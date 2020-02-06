Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,17 62,49 EUR Нал. 69,54 68,80 USD Бирж. 62,82 -0,05 EUR Бирж. 69,11 -0,07 USD ЦБ. 63,17 -0,26 EUR ЦБ. 69,74 -0,38 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 9647,70 +389,30 IMOEX 3131,19 +0,54% RTSI 1570,48 +0,64% Brent 56,01 -0,25% DJIA 29290,85 +1,68% Nasdaq 9508,68 +0,43%
Насколько на самом деле страшен новый коронавирус
Лента новостей
Лавров сообщил о плане обсудить сотрудничество с Кубой под санкциями США 11:07, Политика Суд заочно арестовал «короля крабов» Олега Кана 10:51, Общество В Италии сошел с рельсов скоростной поезд 10:50, Общество «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии 10:44, Спорт Инвесторы в криптовалюту Telegram попросили суд не раскрывать их личности 10:38, Крипто В Подмосковье задержали женщину с 2 кг героина 10:33, Общество Пандемия паники: насколько на самом деле страшен новый коронавирус 10:32, Мнение Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса 10:31, Крипто En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд 10:28, Бизнес В Новосибирске водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов 10:24, Общество Владимир Чистяков - РБК: «Простота — залог гениального блюда» 10:24, Стиль В Израиле наезд на военных в Иерусалиме будут расследовать как теракт 10:15, Общество Цифровое лидерство: что должен уметь ваш CEO 10:09, PRO Прокуратура Приморья проверит сообщения о жившей с телятами девочке 10:07, Общество «Грязь может запутать камеры»: как распознаются нечитаемые номера 10:07, Авто Институт в «Сколково» попросил ₽27 млрд на компоненты для 6G 10:00, Технологии и медиа Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж 09:50, Общество СМИ узнали о новой попытке «Кристал Пэлас» купить нападающего ЦСКА Чалова 09:43, Спорт Трамп встретился с Гуаидо в Белом доме 09:38, Политика Под Красноярском более 25 машин столкнулись в семи ДТП из-за тумана 09:36, Общество Власти Москвы назвали количество улиц с самым высоким тарифом на парковку 09:33, Общество В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян 09:24, Общество Геннадий Тимченко: «Деньги меня не очень интересуют» 09:12, PRO Корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС 09:11, Технологии и медиа В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт» 09:00, Технологии и медиа Зачем Росреестр создает государственный аналог «Яндекс.Карт» 09:00, PRO SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО 08:55, Политика СМИ сообщили о смерти сына экс-президента Киргизии в Москве 08:54, Общество
Газета
Насколько на самом деле страшен новый коронавирус
Газета № 004 (3171) (0602) Общество,
0
Алексей Яковлев Насколько на самом деле страшен новый коронавирус
Новая эпидемия может охватить гораздо больше людей, чем вспышка атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Причем относительная смертность будет намного ниже, а абсолютная выше, чем тогда

Уханьская вспышка новой коронавирусной инфекции распространилась на весь Китай и вышла далеко за его пределы. Двое больных, оба — граждане Китая, обнаружены и в России. Насколько реальна угроза для мира и стоит ли волноваться россиянам?

Степень опасности

Как известно, четыре вида коронавирусов давно уже вошли в обойму банальных ОРВИ. Многие переболели ими, даже не подозревая об этом. Но, как и в случае многих других вирусов, коронавирусы способны мутировать и переходить от животных к человеку, вызывая вспышки новых инфекций, как правило, гораздо более опасных. Так, в 2002 году в Китае был обнаружен коронавирус, вызвавший эпидемию SARS (тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного атипичной пневмонией). SARS часто вызывал тяжелую вирусную пневмонию, так что смертность у выявленных 8 тыс. больных достигла 10%. По понятным причинам эпидемия со столь высокой летальностью далеко не разбежалась, ибо большинство больных сразу слегли, да и заразиться от них было не так просто — требовались длительный близкий контакт с инфицированным и генетически обусловленная восприимчивость к возбудителю. В итоге SARS через год самоликвидировался. В 2012 году на Аравийском полуострове был обнаружен новый коронавирус, вызывающий MERS (ближневосточный респираторный синдром) с очень высокой летальностью — до 35%. К счастью, заразиться MERS еще сложнее, а потому инфекция, хотя и регистрируется по сей день, привязана к своему природному очагу и поражает не так много людей — за 2019 год выявлено 152 случая (умер 51 человек).

Новый коронавирус 2019-nCoV является ближайшим родственником SARS; вероятно, он также перешел к людям от летучих мышей. Однако уже известно, что в большинстве случаев новая инфекция протекает в легких, часто бессимптомных формах. Только 25% подтвержденных случаев заболевания в Китае классифицированы как тяжелые, из них 5% критических состояний и 4% летальных исходов. В таких случаях быстро развивается первичная вирусная пневмония, способная осложняться острой дыхательной недостаточностью, острым респираторным дистресс-синдромом (жизнеугрожающим воспалительным поражением легких) и септическим шоком.

Улицы городов Китая опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Отмечу, что среди больных, выявленных за пределами Китая, тяжелых форм и смертельных исходов гораздо меньше, что можно объяснить как более высоким уровнем медицинской помощи, так и тем, что такие случаи регистрируются у изначально более здоровых и мобильных людей. Меры по ограничению авиа- и железнодорожного сообщения относительно эффективны — вирус меньше выносится из очага эпидемии. Но это при условии, что инфекция все-таки передается преимущественно контактным путем; если же доля воздушно-капельного пути тоже велика, как при гриппе, никакие кордоны не остановят пандемию.

Текущий коэффициент летальности среди всех выявленных больных составляет около 2%. Большинство умерших — пожилые люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, которые с высокой вероятностью могли бы скончаться и от осложнений гриппа. Тяжелые формы развиваются у пациентов старше 60 лет, страдающих сахарным диабетом, раком, артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Понятно, что большинство заразившихся (навскидку это около 95%) остались и останутся невыявленными по причине отсутствия у них выраженных симптомов, а потому истинный коэффициент летальности вируса гораздо ниже.

Сценарии развития эпидемии

Поскольку мы имеем дело с новой для человечества инфекцией, точно предсказать масштаб ее распространения невозможно. Однако есть данные, позволяющие сделать ряд предположений.

Поскольку многие инфицированные переносят инфекцию в форме легкой ОРВИ, они не прикованы к постели и сохраняют высокую мобильность, а потому контактируют с гораздо большим числом лиц, нежели это было во время вспышки SARS. К тому же новый вирус вызывает больше случаев бессимптомного носительства по сравнению с SARS, причем эти носители тоже способны инфицировать других, хотя таких случаев пока зафиксировано немного. По данным ВОЗ, среднее количество людей, которых может заразить один выделитель 2019-nCoV, составляет 1,4–2,5, что сравнимо с цифрами, которые наблюдались на ранних этапах развития вспышек SARS и «свиного гриппа» H1N1. Таким образом, уже можно предположить, что эпидемия новой инфекции охватит гораздо большее число людей по сравнению с SARS, однако относительная смертность в процентах будет намного ниже, но абсолютная, увы, может быть выше.

Опираясь на имеющиеся данные, эпидемиологи уже смоделировали ряд сценариев для 30-миллионной агломерации Уханя: в наилучшем сценарии заболеют 39 тыс. человек, в наихудшем —190 тыс.

Из-за быстрой эволюции вирусов патогенность 2019-nCoV может падать — наиболее опасные варианты хуже распространяются и погибают вместе с жертвой, уступая место менее патогенным. В итоге новая инфекция может стать пятым известным видом человеческого коронавируса, вызывающего обычную ОРВИ. Это наиболее вероятный сценарий, хотя есть шанс, что новый коронавирус постигнет судьба SARS и инфекция вовсе перестанет регистрироваться.

Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Паника и защита

Стоит ли россиянам серьезно беспокоиться по поводу нового вируса? Понятно, что даже в случае развития пандемии большинство из нас либо вообще не заболеют, либо перенесут новую инфекцию в легкой форме, так же как почти все восприимчивые жители планеты уже переболели «свиным гриппом». Однако для тех, пусть даже немногих, у кого разовьется тяжелая форма, 2019-nCoV станет фатальной угрозой. Посему вопрос, не раздута ли паника, остается философским.

Мы не впервые сталкиваемся с новой для человечества вирусной эпидемией, и благодаря современным эпидемиологическим службам ВОЗ, национальным службам здравоохранения, а также СМИ тревожные новости быстро облетают планету, возбуждая как обывателей, так и производителей всего, что может или (как правило) не может помочь. На моем веку человечество боялось ВИЧ, тех же SARS и MERS, прионного коровьего бешенства, «свиного гриппа», лихорадки Эбола. Все эти инфекции перешли к человеку от животных, какие-то остаются крайне актуальными и сегодня (ВИЧ), какие-то не покинули природные очаги, и мы научились успешно их профилактировать вакцинацией (Эбола), какие-то исчезли (SARS), а есть и те, что уже не особо пугают, несмотря на все еще высокую абсолютную смертность («свиной грипп»). Так было, есть и будет.

Нозофобная паника не только напрягает обывателя, но и подталкивает к развитию медицинскую науку, и появляются новые средства профилактики и лечения инфекций. Не факт, что эпидемия будет остановлена созданием вакцины против 2019-nCoV — против SARS или MERS они так и не были изобретены. Что касается России, то особенно жаль, что у нас бюджетные деньги по-прежнему часто идут на приобретение разного рода фуфломицинов — увы, официально зарегистрированных, а подчас, и это самое прискорбное, назначаемых врачами.

Об авторах
Алексей Яковлев врач, в 2006–2012 годах — председатель Национального общества промышленной медицины
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , коронавирус , Китай , ВОЗ , Минздрав
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter