Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН

Проведенный опрос показал, что за шесть лет с момента начала реформы положение дел в российской науке ухудшилось

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская академия наук (РАН) обнародовала 1 октября итоги опроса среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, целью которого было подвести итоги реформы академии, которая была запущена шесть лет назад.

Большинство опрошенных (60,7%) считают, что влияние реформы на российскую науку было отрицательным или крайне отрицательным. Тех, кто отметил исключительно положительное влияние реформы, оказалось 0,42%. Еще 5,5% заметили скорее положительное влияние.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (64,4%) признали, что за прошедшие шесть лет положение дел в российской науке в целом ухудшилось. Более половины респондентов (56,8%) заявили также об ухудшении дел в тех научных областях, которыми они занимаются. Еще 27% не увидели каких-либо изменений.

При этом, согласно опросу, наиболее склонны к негативным оценкам ученые в Дальневосточном и Уральском отделениях. Там об ухудшении дел в науке заявили 100 и 94,7% опрошенных соответственно. Чаще остальных об ухудшении заявляли ученые отделения историко-филологических наук (94,3%) и отделения физиологических наук (88%).

Глава РАН Александр Сергеев на пресс-конференции заявил, что результаты опроса планируется передать во все уровни государственной власти, уточняет ТАСC.