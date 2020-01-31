Сын экс-главы РЖД поделился зарубежными активами

Люксембургская VIY Managers Андрея Якунина, управляющая компания инвестиционных фондов, увеличила акционерный капитал на €197 тыс., следует из решения совета директоров компании, прошедшего в декабре 2019 года, с которым ознакомился РБК. Согласно протоколу, в ходе допэмиссии 21,3% акций VIY Managers выкупил гендиректор Ales Capital Андрей Дегтярев — инвестконсультант по российскому портфелю VIY.
Допэмиссия была проведена, чтобы включить Дегтярева в состав акционеров компании, сообщили в пресс-службе VIY Managers. «Для меня это возможность дополнительного личного развития в области международного управления активами», — подтвердил Дегтярев покупку доли в VIY Managers.
VIY Managers — управляющая компания британской VIY Managment, основанной в 2006 году сыном бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андреем Якуниным и Яиром Зивом. Сейчас в британском реестре компаний бенефициаром не менее 75% VIY Managment указан Якунин.
Сумму сделки Дегтярев не раскрыл. Источник РБК, знакомый с условиями сделки, уверяет, что она была равна номинальной цене выкупленных акций, то есть €68,6 тыс. В ходе допэмиссии акции также выкупили Якунин, Зив и Алексей Бутин, который курирует ИТ-департамент VIY Managers.
Ранее в Ales Capital РБК уточняли, что инвестиционное консультирование включает в себя весь спектр функций по управлению активами VIY Managers на территории России. Их объем оценивается в $300 млн.
Чем известен Дегтярев
Андрей Дегтярев с конца 1990-х работал в банках, последним его местом работы в этой сфере был Абсолют Банк, который он возглавлял с 2013-го до 2018 года. Под его руководством к Абсолют Банку присоединился «Кит Финанс»: оба входили в портфель НПФ «Благосостояние», тогда подконтрольного структурам, связанным с РЖД.
Дегтярев познакомился с Якуниным-младшим еще в 2003 году: тогда Андрей Якунин был финансовым директором гостиницы «Прибалтийская», а Дегтярев работал в банке «Уралсиб». Банк решил проанализировать «Прибалтийскую» как крупного клиента, тогда будущие партнеры и познакомились, вспоминал Якунин.
В начале 2019-го Дегтярев создал Ales Capital и стал работать с VIY Managers. До привлечения Ales Capital к инвестиционному консультированию компания управляла активами в России напрямую. Осенью 2019-го были ликвидированы российское ООО «Ви Ай Уай Менеджмент» и местное представительство британской VIY Management. Это технические корпоративные изменения, которые произошли «в рамках реструктуризации деятельности компании для повышения эффективности корпоративной стратегии», говорил тогда ее представитель.
В целом VIY Managers, как указано на ее сайте, управляет активами стоимостью более $400 млн. В пресс-службе компании не уточнили текущий объем активов, но он мог уменьшиться, поскольку в 2019 году один из фондов под управлением VIY Managers продал за €66 млн отель Radisson Blue в Вене.
Чем управляет VIY Managers
Среди зарубежных активов VIY Managers остаются гостиница Hard Rock Hotel в Давосе и проект по реконструкции и развитию средневекового имения Antognolla в итальянской Умбрии.
В России VIY Managers управляет отелями в Петербурге. В 2013 году около Исаакиевского собора открылась пятизвездочная Four Seasons Hotel Lion Palace, а в 2019-м в историческом здании бывшего Никольского рынка недалеко от Мариинского театра — Holiday Inn Express и Meininger. Кроме того, в портфеле — проект строительства коттеджного поселка на берегу Финского залива и комплекса офисов и апартаментов на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.
Фонды VIY Managers также владеют долями в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, изготовителе центробежно-литых труб НПО «Ахтуба», производителе туалетной бумаги и других бумажных санитарно-гигиенических изделий «Сыктывкар Тиссью Груп» и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае.
Фонду под управлением VIY Managers сейчас принадлежит и 32,5% производителя и продавца шоколадных конфет French Kiss. Свою долю в этом бизнесе компания Якунина-младшего планирует продать.