ВВП подвело падение экспорта

Росстат обнародовал данные об экономическом росте за прошлый год

Рост ВВП России по итогам 2019 года составил 1,3%, следует из первой оценки Росстата. По сравнению с прошлым годом экономический рост замедлился на 1,2 п.п. Впервые за десять лет отрицательный вклад в динамику ВВП внес экспорт

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Росстат оценил рост ВВП России по итогам 2019 года в 1,3%, что полностью совпало с официальным прогнозом правительства. Объем ВВП прошлого года в текущих рыночных ценах составил 109,4 трлн руб. (годом ранее — 104,4 трлн руб.).

Как и ожидалось, темпы роста российской экономики замедлились по сравнению с 2018 годом, когда ВВП вырос на 2,5%, и стали минимальными с 2016 года (в 2017 году ВВП увеличился на 1,8%, в 2016 году — на 0,3%).

Минэкономразвития на прошлой неделе оценило рост ВВП по итогам 2019 года в 1,4%.

В структуре использования ВВП за 2019 год произошли следующие изменения:

Чистый экспорт из-за снижения реального экспорта и роста импорта сократился на 11,1%, уточнил Росстат.

Расходы граждан на конечное потребление выросли на 2,3% против 3,3% годом ранее.

Затраты бизнеса на пополнение основных фондов (валовое накопление основного капитала) увеличились на 1,4% (годом ранее этот показатель вырос лишь на 0,1%).

Отрицательный вклад экспорта

Российский экспорт в постоянных ценах в 2019 году сократился на 2,1% по отношению к предыдущему году. Это произошло впервые с 2009 года, когда отрицательный вклад экспорта составил 4,7%. В 2010–2018 годах экспорт в реальном выражении стабильно возрастал, в том числе на 5–5,5% в 2017–2018 годах.

Структура использования ВВП в 2019 году сложилась на фоне «неблагоприятной внешней конъюнктуры экспорта», отмечает Росстат. Доля чистого экспорта товаров и услуг в ВВП за год сократилась с 10 до 7,7%. По оценке Банка России, в 2019 году российский экспорт товаров сократился на 5,7%, до $418 млрд, — после роста более чем на 25% ежегодно в 2017–2018 годах.

Мировые экспортные цены на базовые товары российского экспорта снизились в 2019 году, отмечает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Александр Кнобель. По его оценке, в прошлом году, прежде всего, сократился экспорт черных металлов и пшеницы.

По последним данным ФТС за январь—ноябрь 2019 года, объем российского экспорта нефти в денежном выражении снизился на 5,8% в годовом выражении, газа — на 15,4%, нефтепродуктов — на 15,9%. Снижение стоимости экспортированных черных металлов и пшеницы (с учетом меслина) превысило 20% — 21 и 23,2% соответственно.

Импорт в постоянных ценах в 2019 году вырос на 2,2%, следует из данных Росстата. Серьезное увеличение импорта, например, в автомобильной отрасли (рост ввезенных легковых автомашин +9,6% в деньгах за 11 месяцев 2019 года) подтверждается тем фактом, что торговля автомобилями выросла на 5,2%, а производство автомашин в России сократилось на 1,7%. Кроме того, 30-процентный рост ФТС фиксирует при росте закупок медикаментов за рубежом.

Минус по операциям с недвижимостью Росстат в 2019 году зафиксировал уменьшение на 0,6% объема валовой добавленной стоимости в деятельности по операциям с недвижимым имуществом. Сокращение в этой отрасли наблюдается впервые с 2009 года, тогда падение составило 4,5% в годовом выражении. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло «за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости», уточнили в Росстате. «Это первая оценка, некоторые данные косвенные, поэтому еще будем уточнять», — сказал журналистам руководитель Росстата Павел Малков.

Драйверы роста

В разрезе экономических отраслей «самое большое влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств (это 2,7%) и обрабатывающих производств (1,6%)», сообщил Малков. В добывающих отраслях высокие темпы показали предприятия добычи природного газа и газового конденсата (+10,6%) и добычи цветных металлов (+9,2%).

Заметный рост в обрабатывающей промышленности показало производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий (+2,7%), химических веществ и химических продуктов (+2,7%), готовых металлических изделий (+8,7%) и лекарственных средств (+18,6%).

Розничная и оптовая торговля по итогам 2019 года показала рост на 1,7%. Финансовый и страховой сектор завершил год ростом на 9,7%.

Рост расходов домохозяйств на покупку товаров и услуг (+2,3%) произошел за счет увеличения банковских услуг (речь идет о расчетном и кассовом обслуживании, переводах денежных средств и пр.), отметил Росстат.

Вызов каждого года

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил добиться уже к 2021 году темпов роста выше мировых. Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП России в 2020 году ожидаются на уровне 1,7%. ЦБ прогнозирует его в интервале 1,5–2%.

По последней оценке МВФ, рост мировой экономики в 2019 году ожидается на уровне 2,9%, в 2020 году — 3,3%, в 2021-м — 3,4%.

Достижение экономического роста в России — это вызов каждый год, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Структурными ограничениями экономики, тормозящими рост ВВП, являются низкий уровень инвестиций и слабая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Значительная часть январского послания президента — это заявка на попытку решить демографическое ограничение, есть осознание его важности», — добавила Орлова.

Ускорить темпы роста инвестиций предполагается за счет наращивания государственных инвестиций в экономику. «Пока же российская экономика растет за счет потребления, а не за счет инвестиций», — подвела итог Орлова.