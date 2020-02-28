Туроператоры отправлены на римские каникулы

Рекомендация Ростуризма по приостановке продаж путевок в Италию стала ударом для рынка

Как удар по бизнесу расценили туроператоры рекомендацию российских властей прекратить продажу туров в Италию и вернуть клиентам полную стоимость уже проданных. При этом никаких ограничений для самостоятельных поездок нет

Фото: Yara Nardi / Reuters

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в четверг, 27 февраля, рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров на одно из наиболее популярных европейских направлений — Италию. Рекомендация Ростуризма последовала после информации Роспотребнадзора о наличии в этой стране угрозы безопасности туристов из-за распространения там новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В среду МИД России призвал россиян временно отказаться от поездок в Италию.

Продажи временно, до стабилизации эпидемиологической обстановки, приостановлены, отчитались все основные операторы, работающие на итальянском направлении, — PAC Group, Anex Tour, «Интурист», Tez Tour. Но решение Ростуризма вызвало у них критику. «Для нас стало неожиданным такое радикальное решение, оснований для которого мы не видим», — заявил представитель PAC Group.

Итальянские власти, отмечают в PAC Group, держат ситуацию под контролем: на карантин закрыто несколько небольших муниципалитетов, сообщение с другими странами шенгенской зоны открыто. Российские авиакомпании также не получили запрета на полеты, и все самостоятельные путешественники имеют возможность или лететь, или вернуть билеты с удержанием стоимости согласно тарифу. «В итоге искусственно создана напряженная для турбизнеса ситуация, в рамках которой весь удар ложится на плечи туроператоров», — говорит представитель PAC Group.

Ассоциация туроператоров России (АТОР), как сообщила ее исполнительный директор Майя Ломидзе, готовит открытое письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко о сложностях работы бизнеса в условиях моратория на продажу организованных туров в Италию, Иран, Китай и Южную Корею.

Что беспокоит туроператоров

Главной проблемой является отсутствие сроков действия установленных ограничений, объясняет Ломидзе. Сейчас туристы обращаются с заявками на аннуляцию туров, выкупленных не только на весну, но и на летний сезон, несмотря на то что ситуация может нормализоваться.

Это создает серьезное финансовое давление на бизнес, указывает Ломидзе. Дело в том, что в соответствии с рекомендациями, а также в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ» туроператоры должны возвращать клиентам полную стоимость выкупленных туров, в то время как им самим уже понесенные расходы перевозчики не возмещают.

Турбизнес также пострадал из-за закрытия границ с Китаем — продажу туров в эту страну Ростуризм рекомендовал прекратить 24 января 2020 года. В феврале АТОР направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором попросила компенсировать туроператорам прямые убытки, возникшие из-за ситуации со вспышкой коронавируса в Китае. По предварительным оценкам ассоциации, убытки от экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в Китае составляют 450 млн руб.

Не в первый раз Рекомендации туроператорам не продавать туры на массовых направлениях отдыха — в Египет и Турцию — российские власти давали в 2015 году из-за наличия в этих странах угрозы терроризма. В ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом, после того как над Синайском полуостровом был взорван аэробус А321 с российскими туристами. Это ограничение на посещение курортов Красного моря действует до сих пор. До 2015 года Египет считался самым массовым зимним направлением отдыха. При этом власти обещали туроператорам компенсировать часть убытков за вывоз туристов — в частности, обсуждалась возможность зарезервировать на эти цели 1 млрд руб. Но, как потом уточняли в АТОР, компенсации ни один из туроператоров в итоге так и не получил. В конце 2015 года Ростуризм фактически закрыл продажу туров в Турцию — после того как у турецко-сирийской границы был сбит российский бомбардировщик Су-24. Возобновились продажи туров на самом популярном летнем направлении только в конце летнего сезона 2016 года.

Сколько россиян путешествует в Италию

Италия — одно из самых популярных выездных направлений. В 2019 году, по данным погранслужбы ФСБ, в Италии побывали 966,9 тыс. россиян с туристическими целями, что на 20% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2019 года в Италию выезжали 200,4 тыс. человек.

У статистической службы Италии доступны только данные за 2018 год, согласно которым за весь год россияне совершили туда 1,6 млн поездок, из них в январе — 117,4 тыс., в феврале — 81 тыс., в марте — 113,5 тыс.

Сейчас, по оценке АТОР, в Италии могут находиться около 20 тыс. отдыхающих из России, из них около 6–7 тыс. приехали в страну через туроператоров. Большинство россиян организуют свои поездки в Италию самостоятельно, доля тех, кто покупает туры у туроператоров, — около 35% всего турпотока, следует из данных АТОР.

Организованные туристы составляют не более 15–20% от всего российского турпотока в Италию, полагает основатель и гендиректор туроператора «Ванд» Татьяна Ванд. Топ-менеджер крупного туроператора говорит, что услугами турфирм пользуются примерно 30–40% всех приезжающих в Италию, в отдельных регионах — Венеция, Рим, Милан — доля самостоятельных путешественников может превышать 80%.

В феврале и марте спросом пользуются горнолыжные туры в Альпы с прилетом в Верону и Турин, а также экскурсионные туры по нескольким городам, так называемые туры «сити-брейк» (поездки на выходные в Рим, Венецию или Флоренцию), рассказал представитель «Интуриста».

Средняя стоимость туров в Италию, продажа которых сейчас попала под запрет, — 60–75 тыс. руб., говорят в пресс-службе Anex Tour.

Авиасообщение с Италией российские власти из-за коронавируса пока не ограничивали. Регулярные рейсы из России в Италию совершают российские «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, «Россия» и «Победа», а также итальянская Alitalia. Чартерные перевозки в Италию выполняют, в частности, «Нордавиа» и iFly (аффилирована с туроператором Tez Tour).

При этом самостоятельным туристам доступны десятки вариантов перелетов в Италию: например, в Милан из Москвы на выходные с 13 по 15 марта сейчас, по информации агрегатора Aviasales, доступны не только прямые рейсы туда и обратно «Победы» и «Уральских авиалиний», то и перелеты со стыковкой, в частности, в Лондоне, Берлине, Кельне, Братиславе и Риге.