Не проходит и не уходит

Как Биньямин Нетаньяху препятствует формированию правительства Израиля

В Израиле беспрецедентная ситуация: в стране пройдут третьи меньше чем за год парламентские выборы. Партиям в очередной раз не удалось сформировать правительство из-за споров вокруг фигуры Биньямина Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / AP)

Когда Израиль снова ждут выборы

В четыре часа утра 12 декабря израильский кнессет проголосовал за проведение новых парламентских выборов. Они назначены на 2 марта и будут уже третьими менее чем за год: предыдущие прошли 9 апреля и 17 сентября. Но ни в первом, ни во втором случаях прошедшим в парламент партиям не удалось сформировать правительство.

Основная борьба за формирование кабинета шла между правящей с 2009 года правоцентристской партией «Ликуд» и новым блоком, появившимся перед апрельскими выборами, — «Кахоль-Лаван». «Ликуд» на выборы вел премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который во время кампании оставался главой правительства, что позволило ему побить рекорд Бен Гуриона и стать самым долго правящим премьером страны (13 лет). Лидер «Кахоль-Лавана» — бывший начальник Генштаба Бени Ганц, целями его блока с самого начала декларировались победа над Нетаньяху и вытеснение его из политики.

Уже на апрельских выборах симпатии избирателей разделились почти поровну: «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мест в 120-местном кнессете. В апреле «Кахоль-Лаван» обошел «Ликуд» — 33 мандата против 32. Переговоры о формировании правительства после двух выборов шли по одному сценарию: сначала Нетаньяху заявлял о готовности создать коалиционный кабинет, но вместе с блоком правых религиозных партий ему недоставало для этого голосов, а попытки объединиться с Ганцем и сформировать правительство народного единства проваливались, после чего мандат на формирование кабинета переходил к Ганцу, но тот тоже не мог найти общего языка с другими партиями.

Почему Нетаньяху стал препятствием

Трудности во многом вызваны тем, что Нетаньяху в ноябре были официально предъявлены обвинения в мошенничестве по трем делам, пишет Bloomberg. «Автором самоубийственной спирали, сжавшей политическую систему в прошлом году, является один человек — Нетаньяху. Эта избирательная кампания, как и предыдущие в апреле и сентябре, является результатом его продолжающихся попыток уклониться от суда, который вполне может посадить его в тюрьму, так что его мотив понятен», — пишет израильская газета Haaretz.

Расследования дел, связанных с Нетаньяху, начались задолго до апрельских выборов, однако прокуратура страны тянула с обвинениями, что держало в подвешенном состоянии соперников политика. Премьер-министр называл дела против него заказными, а после предъявления обвинений в ноябре обвинил прокуратуру в попытке путча. Пока Нетаньяху находится у власти, у него иммунитет и по израильским законам начать судебное разбирательство невозможно без решения специальной комиссии парламента об отмене иммунитета, но она вряд ли может появиться до формирования правительства.

Три дела премьер-министра По так называемым делу 1000 и делу 2000 Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а по «делу 4000» — в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. По первому делу его подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на различные услуги, которые способен оказать, будучи премьер-министром. В «деле 2000» Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на обещание премьера навредить конкурирующему изданию газета печатала о нем положительно окрашенные материалы. В рамках «дела 4000» Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте «Безека» новостей о нем в позитивном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех. Источник: «Интерфакс»

После того как премьеру были предъявлены обвинения, в «Кахоль-Лаване» окончательно отказались от планов создать правительство национального единства. Лидер партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман, чья поддержка ранее позволяла Нетаньяху формировать правящую коалицию, был готов поддержать союз двух партий, но также настаивал на уходе Нетаньяху из власти. Премьер же не соглашался с этим при условии участия «Ликуда» в коалиции. В среду, когда предпринимались последние попытки сформировать ее, в кнессете циркулировали слухи, что Нетаньяху намерен объявить об отказе от намерения просить парламент наделить его иммунитетом, что также было одним из требований «Кахоль-Лавана» для начала переговоров. Но в итоге премьер отказался от этого варианта.

«Он стал обузой, все готовы дать ему возможность уйти на покой с достоинством», — описал в четверг положение Либерман. Он заявил о готовности поддержать помилование премьеру в обмен на его отставку. Но пока Нетаньяху заявил, что уйдет только с постов министра здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры.

Прочность его позиций объясняется поддержкой, которую ему оказывает «Ликуд». «То, что давно пересекло границу абсурда и логики, — это послушание других 54 членов «Ликуда» и его партнеров, которые продолжают группироваться вокруг него и потакать всем его капризам», — пишет Haaretz.

Насколько велика вероятность ухода

Попытка сместить Нетаньяху с поста лидера «Ликуда» и, следовательно, претендента на пост премьера будет предпринята в декабре. В партии пройдут праймериз, в которых примут участие премьер и депутат кнессета и бывший глава МВД Гидеон Саар. Согласно опросу, проведенному по заказу «13-го канала», возможная победа Саара сократит отставание правого лагеря от левоцентристского. Согласно результатам исследования, опубликованным 11 декабря, если бы выборы проходили сейчас, правые получили бы 52 мандата, а левоцентристы — 60. Но, если бы Саар возглавил «Ликуду», разрыв между блоками был бы менее значительным — 55 против 57 в пользу левоцентристов. Однако в «Ликуде» уже появились инициативы насчет отмены праймериз. Соответствующую петицию зарегистрировал член партии Давид Битан, утверждающий, что у него достаточно подписей членов партии, чтобы это сделать.

Популярность Нетаньяху в «Ликуде» снижается, многие влиятельные члены партии высказывали мысль, что он должен так или иначе оставить свой пост, говорит руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Однако за годы лидерства Нетаньяху избавился от многих несогласных. Яркий пример — Моше Яалон, бывший член «Ликуда» и министр обороны в правительстве Нетаньяху, но ушедший из партии и ставший одним из основателей «Кахоль-Лавана», напоминает эксперт.

Если Нетаньяху примет участие в праймериз, то велика вероятность, что он одержит на них победу и снова получит неплохой результат на парламентских выборах, что грозит повторением нынешней патовой ситуации, утверждает Марьясис. Однако многое зависит от того, как отреагирует общество на продолжающийся кризис: не исключены протесты, и под общественным давлением Нетаньяху может уйти. Судебное разбирательство по делам премьера если и начнется, то вряд ли окажет серьезное влияние на ход событий: Нетаньяху даже после приговора первой инстанции может оставаться премьером, пока свое слово не скажет Верховный суд, а на это может уйти несколько лет.