В дело «ФортеИнвеста» вмешался кипрский офшор

Украинский трейдер взял на себя ответственность за поставку российского дизтоплива в страну

Небольшой украинский трейдер признался, что он осуществил незаконную поставку дизеля на Украину, а не структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. Но эксперты разошлись во мнении, кто должен был легализовывать эту поставку

Михаил Гуцериев (Фото: Дмитрий Терновой для РБК)

Трейдер Cantarell Trading, зарегистрированный на Кипре, взял на себя ответственность за незаконные поставки на Украину дизеля с Орского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит «ФортеИнвест» Михаила Гуцериева. В декабре 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда» из-за поставки этой партии (100 тыс. т нефтепродуктов) в 2017 году и проводимых из-за этого обысках в офисах «ФортеИнвеста» и других компаний группы Гуцериева.

Почему трейдер взял вину на себя

«От лица владельцев компании Cantarell Trading заявляем, что в 2017 году нами был заключен контракт с «ФортеИнвестом» на поставку дизельного топлива в Турецкую Республику. <...> В результате изменившейся конъюнктуры рынка в процессе транспортировки дизельного топлива компанией Cantarell Trading было принято решение о перенаправлении судна на Украину, что в последующем стало основанием для проверки и возбуждения уголовного дела о контрабанде правоохранительными органами Российской Федерации», — говорится в письме гендиректора Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, адресованном в «компетентные органы Российской Федерации». У РБК есть копия этого письма.

Письмо было подготовлено «без специальной цели» и в правоохранительные органы пока не направлялось, сказал РБК адвокат трейдера Анзор Ибрагимов. «К нашему большому сожалению, в ходе расследования в сферу внимания следователей попали совладельцы и ряд руководителей продавца топлива — АО «ФортеИнвест», — пишет Гайрбеков, отмечая, что следственные действия были проведены в отношении Михаила Гуцериева, его сына — главы «ФортеИнвеста» Саида Гуцериева — и других бывших и нынешних менеджеров этой компании: Александра Кебадзе, Андрея Пятинова, Анастасии Судиловской и Магомеда Евлоева.

«Со всей ответственностью заявляем, что указанные лица и «ФортеИнвест» не имеют никакого отношения к нашему решению об изменении адресата поставки груза (на Украину вместо Турции. — РБК)», — подчеркивает глава Cantarell Trading.

Уголовное дело о контрабанде дизеля на Украину было возбуждено в ноябре 2019 года по ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу России сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, <...>, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере...»), рассказал РБК Ибрагимов. Предусмотренное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Но, по словам адвоката Cantarell Trading, пока единственный подозреваемый по этому делу — капитан судна, которое доставляло нефтепродукты на Украину, Виктор Абдулхаликов. Остальные люди, упомянутые в письме главы трейдера, включая Михаила и Саида Гуцериевых, по его словам, проходят свидетелями по делу. Статус бизнесменов и менеджеров в качестве свидетелей РБК подтвердил и источник, знакомый с ходом расследования.

РБК направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО, которое и возбудило уголовное дело.

Что известно про Cantarell

Ибрагимов утверждает, что Cantarell изменил пункт доставки груза с Турции на Украину, руководствуясь свободой договора и рынком. «Изменение пункта доставки является прерогативой собственника груза, что является нормой в международных перевозках», — отметил он.

Ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса, по которой было возбуждено дело, предполагает преступление, совершенное организованной группой. Возможно, следователь считает, что трейдер и нефтяная компания действовали заодно, предполагает партнер юридической фирмы НАФКО Павел Иккерт. Решение о перенаправлении груза на Украину Cantarell принимал самостоятельно, «ФортеИнвест» на него не влиял, следует из письма главы трейдера.

«У нас нет рычагов контроля за трейдером после продажи товара на условиях FOB (Free-on-board, поставка в порту. — РБК). К сожалению, трейдер проявил недобросовестность, зная, что для поставок на Украину нужно получать специальное разрешение», — сообщил РБК представитель «ФортеИнвеста».

Компания Гуцериева заморозила работу с трейдером из-за возникших претензий, но у Cantarell Trading остались неисполненные обязательства по долгосрочным контрактам, говорит источник, близкий к «ФортеИнвесту».

Cantarell, зарегистрированный на Кипре, через цепочку офшоров принадлежит гендиректору Денильбеку Гайрбекову, следует из выписок кипрского реестра. «Cantarell — это средней руки трейдер, если не сказать мелкий, офис у них в Киеве», — сказал РБК источник в международной трейдинговой компании. Гайрбеков — совладелец еще одной украинской компании, «ЮБП-Ойл», которая также специализируется на трейдинге нефтепродуктов. Cantarell аффилирован с украинской компанией «Евростандарт», которая зарегистрирована в Одессе и является крупным импортером нефтепродуктов на Украину, писало украинское издание Enkorr.

Если обвиняемым по уголовному делу, возбужденному в России, станет гражданин Украины, теоретически его могут объявить в международный розыск и заочно судить, говорит партнер «Румаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Россия также может потребовать у Киева выдачи обвиняемого, но вероятность успеха крайне незначительна: во-первых, сам механизм выдачи работает не слишком гладко, во-вторых, отношения России с Украиной сейчас натянутые, объясняет юрист.

РБК не удалось связаться с Cantarell Trading. Запросы, направленные по электронному адресу, указанному на сайте компании, возвращаются, на звонки также никто не ответил.

В чем претензии к экспорту дизеля «ФортеИнвеста»

Правоохранительные органы посчитали контрабандой поставку топлива на Украину, потому что экспортер не получил разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), объясняет адвокат Cantarell Анзор Ибрагимов. Трейдеры и эксперты, опрошенные РБК, разошлись во мнении, кто должен был получить это разрешение — «ФортеИнвест» или Cantarell.

ФСТЭК ввела специальный разрешительный порядок ввоза нефтепродуктов на Украину еще в 2015 году, писал «Интерфакс-Украина». Служба выдавала разрешение не всем и только в том случае, если товар не будет использован в военных целях, сказали РБК два трейдера и человек, работающий с трейдерскими компаниями. В 2019 году российские власти изменили порядок, теперь выдавать такие разрешения поручено Минэкономразвития.

«О разрешительном порядке знают все участники рынка Черного моря, и все соблюдают эти требования», — говорит управляющий директор трейдинговой компании DYM Resources GmbH Денис Вараксин. Cantarell также должен быть знаком с процедурой импорта российских нефтепродуктов: компания начала поставки топлива с Орского НПЗ «ФортеИнвеста» еще в 2014 году, сообщало издание Enкorr. Украинский рынок в последние годы является премиальным, то есть продать дизель на Украину выгоднее, чем в Турцию, указывает Вараксин.

Разрешение от ФСТЭК должен получать экспортер топлива: на практике им всегда была компания-производитель, говорят два трейдера. Но если товар был продан на FOB (в порту) и последним, кто «подержал товар в руках» на территории страны, был трейдер, обязанность получать разрешение ФСТЭК может быть возложена и на него, говорит человек, работающий с трейдинговыми компаниями.

Представитель «ФортеИнвеста» сказал РБК, что компания не получала разрешения от этой федеральной службы, так как не знала, что товар пойдет на Украину. Адвокат Cantarell заявил, что никаких обязательств получать разрешение у компании не было. «Разрешительный порядок был введен двумя поручениями правительства, которые нигде не были опубликованы, поэтому не является легитимным», — подчеркнул он.