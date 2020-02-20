Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,98 63,31 EUR Нал. 69,08 68,37 USD Бирж. 63,68 +0,10 EUR Бирж. 68,69 -0,01 USD ЦБ. 63,69 -0,08 EUR ЦБ. 68,78 -0,31 EUR/USD 1,08 -0,00 BTC/USD Бирж. 9605,60 -453,40 IMOEX 3130,64 +0,52% RTSI 1548,89 +0,44% Brent 59,28 +1,01% DJIA 29348,03 +0,59% Nasdaq 9817,18 +0,87%
Начнет ли Турция наступления против армии Башара Асада
Лента новостей
Титов сообщил об увеличении числа дел по экономическим статьям на 37% 10:46, Бизнес Черышев побил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов 10:42, Спорт В Хабаровске дали 8 лет готовившему теракт в своей бывшей школе студенту 10:42, Общество Антон Новиков — о работе новых участков трассы М-11 10:42, Партнерский материал Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот на инвестиции 10:35, Бизнес Скандал с фейковым аккаунтом: разбили каршеринг под чужим именем 10:25, Авто Блумберг пообещал опубликовать свою налоговую декларацию 10:13, Политика Как организации сдать годовую отчетность в ГИРБО по новым правилам 10:03, PRO Стоимость первой криптовалюты вновь опустилась ниже $10 000 10:01, Крипто Главы крупнейших музеев написали Путину о проблемах с наследием Рерихов 10:00, Политика «Яндекс» назвал популярные у компаний подарки на 23 февраля и 8 марта 10:00, Общество СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане 09:56, Общество Температура в Москве установила новый абсолютный рекорд для 19 февраля 09:54, Общество Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти 09:37, Общество Шипулин раскрыл размер своего максимального заработка за всю карьеру 09:32, Спорт ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах 09:30, Общество Пятеро пострадавших при жесткой посадке Ан-2 получили травмы позвоночника 09:23, Общество «Не перегружайте своих сотрудников»: инсайты миллиардера из Мексики 09:15, PRO Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть 09:00, Бизнес Как реформа долевого строительства изменила российский рынок новостроек 09:00, PRO Мэр Артема ушел в отставку после критики жителей 09:00, Общество Глава СБР назвал условие выигрыша медалей в эстафетах на ЧМ по биатлону 08:58, Спорт Жена Диброва сообщила о его стабильном состоянии после микроинсульта 08:52, Общество Китайский коронавирус. Самое актуальное на 20 февраля 08:48, Общество Батурина перестала быть самой богатой россиянкой 08:38, Бизнес Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Магадане 08:30, Общество Полиция обнаружила тело подозреваемого в стрельбе в Германии 08:21, Общество Панарин повторил достижение шестикратного обладателя Кубка Стэнли 08:15, Спорт
Газета
Начнет ли Турция наступления против армии Башара Асада
Газета № 014 (3181) (2002) Политика,
0
Кирилл Семенов Начнет ли Турция наступления против армии Башара Асада
Россия и Турция еще способны достичь компромисса на сирийском направлении, предполагающего, что официальный Дамаск не получит полного контроля над спорной провинцией Идлиб

17–18 февраля в Москве прошли закрытые российско-турецкие переговоры о судьбе сирийской зоны деэскалации Идлиб, в которую кроме части одноименной провинции также входят районы провинций Алеппо и Латакия. По итогам встречи никакого итогового документа или заявления принято не было, а на следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган признал, что переговоры не привели к конкретным результатам, и пригрозил начать наступление на позиции сирийской армии в Идлибе.

Цена угроз

Это уже второй этап российско-турецких переговоров по Идлибу (первый состоялся в Анкаре и также состоял из двух раундов 8 и 10 февраля), но до сих пор стороны не смогли сблизить позиции. Россия — за возвращение всего Идлиба под контроль Башара Асада, а Турция требует не только остановить наступление сил сирийского режима, но и полного их отвода за линию, установленную сочинским меморандумом 2018 года.

И все же не стоит считать, что отсутствие итогового заявления после последнего раунда переговоров обязательно означает их провал. Москва и Анкара постоянно находят тактические решения, способные снизить напряжение.

Например, есть признаки, что уже после начавшегося ввода турецких войск в Идлиб Россия и Турция согласовывали территориальные рамки турецкого военного развертывания. Так, наиболее плотное размещение турецких войск, перекрывающее маршруты продвижения армии Дамаска к городу Идлиб, наблюдается между населенными пунктами Тафтаназ и Ариха. Однако севернее, в районе Алеппо и в направлении города Атариб, путь для наступления сил сирийского режима был до недавнего времени свободен от турецких войск. Там и проводились военные операции, в ходе которых все пригороды Алеппо окончательно перешли под контроль сил Асада. Вероятно, параметры того, где сирийские подразделения могут продолжать наступление, а где вынуждены его сдерживать, обсуждаются во время российско-турецких консультаций, чтобы минимизировать вероятность прямого столкновения сирийских и турецких войск.

В свою очередь заявления Эрдогана о том, что Турция начнет военные действия против сирийских вооруженных сил в Идлибе, если те не покинут зону деэскалации до конца февраля, должны рассматриваться не столько как ультиматум, сколько как обозначение временных рамок для выработки нового соглашения, то есть Дамаск может до 1 марта продолжать военные операции там, где не будет встречать прямого противодействия турецких войск. Например, приступить к разблокированию трассы М4, которая связывает Алеппо и Латакию, где турецкие войска как будто специально пока оставили «окно». После этого может последовать очередная заморозка ситуации.

Но любое новое соглашение по Идлибу окажется таким же временным и хрупким и будет опираться на давно не соответствующий реальности меморандум 2018 года, на приверженности принципам которого настаивают обе стороны. Турция не откажется от требования вывода сил Асада из зоны деэскалации. Анкара хотела бы сохранить Идлиб как некий буфер между территориями, контролируемыми Дамаском и Турцией. В провинции сейчас находятся до 4 млн беженцев из других районов Сирии. Если режим Асада полностью займет Идлиб, большая их часть окажется в Турции.

При этом Россия с учетом давления на нее Асада вряд ли согласится на создание в Идлибе турецкой «зоны безопасности», пусть и неформальной. А у экспертов, в том числе и турецких, остаются сомнения по поводу способности турецких сил, развернутых в Идлибе, оказывать эффективное сопротивление наступлению сирийской армии. Пока их появление похоже лишь на демонстрацию силы.

Красные линии

Моментом истины может стать попытка сил Асада начать наступление на города Идлиб и Тафтаназ, где концентрация турецких войск наибольшая. Если сирийская армия сможет «протиснуться» между турецкими позициями без реального сопротивления, то дальше наступление продолжится вплоть до самой границы, а базы турецких войск будут блокированы. Такой сценарий, однако, станет серьезным поражением Эрдогана, прежде всего перед лицом его электората.

Если же пути наступления Асада окажутся перекрыты турецкими войсками и сирийский режим будет вынужден остановить операцию, разделение сфер влияния в Идлибе станет свершившимся фактом и пройдет по линии соприкосновения сирийской и турецкой армий. Новую реальность можно будет закрепить в очередном соглашении Москвы и Анкары.

В любом случае все зависит от готовности Турции к действиям, а не просто к заявлениям. Сценарий прямого столкновения турецкой и сирийской армий представляется маловероятным и слишком рискованным, так как возникает угроза военного конфликта Москвы и Анкары.

Другой сценарий предполагает открытие «второго фронта», например на сирийском северо-востоке, где турецкие войска и их сирийские союзники могли бы начать наступление и компенсировать территориальные потери в Идлибе приобретениями за Евфратом. Однако в этом случае придется получить одобрение со стороны США, а это при нынешнем состоянии турецко-американских отношений не так просто.

Пока Москва и Анкара не нацелены на разрыв отношений и пытаются решить «идлибское уравнение». Возможности для компромисса остаются. Даже жесткие требования Турции о выводе всех сил режима из зоны деэскалации при более внимательном рассмотрении не предусматривают необходимости возвращения оппозиционных сил в эти районы. То есть Турция может смириться с тем, что взятые Асадом территории в Идлибе будут переданы, например, под контроль российской военной полиции и частей, состоящих из «примирившихся» бойцов сирийской оппозиции.

Об авторах
Кирилл Семенов эксперт Российского совета по международным делам
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Сирия , Турция , Идлиб , Башар Асад , Реджеп Эрдоган
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter