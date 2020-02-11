Преемницу Ангелы Меркель подвел правый уклон

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит с поста главы ХДС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза и не будет баллотироваться от партии в канцлеры ФРГ в 2021 году. Она считалась преемницей Ангелы Меркель на посту главы правительства

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр 10 февраля сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство в коалиции с ХСС и СДПГ) о своем решении уйти с поста председателя партии. Об этом сообщают Financial Times и немецкое издание Focus. Решение Крамп-Карренбауэр оставляет открытым вопрос о том, кто от партии поборется за пост канцлера на следующих выборах, пишет FT.

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии». Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ, добавил представитель уходящего лидера ХДС.

Министром обороны Крамп-Карренбауэр стала в июле прошлого года. До избрания председателем партии в 2018 году (до нее этот пост занимала Меркель) она семь лет занимала пост главы правительства земли Саар, на федеральном уровне она больших успехов не добилась. Рейтинг одобрения ее деятельности был невысок, говорили РБК эксперты.

Скандал в Тюрингии

Отставка Крамп-Карренбауэр спровоцирована политическим скандалом в Тюрингии. В октябре прошлого года в этой восточногерманской земле прошли выборы в земельный парламент, большинство на них получила партия «Левые» — 31% голосов, второе место заняла «Альтернатива для Германии» — 23,4%, ХДС получила 21,8%. В ландтаг также прошли социал-демократы (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), набравшая 5%.

Вопреки скромному результату СвДП именно ее представитель Томас Кеммерих в третьем туре голосования выиграл выборы в земельном парламенте и 5 февраля смог занять пост председателя местного правительства. Для выявления победителя потребовалось три тура, в двух первых лидерство было у главы местных «Левых» Бодо Рамелова. Однако в третьем раунде с перевесом в один голос победил Кеммерих. За него проголосовали не только однопартийцы и ХДС, но и праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую другие ведущие партии во всех местных и в федеральном парламенте игнорируют.

Поддержка АдГ стала решающей и роковой. Лидеры СДПГ обвинили партнеров по правящей коалиции в нарушении табу на сотрудничество с крайне правыми. Крамп-Карренбауэр обвинила местное отделение ХДС в нарушении требований партии и призвала провести новые выборы. Меркель 6 февраля указала, что избрание Кеммериха не соответствует ценностям ХДС. В итоге сам Кеммерих 8 февраля подал в отставку.

Конец операции «Преемница»

Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году). 57-летняя Крамп-Карренбауэр была протеже Меркель. Канцлер напрямую не выказывала ей поддержки, однако многочисленные источники немецких СМИ в партии однозначно говорили о ней как о фаворите Меркель.

Нынешняя канцлер, занимающая этот пост с 2005 года, в октябре 2018-го заявила о своем уходе из политики в 2021 году и об уходе с поста лидера партии. Крамп-Карренбауэр выиграла выборы на пост главы ХДС в декабре того же года. Победа не была легкой. Выборы прошли в два тура, за Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 делегатов съезда, за главного оппонента, бывшего главу парламентской фракции консерваторов Фридриха Мерца, — 482.





После избрания главой партии Крамп-Карренбауэр исключала возможность работы в правительстве, однако, не показав больших успехов на партийном поприще, летом 2019 года добилась назначения на пост министра обороны, пишет Financial Times. Пока одной из самых ярких инициатив министра стало предложение удвоить к 2031 году долю ВВП, которая идет на оборонные расходы, и учредить Совет национальной безопасности.

«Скандал ослабляет позиции ХДС. Было понятно, что рейтинги Карренбауэр, как и Меркель, будут падать. У канцлера — потому что она косвенно отвечает за свою ставленницу, хотя и является рядовым членом партии», — сказал РБК заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Бывший лидер СДПГ Зигмар Габриэль в понедельник допустил, что выборы в федеральный парламент могут пройти досрочно, так как у партнеров по коалиции разный курс. Однако аналитик Холгер Шмидинг из Barenbank считает, что определение председателя останется внутренним делом ХДС и не приведет к досрочным выборам (об этом он заявил Reuters).

За пост лидера ХДС поборются премьер-министр правительства земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, Фридрих Мерц, уже заявивший о готовности выдвинуть свою кандидатуру, и министр здравоохранения Йенс Шпан, прогнозирует Белов. Выборы, по его оценке, простыми не будут, так как партия расколота — консервативное крыло консолидируется вокруг Мерца, умеренное — вокруг Меркель, в этом лагере больше сторонников того, чтобы партия оставалась в политическом центре.