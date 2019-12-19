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Газета № 206 (3164) (1912) Экономика,
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Гаранты конфискации
Почему России стоит чаще изымать незаконно нажитое госслужащими имущество
Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов
Бывший полковник Дмитрий Захарченко во время оглашения приговора в Пресненском районном суде (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. 18 октября стали известны первые результаты, теперь FATF опубликовала расширенный доклад.

Мизерные изъятия

Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

  • Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов.
  • 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.
  • 30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета.
  • Всего у преступников изъяли почти 318,5 млрд руб. (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.

Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба, отмечает FATF. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору — 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора.

Как конфискуют незаконное богатство в России

В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы. По закону правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства.

В ноябре Конституционный суд разрешил изымать средства у дальних родственников и знакомых коррупционеров. Вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Изъятые средства и доходы от продажи активов перечисляются в федеральный бюджет. Минфин получает наличные и средства с продажи конфискованного имущества и предметов роскоши, а Гохран — драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и слитки.

Однако у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами, отмечает FATF. По последним данным за 2017 год, которые приводит FATF, у российских чиновников было конфисковано 8,8 млрд руб. необъяснимого богатства.

Генпрокуратура в 2018 году направила в суды иски с требованием изъять купленное на нелегальные доходы имущество чиновников на 500 млн руб., сообщил в марте генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Какие активы чиновников могут быть изъяты

Конфискации по закону подлежат лишь некоторые виды активов: недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, хотя высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты.

Минюст в июне 2019 года заявил о планах установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных чиновниками, в случае если их сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании.

Рекомендации FATF

FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих. Аналогичное поручение было дано правительству. Кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен был подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Пресс-служба Минюста не ответила на вопросы РБК про инициативы об ужесточении наказания чиновников за незаконное обогащение, сообщив, что проекты нормативных актов разрабатываются в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.

Список активов, которые могут быть изъяты, и так достаточно объемный, прокомментировал РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В Госдуму регулярно поступают различные инициативы по ужесточению правового положения чиновников. Однако какого-либо глобального законопроекта пока не наблюдается, а проблема коррупции на законодательном уровне не решена даже при наличии достаточно суровых мер ответственности», — считает адвокат.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: коррупция , конфискация имущества , отмывание средств , FATF
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