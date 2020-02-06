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Наука теряет естественность и точность
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Газета
Наука теряет естественность и точность
Газета № 004 (3171) (0602) Политика,
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Наука теряет естественность и точность
Ученых в России стало на 21 тыс. меньше за девять лет
Хотя финансирование российской науки с 2010 по 2018 год увеличилось вдвое, она теряет кадры — за этот же период число ученых в стране уменьшилось, прежде всего в естественных и технических науках
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Меньше ученых

С 2010 по 2018 год число ученых-исследователей в России сократилось почти на 6%, с 365,9 тыс. до 347,8 тыс. Об этом говорится в исследовании компании FinExpertiza (есть у РБК). Больше всего число ученых сократилось в естественных и технических сферах, говорится в документе.

Аналитики FinExpertiza оценивали количество ученых в шести областях науки, по которым ведет учет Росстат. По их данным, численность исследователей росла до 2015 года, однако затем начала снижаться. В FinExpertiza уточнили, что под учеными имеются в виду специалисты, профессионально занимающиеся исследованиями и разработками, которые обычно имеют законченное высшее образование.

По данным FinExpertiza, за девять лет число ученых в естественных науках уменьшилось на 10,7 тыс. человек, в технических — на 10,4 тыс. Тем не менее эти научные области по-прежнему остаются самыми многочисленными, утверждается в исследовании. В сельскохозяйственных науках число исследователей уменьшилось с 12,7 тыс. до 9,5 тыс. Чуть меньшие потери в области медицинских наук — с 16,5 тыс. до 14,3 тыс. человек.

На фоне сокращения численности исследователей в этих сферах общественные и гуманитарные науки показали рост. За девять лет число исследователей в общественных науках выросло почти на 33%, или на 4,6 тыс. человек. В гуманитарных областях рост составил 6% (710 человек).

Как показало исследование, большинство оставивших науку не имели ученых степеней. Что касается возрастного среза, то покидали науку чаще те, кому было 50–59 лет — за девять лет исследователей в этом возрасте стало меньше на 38%.

Почему число ученых сокращается

Собеседник РБК, близкий к Российской академии наук (РАН), согласился с выводом о сокращении количества ученых. По его словам, это связано с деятельностью по оптимизации численности персонала в рамках реформы РАН 2013 года.

Тогда, напомнил источник РБК, были увеличены зарплаты ученых: они, согласно президентскому указу, должны составлять удвоенную среднюю зарплату по региону. «После этого начались сокращения тех, кто просто занимает место и ничего не делает», — пояснил собеседник.

В чем заключалась реформа РАН

Реформа РАН была запущена в 2013 году. В ее рамках академии медицинских наук (РАМН) и сельскохозяйственных наук (РАСХН) были присоединены к РАН. Научные организации, находившиеся в ведении РАН, РАМН и РАСХН, были переданы специально созданному Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). В рамках реформы был проведен масштабный аудит имущества академических институтов и оценки успешности их работы. По этим оценкам принимались решения, какие институты сокращать, какие — сохранять, а какие — ликвидировать. Большинство российских ученых в прошлом году оценили реформу РАН негативно.

Сфера науки крайне чувствительна к экономическим и институциональным изменениям, объяснила РБК президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Замедление темпов экономического роста и постоянные преобразования системы научных институтов, безусловно, негативно сказались как на научной отрасли в целом, так и на ее кадровом потенциале, особенно учитывая, что наука в России крайне зависит от государства», — утверждает она.

Несмотря на то что общие расходы на науку выросли, они недостаточны, чтобы материальное положение ученых в России приблизилось к условиям жизни их западных коллег. «Бизнес не рискует существенно наращивать вложения в науку, не имея стопроцентной уверенности в отдаче своих инвестиций, — говорит Трубникова. — Но дело не только в объемах финансирования, но и в общем векторе развития научной отрасли и ее престиже».

Тенденция к сокращениям в российской науке наблюдается давно, заметил РБК заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Константин Фурсов. И проблема не только в материальной базе: «Один из важнейших факторов — привлекательность научной карьеры». Также важно, что речь идет о сокращениях не во всех возрастных группах. «Например, доля молодежи в науке, людей до 39 лет, стабильно растет, а средняя когорта, с 40 до 59 лет, сокращается, — пояснил эксперт. — Это говорит о том, что на входе условия довольно привлекательные, но механизмов для закрепления в науке и развития своих направлений не так много».

Количество немолодых людей в науке идет на убыль по естественным причинам: люди уходят из научной деятельности, уступая дорогу молодым, утверждает Фурсов, и это тоже отражается на статистических показателях. Из науки уходят и в другие секторы — бизнес, госуправление, образование. Это касается всех категорий персонала, не только старших, отсюда снижение общей численности.

Больше денег

С 2010 по 2018 год финансирование науки росло и в совокупности превысило 7,3 трлн руб. Ежегодные затраты на научные исследования и разработки. которые включают и бюджетные, и внебюджетные средства, увеличились за девять лет на 96,46%, с 523 млрд руб. в 2010 году более чем до 1 трлн руб. в 2018 году.

Больше всего траты выросли в области исследования инфраструктуры и планировки городских и сельских населенных пунктов, говорится в исследовании. Они увеличились в 4,2 раза (на 1,13 млрд руб. в год). Значительно увеличились траты на исследования социального развития и общественных структур — в 3,2 раза (с 4,6 млрд до 14,65 млрд руб.).

Единственной областью, в которой затраты на исследования и разработки сократились, стало строительство — на 16% по отношению к 2010 году: если в 2010 году затраты на исследования в строительной отрасли составляли 5,5 млрд руб. в год, то в 2018 году они сократились до 4,6 млрд руб.

В рейтинг самых дорогих исследований в абсолютных значениях попали разработки, не нацеленные на практическое применение. Они оказались на втором месте по объему затрат. В 2018 году на разработки и исследования в области общего развития науки (речь идет о неориентированных исследованиях, направленных на получение новых знаний, но не нацеленных на практическое применение и решение конкретных задач) было выделено почти 170 млрд руб.

Больше, 309,4 млрд руб., в 2018 году было выделено только на научные исследования и разработки в области промышленного производства. На третьем месте в рейтинге затрат — использование космоса в мирных целях. На эти исследования пошло 16,13 млрд руб.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Иван Кравчук.
Теги: ученые , финансирование , РАН
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