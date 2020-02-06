Насколько на самом деле страшен новый коронавирус

Новая эпидемия может охватить гораздо больше людей, чем вспышка атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Причем относительная смертность будет намного ниже, а абсолютная выше, чем тогда

Уханьская вспышка новой коронавирусной инфекции распространилась на весь Китай и вышла далеко за его пределы. Двое больных, оба — граждане Китая, обнаружены и в России. Насколько реальна угроза для мира и стоит ли волноваться россиянам?

Степень опасности

Как известно, четыре вида коронавирусов давно уже вошли в обойму банальных ОРВИ. Многие переболели ими, даже не подозревая об этом. Но, как и в случае многих других вирусов, коронавирусы способны мутировать и переходить от животных к человеку, вызывая вспышки новых инфекций, как правило, гораздо более опасных. Так, в 2002 году в Китае был обнаружен коронавирус, вызвавший эпидемию SARS (тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного атипичной пневмонией). SARS часто вызывал тяжелую вирусную пневмонию, так что смертность у выявленных 8 тыс. больных достигла 10%. По понятным причинам эпидемия со столь высокой летальностью далеко не разбежалась, ибо большинство больных сразу слегли, да и заразиться от них было не так просто — требовались длительный близкий контакт с инфицированным и генетически обусловленная восприимчивость к возбудителю. В итоге SARS через год самоликвидировался. В 2012 году на Аравийском полуострове был обнаружен новый коронавирус, вызывающий MERS (ближневосточный респираторный синдром) с очень высокой летальностью — до 35%. К счастью, заразиться MERS еще сложнее, а потому инфекция, хотя и регистрируется по сей день, привязана к своему природному очагу и поражает не так много людей — за 2019 год выявлено 152 случая (умер 51 человек).

Новый коронавирус 2019-nCoV является ближайшим родственником SARS; вероятно, он также перешел к людям от летучих мышей. Однако уже известно, что в большинстве случаев новая инфекция протекает в легких, часто бессимптомных формах. Только 25% подтвержденных случаев заболевания в Китае классифицированы как тяжелые, из них 5% критических состояний и 4% летальных исходов. В таких случаях быстро развивается первичная вирусная пневмония, способная осложняться острой дыхательной недостаточностью, острым респираторным дистресс-синдромом (жизнеугрожающим воспалительным поражением легких) и септическим шоком.

Отмечу, что среди больных, выявленных за пределами Китая, тяжелых форм и смертельных исходов гораздо меньше, что можно объяснить как более высоким уровнем медицинской помощи, так и тем, что такие случаи регистрируются у изначально более здоровых и мобильных людей. Меры по ограничению авиа- и железнодорожного сообщения относительно эффективны — вирус меньше выносится из очага эпидемии. Но это при условии, что инфекция все-таки передается преимущественно контактным путем; если же доля воздушно-капельного пути тоже велика, как при гриппе, никакие кордоны не остановят пандемию.

Текущий коэффициент летальности среди всех выявленных больных составляет около 2%. Большинство умерших — пожилые люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, которые с высокой вероятностью могли бы скончаться и от осложнений гриппа. Тяжелые формы развиваются у пациентов старше 60 лет, страдающих сахарным диабетом, раком, артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Понятно, что большинство заразившихся (навскидку это около 95%) остались и останутся невыявленными по причине отсутствия у них выраженных симптомов, а потому истинный коэффициент летальности вируса гораздо ниже.

Сценарии развития эпидемии

Поскольку мы имеем дело с новой для человечества инфекцией, точно предсказать масштаб ее распространения невозможно. Однако есть данные, позволяющие сделать ряд предположений.

Поскольку многие инфицированные переносят инфекцию в форме легкой ОРВИ, они не прикованы к постели и сохраняют высокую мобильность, а потому контактируют с гораздо большим числом лиц, нежели это было во время вспышки SARS. К тому же новый вирус вызывает больше случаев бессимптомного носительства по сравнению с SARS, причем эти носители тоже способны инфицировать других, хотя таких случаев пока зафиксировано немного. По данным ВОЗ, среднее количество людей, которых может заразить один выделитель 2019-nCoV, составляет 1,4–2,5, что сравнимо с цифрами, которые наблюдались на ранних этапах развития вспышек SARS и «свиного гриппа» H1N1. Таким образом, уже можно предположить, что эпидемия новой инфекции охватит гораздо большее число людей по сравнению с SARS, однако относительная смертность в процентах будет намного ниже, но абсолютная, увы, может быть выше.

Опираясь на имеющиеся данные, эпидемиологи уже смоделировали ряд сценариев для 30-миллионной агломерации Уханя: в наилучшем сценарии заболеют 39 тыс. человек, в наихудшем —190 тыс.

Из-за быстрой эволюции вирусов патогенность 2019-nCoV может падать — наиболее опасные варианты хуже распространяются и погибают вместе с жертвой, уступая место менее патогенным. В итоге новая инфекция может стать пятым известным видом человеческого коронавируса, вызывающего обычную ОРВИ. Это наиболее вероятный сценарий, хотя есть шанс, что новый коронавирус постигнет судьба SARS и инфекция вовсе перестанет регистрироваться.

Паника и защита

Стоит ли россиянам серьезно беспокоиться по поводу нового вируса? Понятно, что даже в случае развития пандемии большинство из нас либо вообще не заболеют, либо перенесут новую инфекцию в легкой форме, так же как почти все восприимчивые жители планеты уже переболели «свиным гриппом». Однако для тех, пусть даже немногих, у кого разовьется тяжелая форма, 2019-nCoV станет фатальной угрозой. Посему вопрос, не раздута ли паника, остается философским.

Мы не впервые сталкиваемся с новой для человечества вирусной эпидемией, и благодаря современным эпидемиологическим службам ВОЗ, национальным службам здравоохранения, а также СМИ тревожные новости быстро облетают планету, возбуждая как обывателей, так и производителей всего, что может или (как правило) не может помочь. На моем веку человечество боялось ВИЧ, тех же SARS и MERS, прионного коровьего бешенства, «свиного гриппа», лихорадки Эбола. Все эти инфекции перешли к человеку от животных, какие-то остаются крайне актуальными и сегодня (ВИЧ), какие-то не покинули природные очаги, и мы научились успешно их профилактировать вакцинацией (Эбола), какие-то исчезли (SARS), а есть и те, что уже не особо пугают, несмотря на все еще высокую абсолютную смертность («свиной грипп»). Так было, есть и будет.

Нозофобная паника не только напрягает обывателя, но и подталкивает к развитию медицинскую науку, и появляются новые средства профилактики и лечения инфекций. Не факт, что эпидемия будет остановлена созданием вакцины против 2019-nCoV — против SARS или MERS они так и не были изобретены. Что касается России, то особенно жаль, что у нас бюджетные деньги по-прежнему часто идут на приобретение разного рода фуфломицинов — увы, официально зарегистрированных, а подчас, и это самое прискорбное, назначаемых врачами.