Закредитованные заемщики пополнят резерв

ЦБ предложил ужесточить условия выдачи ипотеки

ЦБ намерен потребовать от банков создавать большие резервы при одобрении ипотеки слишком закредитованным клиентам. Ограничения затронут группы кредитов, на которые сейчас приходится до 70% банковских портфелей

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора. В документе приводится таблица надбавок на резервы, которую банкам, возможно, придется применять при выдаче ссуд на жилье. Из нее следует, что чем выше показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика и меньше его первоначальный взнос по кредиту, тем больше резервов придется создать кредитной организации по выдаваемой ссуде. ЦБ рассчитывает, что это снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Регулятор еще обсудит предложение с участниками рынка.

С октября банки уже обязаны учитывать уровень долговой нагрузки заемщика при выдаче необеспеченных ссуд. Введены и ограничения для ипотеки, хотя и не такие жесткие — с 2018 года банки должны создавать дополнительные резервы для ипотеки с низким первоначальным взносом. Новые ограничения, как следует из доклада ЦБ, коснутся порядка 70% выдаваемых кредитов — это самые массовые сегменты в ипотеке.

Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку

Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникает, если заемщик оплачивает несколько разных кредитов), пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2019 года 42% объема выданной ипотеки пришлось на людей, которые отдают на погашение долгов более половины своего ежемесячного дохода. Все больше россиян берут ипотеку в дополнение к уже имеющимся кредитам: на 1 сентября 46% ипотечных заемщиков имели задолженность по другим ссудам, тогда как четыре года назад этот показатель составлял 39%.

Показатель долговой нагрузки — значимый фактор кредитного риска, говорится в докладе ЦБ. Такой вывод регулятор сделал, проанализировав портфели пяти крупнейших банков на рынке ипотеки: риски дефолта заметно возрастают, если ПДН заемщика превышает 70%, несмотря на наличие большого первоначального взноса по ипотеке (более 50% от суммы кредита).

Какие ограничения предлагает ЦБ

Регулятор намерен ввести надбавки по ипотеке в зависимости от ПДН заемщика и LTV (loan-to-value ratio, соотношение кредит/залог). LTV 80–90, например, означает, что клиент внес в качестве первоначального взноса от 10 до 20% от суммы кредита.

Если долговая нагрузка заемщика превышает 80%, банк должен будет создать дополнительные резервы независимо от уровня первоначального взноса. Но размер надбавки будет варьироваться от 10 до 20 п.п.

При долговой нагрузке заемщика выше 70%, банку придется формировать дополнительные резервы, если уровень первоначального взноса ниже 50%.

Предлагаются и ограничения для одного из самых массовых сегментов ипотечных кредитов — с первоначальным взносом от 20 до 30%. Если ПДН претендента на такой кредит составит от 50 до 60%, для создания резервов будет применяться надбавка в 10 п.п. Чем выше ПДН, тем больше размер надбавки: 20 п.п. для группы заемщиков с ПДН более 60%, 40 п.п. для группы с ПДН выше 70% и 60 п.п. для группы с ПДН выше 80%. В третьем квартале 2019 года на ссуды с таким уровнем первоначального взноса приходилось порядка 30% выдач новой ипотеки.

Опасения рынка

Представители банковского сектора отмечают, что и так не выдают ипотеку слишком закредитованным клиентам, но риски видят. Предлагаемые ЦБ надбавки выглядят агрессивнее ожиданий, заявила председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. «Основное ограничение касается заемщиков с низким первоначальным взносом. Получается, что даже заемщик с хорошим первоначальным взносом и ПДН 50–60% уже считается закредитованным. А это основной сегмент заемщиков на рынке ипотеки», — поясняет она. По словам Ушковой, новые меры ЦБ могут негативно сказаться на рынке ипотеки и замедлить его рост.

С учетом высокого качества ипотечного портфеля банков новые ограничения ЦБ преждевременны, сказал РБК представитель ВТБ. Нынешние процедуры банка и так не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а «ужесточение кредитной политики в данной сфере может привести к сокращению объемов кредитования», полагают в банке.

ЦБ стоит уменьшить надбавки для кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, если такие ссуды выдаются заемщикам с ПДН ниже 40%, считает директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов (для этой категории ЦБ предлагает сохранить надбавку в 100 п.п., независимо от долговой нагрузки заемщика). Этот сегмент «может характеризоваться невысокой вероятностью дефолта», отмечает он.

Банкам станет сложнее Если новые меры будут введены, нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, признает ЦБ. Как пояснил РБК представитель регулятора, оценка проводилась на данных пяти банков-лидеров на рынке ипотеки. Для расчета бралась ситуация, при которой игроки не будут пересматривать свои кредитные стратегии и менять структуру выдач. «В случае ужесточения банками требований к заемщикам влияние мер может быть меньше», — добавляет представитель ЦБ. Участники рынка получат возможность снижать надбавку на резервы по выданной ипотеке в двух случаях: при пересчете ПДН заемщика, если она упала, и по мере снижения задолженности по кредиту. Постепенное погашение ссуды заемщиком сокращает значение показателя «кредит/залог» (LTV), что позволит применять меньшую надбавку.

Предлагаемые ЦБ ограничения по ипотеке выглядят более мягкими, чем меры регулятора в сегменте необеспеченного кредитования, отмечает младший вице-президент Moody’s Мария Малюкова, но, по ее мнению, рост ипотеки все равно замедлится.

«Ипотечное кредитование само по себе представляет собой сегмент розничного бизнеса с более низким уровнем кредитного риска. Поэтому следовало ожидать, что подход будет более мягким», — отметила главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк.

Для ипотечных игроков меры ЦБ могут оказаться довольно чувствительными, считает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Банки, работающие с ипотекой, как правило, имеют меньший запас капитала в сравнении с розничными игроками». Доходность в ипотеке заметно ниже, чем в необеспеченном кредитовании, и маржа по выданной ссуде может не покрыть растущую нагрузку на капитал. Доронкин ожидает усиления конкуренции банков за менее закредитованных заемщиков, в том числе за счет снижения ставок для этой категории клиентов.

Новые надбавки затронут меньше 15% объема выдач ипотеки, оценивает аналитик Fitch Антон Лопатин. Альфа-банк продолжит наращивать ипотечный портфель с учетом возможных требований регулятора, заявил заместитель председателя правления банка Алексей Чухлов. Надбавки не окажут влияния на объем продаж, сказал РБК представитель «Открытия». Аналогичную оценку дали в Райффайзенбанке: руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных ипотечных продуктов Оксана Матюшенко объяснила это консервативной кредитной политикой банка. «Под серьезные ограничения попадут выдачи с LTV от 70% и ПДН 70% одновременно», — отмечает начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. По его словам, МКБ и не выдает ипотеку на таких условиях.