Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,15 62,38 EUR Нал. 70,44 69,66 USD Бирж. 62,59 -0,26 EUR Бирж. 69,87 -0,08 USD ЦБ. 63,23 -0,34 EUR ЦБ. 70,43 -0,03 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 7243,70 +55,71 IMOEX 2992,47 +0,32% RTSI 1506,36 +0,63% Brent 64,70 +0,39% DJIA 28132,05 +0,79% Nasdaq 8717,32 +0,73%
Каждой шестой семье приходится урезать рацион
Лента новостей
Маркеры потепления: как сбываются предсказания климатологов 10:00, Мнение Драка Войнова, сейв Челиоса и буллит Пяярви. Лучшие моменты КХЛ 10:00, Спорт 20-летний фермер: «Я променял Мерседес на Газель» 09:58, РБК Стиль и YE’S apartaments Пожарные ликвидировали открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» 09:50, Общество Джонсон переизбрался в парламент 09:38, Политика Кризис как подарок: увеличить выручку в 3 раза на падающем рынке игрушек 09:29, РБК и Открытие Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье 09:29, Общество Нестареющая классика: как лейбл из XIX века приспосабливается к «цифре» 09:12, PRO В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек 09:10, Общество Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА за 17 лет 09:07, Спорт Вредные советы для вашего бизнеса 08:59, РБК и УРАЛСИБ Суд оштрафовал отца предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде 08:56, Общество ЦБ отозвал лицензии у двух банков 08:53, Финансы В России рекордно упала стоимость самого дорогого iPhone 08:45, Бизнес Мексика одобрила поправки к торговому соглашению с США и Канадой 08:34, Экономика Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника 08:33, Общество Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест 08:30, РБК и Huawei 10 идей подарков для домашнего уюта 08:28, Недвижимость Минкомсвязь предложила ввести госконтроль в СП операторов по 5G 08:20, Технологии и медиа Главные принципы удачного общения с бизнесменами из Китая 08:15, РБК и Открытие На Украине заявили о готовности к компромиссам при обмене заключенными 08:08, Политика Роскачество дало советы по выбору гирлянд на Новый год 08:00, Общество Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге 08:00, Бизнес Сделка с совестью: как не платить проценты за покупки 08:00, РБК и Совесть Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:54, Общество Открыть бизнес в новой стране: пять советов эксперта платежной отрасли 07:45, PRO Рождественские ярмарки Европы: гид для автопутешественников 07:25, РБК Стиль и Volkswagen Multivan Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае 07:12, Общество
Газета
Каждой шестой семье приходится урезать рацион
Газета № 202 (3160) (1312) Экономика,
0
Каждой шестой семье приходится урезать рацион
Росстат обнародовал данные об изменении в питании россиян за пять лет
Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье, следует из исследования Росстата. Чаще всего о недоедании говорили неполные, многодетные семьи, а также те, что состоят только из пенсионеров
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

  • Одновременно большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.
  • Доля семей, которым достаточно той еды, что они хотят есть, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3%, а в 2018-м — 51,7%.
  • Около 4,6% респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (для сравнения, в 2013 году таких было больше, 5,8%). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных (7,7%), многодетных (7,5%) семьях, а также состоящих только из пенсионеров (7,1%).

Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тыс. домохозяйств, порядка 96,4 тыс. респондентов.

Период проведения последнего исследования Росстата — май—июнь 2018 года. Участники оценивали свои возможности в обеспечении питания, состояние здоровья и наличие заболеваний, связанных с питанием, а также определяли количество и состав пищи.

Высокие расходы на еду

Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров, (40,6%) и многодетные (38,9%).

Аналитики Сбербанка указывали, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Из результатов опроса банка «Потребительский индекс Иванова» следует, что на продукты питания приходится наибольшая доля расходов в структуре потребления россиян со средними доходами (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падали четыре года подряд с 2014-го. В 2018-м был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%. В октябре Росстат сообщил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении после падения два квартала подряд.

Этот скачок стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года и вывел показатель по итогам января—сентября в положительную зону: прирост реальных доходов составил 0,2%. Экономисты считают резкий рост реальных доходов населения труднообъяснимым.

Купить необходимое и свести концы с концами

В рамках наблюдения о рационе питания населения домохозяйства попросили оценить возможность «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Согласно результатам исследования, большинство российских семей (72,4%) сообщили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 11,1% признались, что сталкиваются с «большими затруднениями». Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.

В апреле Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год, в рамках которого респондентов также просили сообщить, могут ли они «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Тогда о затруднениях заявили 79,5% участников, что 7,1 п.п. больше результатов исследования рациона питания. В Росстате объяснили РБК, что такое расхождение может быть связано со временем проведения исследования (наблюдение условий жизни населения проводилось в сентябре, а рацион питания россиян исследовался в мае—июне), а также с особенностями построения опросного листа для домохозяйства.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Росстат , питание , реальные доходы населения
Материалы по теме
Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду Экономика
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter