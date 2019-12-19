Агрегаторы приравнивают к перевозчикам

В Думу внесен законопроект о госрегулировании рынка такси

Водителей такси обяжут иметь российские права, лицензии будут разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут нести солидарную ответственность на равных с перевозчиком. Законопроект с такими предложениями внесен в Госдуму

Фото: Дмитриева Ирина / ТАСС

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла в Госдуму в среду, 18 декабря, законопроект о госрегулировании такси. В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении другой законопроект, регулирующий таксомоторные перевозки, и последний год участники рынка и законодатели обсуждали, как необходимо поправить документ ко второму чтению. Например, летом глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил ввести ограничения для служб заказа такси: они должны быть только российским юрлицом с российским капиталом, и не могут быть филиалом какой-то иностранной компании. Идею резко осудили представители иностранного агрегатора Gett.

Чем новый законопроект отличается от предыдущего и почему отказались от идеи его доработки, разбирался РБК.

Что предложили авторы нового проекта

Разрешение на осуществление перевозок легковым такси смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане.

Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений.

Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров. Он сможет проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр дистанционно с помощью телемедицины.

Легковое такси должно иметь на боковых поверхностях кузова цветографическую схему («шашечки»), оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова должен соответствовать установленной гамме, если подобное требование существует в конкретном регионе.

В каждом субъекте местным законом может устанавливаться максимальное количество легковых такси, но оно не может быть меньше 30 автомобилей на 1 тыс. жителей региона. Если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превысит максимальный показатель, разрешения будут разыгрывать на аукционе.

В России будут вести реестр такси и служб заказа такси — агрегаторов.

Службы заказа такси будут нести солидарную ответственность за действия ИП и самозанятых, оказывающих услуги такси-перевозок.

Служба заказа обязана один раз в сутки через личный кабинет передавать данные о местоположениях и маршрутах следования такси уполномоченному на это региональному органу.

Агрегаторы будут обязаны ежедневно проверять актуальность документов у перевозчиков. Штраф для юридических лиц за передачу заказа водителям без разрешения составит 100–200 тыс. руб., при повторном нарушении 200–500 тыс. руб.

Зачем нужны изменения

Законопроект необходим для введения агрегаторов такси в правовое поле, пояснил РБК Андрей Турчак. «Службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют рынок таксомоторных перевозок более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки», — объяснил он.

Российские права у иностранных таксистов должны служить гарантией того, что выданное удостоверение действительно соответствует квалификации водителя, это положительно скажется на уровне безопасности. Для перехода на российские удостоверения предусмотрена отсрочка в три года.

Введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, авторы законопроекта объяснили тем, что ИП и самозанятые в отличие от таксопарков не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб. Если пассажир воспользуется через агрегатор их услугами, то в случае инцидента он сможет выбрать, с кого требовать компенсацию — с предпринимателя, онлайн-сервиса или обоих одновременно. Максимальный размер выплаты составит не более 2 млн руб.

Один из авторов проекта, сенатор Людмила Бокова отметила, что был проанализирован опыт «ведущих мировых столиц, развивающих сервисы такси» и сделан вывод, что в городах «с максимальной плотностью населения» насыщенность автомобилями варьируется от 12 до 15 машин на тысячу жителей. В России в некоторых регионах число выданных разрешений приближается к 10 автомобилям на тысячу жителей, а предложенный в проекте показатель в 30 разрешений «позволит учесть тенденции по легализации рынка и его росту в ближайшие несколько лет».

Другой проект В середине 2018 года свой проект регулирования такси в Госдуму внесли депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев и др. Документ предлагал обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, записывать информацию о каждом заказе в специальный журнал и хранить 6 месяцев, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр. Агрегаторам предлагалось запретить выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения. Как сообщалось в пояснительной записке, недобросовестные агрегаторы могут передавать заказы лицам, не имеющим разрешения, чем способствуют формированию теневого сектора и не несут ответственности за организацию услуг ненадлежащего качества и наступление общественно опасных последствий. Требования планировали ужесточить ко второму чтению, но против оказались участники рынка и администрация президента. В отзыве ее правового управления говорилось, что документ не обеспечит безаварийное движение на дорогах и соблюдение ПДД, однако ограничит работу агрегаторов и перевозчиков, что приведет к повышению стоимости услуг.

Как к новому проекту отнеслись участники рынка

Представители агрегаторов сообщили, что новый законопроект с ними не обсуждался, и в нем «за редким исключением» не учтены поправки, которые они вносили в рамках рабочих групп, созданных для обсуждения проекта регулирования такси, внесенного в Госдуму полтора года назад. По словам Людмилы Боковой, в законопроекте есть часть предложений, которые обсуждались в рабочей группе по направлению «Нормативное регулирование» нацпрограммы «Цифровая экономика» при фонде «Сколково». «Мы также планируем учитывать мнение рабочей группы при обсуждении законопроекта», — добавила она.

Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников сказал РБК, что новый законопроект «все так же неприменим к современной цифровой отрасли», поскольку «его правовые нормы идут вразрез с развитием отечественной таксомоторной отрасли, а также с государственной политикой развития цифровой экономики в стране». Например, по его словам, медосмотр или телемедицина не гарантирует, что водитель не употребит опьяняющие вещества после процедуры. «Водители на 99,99% не усматривают проблем в осмотре, но игнорируют его ввиду затруднений по ресурсам и времени. Никто из водителей не будет ради 5–7 заказов в сутки, которые позволяют заработать в среднем 1 тыс. руб. (за исключением Москвы), тратить 240 руб. на осмотры», — заключил он.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рада появлению в законопроекте пункта об ответственности агрегаторов, но считает, что она должна распространяться и на перевозки, которые осуществляют таксопарки. «На таксопарках лежат не только большие затраты по содержанию штата водителей, обеспечению технического и медицинского контроля, амортизации автомобилей и в целом большее количество проверок официальными органами, но и полная ответственность в аварийном случае», — отметила Зарипова.

По мнению представителя ГК «Везет» Зои Австрийской, новый документ больше отражает современные потребности отрасли, чем предыдущий. По ее словам, законопроект вряд ли сделает деятельность перевозчиков и агрегаторов проще, но в компании надеются, что профессиональное сообщество привлекут к работе над документом. Представители Gett в России и «Ситимобил» сообщили, что пока изучают проект. Представитель «Яндекс.Такси» не ответил на вопросы РБК.