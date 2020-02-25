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«Зеленым» кредитам дают зеленый свет
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Газета
«Зеленым» кредитам дают зеленый свет
Газета № 016 (3183) (2502) Финансы,
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«Зеленым» кредитам дают зеленый свет
Минпромторг расширит программу поддержки экологических проектов
Минпромторг разработал механизм компенсации банковской ставки по «зеленым» кредитам, которые выдаются на экологические проекты. Кредиты дополнят программу «зеленых» бондов на ₽27 млрд. В России такие бумаги выпустили три компании
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами. О том, что такая инициатива обсуждается в ведомстве, РБК сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердила пресс-служба Минпромторга.

По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности. Субсидия предоставляется по выпускам облигаций, не превышающим 30 млрд руб., размер субсидии зависит от того, какое оборудование приобретается — российское или зарубежное. В случае с кредитами процентная ставка также будет компенсироваться в большем объеме, если финансирование пойдет на приобретение российской продукции или технологий, говорит собеседник РБК.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство подготовило изменения в постановление по субсидированию «зеленых» облигаций, направленные на дополнение механизма «зелеными» кредитами. «В целом наши предложения по дополнению механизма одобрены проектным комитетом нацпроекта «Экология», — сказали в пресс-службе, добавив, что идея будет направлена на согласование в правительство.

Поддержка компаний при выпуске «зеленых» облигаций начала действовать с 2019 года, но пока в стартовом режиме, показывает распределение средств в нацпроекте «Экология». В 2019 году на федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» (по этому пункту и проходят «зеленые» облигации, следует из записки экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при ЦБ) бюджет должен был потратить всего 300 млн руб., на 2020-й запланировано 3 млрд руб., а в последующие годы — по 6 млрд руб.

Объем бюджетных затрат на выплату купонного дохода по «зеленым» облигациям на 2019–2024 годы установлен на уровне 27 млрд руб., напомнил РБК первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов. «Мы видим высокую заинтересованность со стороны нефтегазовых, горно-металлургических, угольных и химических компаний в расширении финансовых инструментов субсидирования «зеленых» проектов», — сказал Панов, добавив, что субсидирование «инвестиционных кредитов» — это более простой и универсальный инструмент в сравнении с субсидированием купонных выплат по облигациям.

Облигаций не хватило для «озеленения»

Проекты небольшого объема или с продолжительной инвестиционной фазой удобнее профинансировать через открытие кредитной линии, а не с помощью выпуска облигаций, считает вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев. Пока механизм субсидирования не протестирован. «Фактические объемы финансирования будут зависеть от реальных потребностей клиентов и скорости прохождения всех предусмотренных постановлением согласований», — обращает внимание он.

В кредитовании «у банков уже есть опыт контроля над расходованием заемных средств», отметил управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров. Банки смогут «строго отслеживать целевое расходование средств, что полностью укладывается в логику «зеленого» финансирования». «В отношении облигаций такой контроль будет реализовать сложнее», — замечает банкир.

Необходимость создания механизма «зеленых» кредитов назрела, но пока не существует утвержденной методики оценки таких проектов с точки зрения рисков, сказали РБК в пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ). «Зачастую такие проекты низкорентабельны, срок их реализации достаточно большой. Процесс оценки проектов, как правило, осуществляется сторонними организациями, так как банки не могут определить, насколько заявленные компанией эффекты (снижение выбросов, энергоэффективность или эффективность модернизации и т.д.) достижимы», — замечают в банке.

ВТБ готов рассмотреть финансирование клиентов в рамках подобной программы, сказали РБК в пресс-службе банка. «ВТБ Капитал» выступил одним из организаторов выпуска «зеленых» еврооблигаций РЖД на €500 млн, который стал дебютным размещением подобных бумаг среди российских эмитентов. Другие компании из России пока не делали заимствований на экологичные проекты на иностранных рынках капитала.

На российском рынке «зеленые» инвестиции тоже пока непопулярны. На Мосбирже такие облигации разместили три эмитента: банк «Центр-Инвест» (объем выпуска 250 млн руб.), «ФПК Гарант-Инвест» (500 млн руб.) и «СФО Русол» (5,7 млрд руб.).

Расходы на «зеленые» облигации — только малая часть денег, которые, как рассчитывает правительство, пойдут на «внедрение наилучших доступных технологий». В экологическом нацпроекте говорится, что внебюджетные источники финансирования дадут этому федеральному проекту 2,4 трлн руб.

Авторы: Павел Казарновский, Светлана Бурмистрова.
Теги: облигации , экология
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