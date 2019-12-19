ЦБ получил совет чаще выезжать

FATF раскритиковала российские власти за редкие проверки банков по ее профилю

Проверяющие из FATF сочли, что ЦБ проводит мало выездных проверок банков для борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Назначаемые штрафы не велики для банков, вдобавок к ним FATF предложила предавать нарушения огласке

Заседание FATF (Фото: theFATF / Facebook)

Банк России проводит недостаточно выездных проверок банков по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом заявлено в отчете международной организации FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по итогам комплексной оценки российской антиотмывочной системы, проводившейся в марте 2019 года.

FATF оценивала российскую антиотмывочную систему по 40 критериям. Среди них — качество проверки клиентов в финансовых организациях и эффективность системы передачи сообщений о сомнительных операциях. Россия «значительно соответствует» международным нормам — по 27 критериям. Частично выполняются нормы в сфере применения санкций за финансирование терроризма и распространение оружия, а также в сфере электронных переводов. FATF также зафиксировала недостаточный контроль за публичными должностными лицами и бенефициарами компаний.

FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.

После детального анализа отчета FATF состоится межведомственное обсуждение, как реализовать содержащиеся в нем рекомендации, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. «Формат реализации рекомендаций, который может включать как мероприятия по корректировке законодательства, так и мероприятия организационного характера, будет определен в «дорожной карте», которая будет разработана под эгидой соответствующей межведомственной комиссии», — пообещал регулятор. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

Надзор на месте лучше дистанционного

С 2013 года Банк России внедрил программу интенсивного надзора с учетом рисков в сфере ПОД/ФТ, но в последние годы регулятор предпочитает вместо выездных мероприятий использовать дистанционные методы, отмечается в отчете. Дистанционно ЦБ выявил в 2018 году 313 нарушений в сфере ПОД/ФТ — на 40% больше, чем в 2017 году. В некоторые предыдущие годы число нарушений было еще выше, отмечают международные контролеры.

По мнению FATF, надзорные органы не могут выявлять нарушения только с помощью удаленного анализа, а выездные проверки банков проводятся циклично и планово, и в их программу могут включаться не только вопросы ПОД/ФТ. Распределение надзорных ресурсов в различных секторах не в полной мере соответствует существующим секторальным рискам, констатируют они.

Сейчас плановые проверки банков могут проводиться один раз в два года. Это комплексные мероприятия, специалисты ЦБ не могут концентрироваться только на соблюдении антиотмывочных норм. В 2018 году Банк России провел 286 плановых проверок банков, только треть из них включала тему ПОД/ФТ, говорится в докладе. Внеплановые мероприятия ЦБ может проводить только по антиотмывочным вопросам, однако большинство из них проводились «в пруденциальных целях». FATF рекомендует ЦБ разграничить типы проверок по целям и увеличить из частоту.

Денежные штрафы не работают

Отзыв лицензий из-за нарушений антиотмывочных норм в России эффективен, признают эксперты FATF. Но такие санкции нельзя считать универсальными.

По данным ФАТФ, в 2018 году ЦБ выдал банкам 598 уведомлений, что игроки недостаточно хорошо борются с отмыванием. Количество выписанных штрафов выросло на 43%, но их средняя сумма упала почти в 2,5 раза — с 734,3 тыс. до 309,2 тыс. руб. Денежные санкции не оказывают на банки достаточного влияния, уверены в FATF.

«Некоторые учреждения выразили мнение, что размер штрафов не является стимулом к более строгому соблюдению требований, но считают таким стимулом угрозу репутации на рынке в связи с публикацией факта применения штрафа», — констатировано в докладе. Поэтому FATF рекомендует ЦБ вводить дополнительные санкции для банков и их сотрудников, например предавать информацию о нарушениях огласке. В 2018 году банки допустили на 5% больше нарушений в сфере ПОД/ФТ.

Что еще рекомендует FATF

Международные эксперты считают, что в России слишком мягко наказывают профессиональных финансистов, которые участвуют в отмывании и других сомнительных схемах. «Наказания, назначаемые физическим лицам, осужденным за отмывание денег, выгладят не совсем эффективными, соразмерными и сдерживающими <…> сроки лишения свободы за отмывание денег и суммы штрафов находятся в нижнем диапазоне предусмотренных наказаний», — говорится в докладе.

Помощь клиентам при отмывке средств должна быть наказуема так же, как прямое участие банков и их руководителей в незаконных схемах, считает FATF. Эксперты также подчеркивают, что у российских организаций должны появиться полномочия оперативно замораживать средства и переводы профессиональных обнальщиков.

Российский ЦБ мог бы улучшить стандарты проверки деловой репутации финансистов и банкиров, например получать данные от правоохранительных органов, добытые во время расследований.

Кредитные организации в России направляют сообщения о сомнительных операциях клиентов даже при низком уровне подозрений. В прошлом году банки передали в Росфинмониторинг 17,7 млн таких сообщений. Такой подход не позволяет надзорному органу оперативно реагировать на все сигналы о сомнительных транзакциях, констатирует FATF. Организация считает, что в России установлены слишком низкие пороговые суммы для операций, которые подлежат обязательному контролю. Сейчас по транзакциям физлиц порог составляет 600 тыс. руб., для операций с недвижимостью — 3 млн руб., для переводов, связанных с оборонным комплексом, — 10 млн руб.

Насколько жестко ЦБ возьмется за банки

Рекомендации FATF могут стать поводом для дальнейшего усиления контроля за соблюдением антиотмывочных норм, считает партнер О2 Consulting Дарья Носова. «Поскольку выводы FATF являются на практике обязательным руководством к действию на национальном уровне, конечно, следует ожидать ужесточения и контроля, и ответственности за нарушения. Россия уже заявила свою амбицию на идеальную антиотмывочную систему, добилась приличных успехов в этом году и будет двигаться дальше в этом направлении», — отмечает она.

Если ЦБ и увеличит частоту проверок, то, скорее всего, они затронут банки с повышенным уровнем риска, считает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. По его словам, рекомендация FATF о репутационных санкциях для финансистов в дополнение к штрафам может серьезно ограничить злоупотребления. «Для банков репутация — более дорогой актив, чем деньги», — резюмирует эксперт.