация», — заметил источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию. Ко второму чтению президент предложил закрепить в Конституции формулировку, что индексация пенсий в России осуществляется не реже одного раза в год.

Президентские поправки также уточняют, что после подписания президент отправляет их в Конституционный суд. Тот не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В случае невыявления Конституционным судом несоответствий проводится общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. При поддержке поправок более чем 50% участников голосования они вступят в силу.

Авторы: Елизавета Антонова, Юлия Старостина.
Теги: Конституция , поправки , Дума
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