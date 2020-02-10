Москва переходит на искусственный интеллект

В российской столице стартует правовой эксперимент с передовыми технологиями

Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний. Законопроект о проведении пятилетнего эксперимента 7 февраля внесли в Госдуму

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта. Об этом РБК сообщил источник, близкий к правительству столицы. Соответствующий законопроект (он также предусматривает поправки в закон «О персональных данных») в пятницу, 7 февраля, в Госдуму внесли первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта». Как подчеркивают авторы, принятие документа позволит:

«значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта»;

определить сферы экономики и общественных отношений, где целесообразно его внедрение;

выявить, «какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных» президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта и, как следствие, «обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства».

Что такое экспериментальный правовой режим Минэкономразвития и Центр стратегических разработок в 2019 году представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». В «цифровых песочницах» можно будет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством. Финальную версию законопроекта о «песочницах» опубликовали осенью 2019 года, однако документ до сих пор не принят. Путин 24 января 2020-го дал поручение правительству и Госдуме обеспечить реализацию механизма экспериментальных правовых режимов с 1 июля текущего года.

В чем суть эксперимента

Согласно законопроекту начало эксперимента в Москве запланировано на 1 июля 2020 года. Он должен продлиться пять лет и предусматривает следующее.

В эксперименте смогут участвовать компании, включенные в специальный реестр. Это должны быть юрлица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве и участвующие в разработке или обороте технологий искусственного интеллекта, а также товаров и услуг, сделанных на его основе.

Мэрия сможет определять условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта. Какими они будут, в законопроекте не уточняется. Указано лишь, что мэрия будет определять порядок и случаи передачи изображений собственниками городских фото- и видеокамер, а также контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента. При этом оговаривается, что обезличенные персональные данные, полученные в ходе эксперимента, нельзя передавать не участвующим в нем лицам. Эти данные должны храниться на территории Москвы.

За стратегию и механизмы реализации экспериментального правового режима будет отвечать координационный совет, положение о котором принимается Москвой по согласованию с правительством.

По результатам проведения эксперимента совет должен подготовить и представить правительству «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в российское законодательство.

Источник РБК пояснил, что цель эксперимента — кардинально упростить условия для компаний — разработчиков искусственного интеллекта и «установить понятные и четкие правила развития технологий на его основе». «Искусственный интеллект легко работает с огромными массивами данных, в том числе помогая принимать решения и освобождая людей от рутинных задач. При этом многие аспекты применения технологии законодательно не урегулированы», — указывает собеседник РБК. Учитывая, что искусственный интеллект способен к самообучению и делает это быстрее, чем человек, скорость появления новых цифровых решений будет только увеличиваться. «В будущем мы обязательно столкнемся с необходимостью правового регулирования искусственного интеллекта, и, если сейчас не начать работу в этом направлении, мы можем отстать от таких стран, как Китай, США или Япония», — заключил источник РБК, близкий к столичному правительству.

Москва выбрана для проведения эксперимента как «лидер по внедрению высоких технологий в России», поясняет он, отмечая, что внедрение искусственного интеллекта происходит во многих сферах: с его помощью, например, в столице уже тестировали возможность выявления рака легких у пациентов. Предполагается, что в дальнейшем искусственный интеллект будет помогать анализировать дорожную обстановку и регулировать светофоры, управлять городским освещением и др.

Кто будет участвовать в проекте

По словам источника РБК, тестирование позволит бизнесу и программистам понять, какие разработки возможны и какие требования предъявляет к ним государство. Он отметил, что интерес к участию в эксперименте ранее проявили «Лаборатория Касперского», «Яндекс», резиденты «Сколково» и другие компании.

Представитель «Яндекса» заявил, что компания поддерживает введение специальных режимов в Москве, поскольку это необходимое условие для развития таких сервисов, как беспилотные автомобили. «Важно, чтобы создаваемый режим был прозрачным, эффективным и позволял тестировать новые технологии в реальных условиях. Мы, как и другие участники рынка, внесли предложения при разработке проекта на основании наших знаний и опыта», — отметил представитель «Яндекса».

По словам директора департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергея Израйлита, ему показывали одну из предыдущих версий законопроекта, однако текущую редакцию (Израйлит ознакомился с ней по просьбе РБК) он ранее не видел. Израйлит отметил, что поддерживает инициативу, поскольку видит значительный интерес со стороны бизнеса, однако уверен, что документ «ждет нелегкая судьба в связи с юридическими трудностями». «Во-первых, авторы используют понятие «обезличенные персональные данные». Оно было в нашей устаревшей версии законопроекта и уже получило отрицательное заключение от государственно-правового управления президента. Во-вторых, у обезличенных данных нет территориального признака», — объяснил он.

Представитель МТС поддерживает идею создания механизмов для дальнейшего развития искусственного интеллекта. «Наличие регулирующих механизмов позволит ускорить внедрение инновационных решений. Логично, что именно Москва как одна из наиболее передовых мировых столиц с развитой цифровой инфраструктурой станет территорией для первого тестирования правовых нововведений в России», — сказал он. Представитель Сбербанка (у организации есть аналогичные разработки) отказался от комментариев. Представитель «Лаборатории Касперского» не ответил на вопросы РБК.