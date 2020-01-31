Сын экс-главы РЖД поделился зарубежными активами

Бывший председатель правления Абсолют банка стал совладельцем люксембургской компании Андрея Якунина

Бывший предправления Абсолют Банка Андрей Дегтярев купил более 20% в люксембургской компании сына экс-президента РЖД Андрея Якунина. Компания самого Дегтярева Ales Capital уже управляет активами VIY Managers в России на $300 млн

Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Люксембургская VIY Managers Андрея Якунина, управляющая компания инвестиционных фондов, увеличила акционерный капитал на €197 тыс., следует из решения совета директоров компании, прошедшего в декабре 2019 года, с которым ознакомился РБК. Согласно протоколу, в ходе допэмиссии 21,3% акций VIY Managers выкупил гендиректор Ales Capital Андрей Дегтярев — инвестконсультант по российскому портфелю VIY.

Допэмиссия была проведена, чтобы включить Дегтярева в состав акционеров компании, сообщили в пресс-службе VIY Managers. «Для меня это возможность дополнительного личного развития в области международного управления активами», — подтвердил Дегтярев покупку доли в VIY Managers.

VIY Managers — управляющая компания британской VIY Managment, основанной в 2006 году сыном бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андреем Якуниным и Яиром Зивом. Сейчас в британском реестре компаний бенефициаром не менее 75% VIY Managment указан Якунин.

Сумму сделки Дегтярев не раскрыл. Источник РБК, знакомый с условиями сделки, уверяет, что она была равна номинальной цене выкупленных акций, то есть €68,6 тыс. В ходе допэмиссии акции также выкупили Якунин, Зив и Алексей Бутин, который курирует ИТ-департамент VIY Managers.

Ранее в Ales Capital РБК уточняли, что инвестиционное консультирование включает в себя весь спектр функций по управлению активами VIY Managers на территории России. Их объем оценивается в $300 млн.

Чем известен Дегтярев Андрей Дегтярев с конца 1990-х работал в банках, последним его местом работы в этой сфере был Абсолют Банк, который он возглавлял с 2013-го до 2018 года. Под его руководством к Абсолют Банку присоединился «Кит Финанс»: оба входили в портфель НПФ «Благосостояние», тогда подконтрольного структурам, связанным с РЖД. Дегтярев познакомился с Якуниным-младшим еще в 2003 году: тогда Андрей Якунин был финансовым директором гостиницы «Прибалтийская», а Дегтярев работал в банке «Уралсиб». Банк решил проанализировать «Прибалтийскую» как крупного клиента, тогда будущие партнеры и познакомились, вспоминал Якунин.

В начале 2019-го Дегтярев создал Ales Capital и стал работать с VIY Managers. До привлечения Ales Capital к инвестиционному консультированию компания управляла активами в России напрямую. Осенью 2019-го были ликвидированы российское ООО «Ви Ай Уай Менеджмент» и местное представительство британской VIY Management. Это технические корпоративные изменения, которые произошли «в рамках реструктуризации деятельности компании для повышения эффективности корпоративной стратегии», говорил тогда ее представитель.

В целом VIY Managers, как указано на ее сайте, управляет активами стоимостью более $400 млн. В пресс-службе компании не уточнили текущий объем активов, но он мог уменьшиться, поскольку в 2019 году один из фондов под управлением VIY Managers продал за €66 млн отель Radisson Blue в Вене.