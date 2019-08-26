Фонд сына экс-президента РЖД продал долю в венском отеле за €66 млн

Фонд VIY Greater Europe Hospitality, которым управляет компания Андрея Якунина, продал долю в отеле Radisson Blue в Вене за €66 млн. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

Четырехзвездочную гостиницу Radisson Blu Park Royal Palace продали вместе с парковкой люксембургскому гостиничному фонду ECHO Fund SCSp. Отмечается, что в настоящее время отель арендует Austria Trend Hotels.

Компания VIY Management Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, выступила в роли инвестиционного консультанта, в частности, во время реновации отеля, его ребрендинга и продажи частных апартаментов, которые располагаются на последних этажах гостиницы.

Партнер-основатель ECHO Витус Экерт рассказал, что его фонд планирует в ближайшее время купить еще два отеля. Другой основатель фонда Майкл Регнер сообщил о планах расширить гостиницу Radisson на 14 номеров.