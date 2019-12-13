Каждой шестой семье приходится урезать рацион

Росстат обнародовал данные об изменении в питании россиян за пять лет

Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье, следует из исследования Росстата. Чаще всего о недоедании говорили неполные, многодетные семьи, а также те, что состоят только из пенсионеров

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

Одновременно большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.

Доля семей, которым достаточно той еды, что они хотят есть, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3%, а в 2018-м — 51,7%.

Около 4,6% респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (для сравнения, в 2013 году таких было больше, 5,8%). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных (7,7%), многодетных (7,5%) семьях, а также состоящих только из пенсионеров (7,1%).

Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тыс. домохозяйств, порядка 96,4 тыс. респондентов. Период проведения последнего исследования Росстата — май—июнь 2018 года. Участники оценивали свои возможности в обеспечении питания, состояние здоровья и наличие заболеваний, связанных с питанием, а также определяли количество и состав пищи.

Высокие расходы на еду

Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров, (40,6%) и многодетные (38,9%).

Аналитики Сбербанка указывали, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Из результатов опроса банка «Потребительский индекс Иванова» следует, что на продукты питания приходится наибольшая доля расходов в структуре потребления россиян со средними доходами (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падали четыре года подряд с 2014-го. В 2018-м был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%. В октябре Росстат сообщил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении после падения два квартала подряд.

Этот скачок стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года и вывел показатель по итогам января—сентября в положительную зону: прирост реальных доходов составил 0,2%. Экономисты считают резкий рост реальных доходов населения труднообъяснимым.

Купить необходимое и свести концы с концами

В рамках наблюдения о рационе питания населения домохозяйства попросили оценить возможность «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Согласно результатам исследования, большинство российских семей (72,4%) сообщили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 11,1% признались, что сталкиваются с «большими затруднениями». Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.

В апреле Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год, в рамках которого респондентов также просили сообщить, могут ли они «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Тогда о затруднениях заявили 79,5% участников, что 7,1 п.п. больше результатов исследования рациона питания. В Росстате объяснили РБК, что такое расхождение может быть связано со временем проведения исследования (наблюдение условий жизни населения проводилось в сентябре, а рацион питания россиян исследовался в мае—июне), а также с особенностями построения опросного листа для домохозяйства.