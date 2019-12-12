Зарубежный онлайн‑шопинг споткнется о порог

Пять вопросов о предлагаемом налоге на заграничные посылки дороже €20

Минфин предлагает снизить с 2022 года порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до €20 с одного отправления. Сейчас без пошлин можно получать такие посылки на сумму до €500 в месяц

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Что предлагает Минфин

11 декабря стало известно, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов выступил с инициативой о поэтапном снижении беспошлинного порога на товары из зарубежных интернет-магазинов до €20 с посылки в 2022 году. Такое предложение содержится в письме Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву (есть в распоряжении РБК, о содержании документа первым сообщил ТАСС). Глава правительства поддержал идею Минфина и поручил проработать вопрос для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «В целом согласен», — гласит резолюция Медведева с распоряжением направить предложения в совет ЕАЭС. Это означает, что решение изменить беспошлинный порог не окончательное, пояснил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

РБК запросил дополнительные комментарии у представителей Минфина и комиссии ЕАЭС, на момент выхода публикации ответы не получены. Представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) перенаправил запрос в Минфин.

Минфин предлагает снизить стоимостной порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в три этапа:

с 1 июля 2020 года — до €100 за посылку;

с 1 января 2021 года — до €50;

с 1 января 2022 года — до €20.

В 2020 году ставка налога, по предложению Минфина, составит 15% от суммы превышения порога, но не менее €2 за килограмм при превышении стоимостного или весового лимита. С 2022 года размер налога остается прежним, но министерство предлагает поднять минимальную ставку до €3 за 1 кг.

Предложение снизить порог до €20 содержалось в опубликованных в 2017 году материалах проекта бюджета России на 2018–2020 годы. Тогда в Минфине его аргументировали необходимостью «создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров». «Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия», — пояснили в министерстве. Но от столь радикального снижения порога тогда отказались.

С 2019 года порог был снижен с €1 тыс. до €500 и 31 кг в месяц — это месячный лимит на все товары. В случае его превышения потребитель должен заплатить налог — 30% от суммы превышения, но не менее €4 за каждый килограмм сверх лимита. С 1 января 2020 года порог должен снизиться до €200, но уже с каждой отдельной посылки, а пошлина составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за перевес.

Почему Минфин хочет изменить порог

В своем обращении Силуанов со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) фактически повторяет аргумент министерства 2017 года: в последние годы в России активно растет трансграничная торговля, но зарубежные интернет-магазины не уплачивают НДС и ввозные таможенные пошлины, вследствие чего «происходит переток прибыли и налогов из российской розницы» в иностранные интернет-магазины.

В 2018 году, по данным АКИТ, российский рынок интернет-торговли оценивался в 1,66 трлн руб. По прогнозу ассоциации, по итогам 2019 года объем рынка онлайн-торговли увеличится на 32,5%, до 2,2 трлн руб. Доля зарубежных онлайн-площадок в объеме продаж в 2018 году сократилась впервые с 2012 года и составила 30,4% вместо 36% годом ранее. Однако доходы иностранных продавцов на российском рынке выросли на 34,7%, до 504 млрд руб., а число отправлений достигло 380 млн. В 2019 году АКИТ прогнозирует рост числа отправлений из зарубежных магазинов в сравнении с прошлым годом на 18,4%, до 450 млн.

Некоторые опрошенные РБК участники рынка не согласны с оценками АКИТ. «Эта цифра завышена в два раза, нам кажется, что в интересах российской традиционной и онлайн-розницы российское правительство вводят в заблуждение», — отметил один из собеседников РБК. Например, не совпадают с данными АКИТ оценки исследовательской компании Data Insight. По ее прогнозам, в 2019 году доходы иностранных продавцов на российском рынке достигнут 435 млрд руб., годом ранее они составляли порядка 350 млрд руб, говорит партнер компании Федор Вирин.

Оценки трансграничной торговли Data Insight сравнимы с данными, которые приводят исследователи российского рынка электронной коммерции Института экономической политики им. Гайдара. Эксперты института оценили рынок в 262 млрд руб. в 2017 году и 316 млрд руб. в 2018-м. Прогнозные значения на 2019 год составляли 360–380 млрд руб., без учета снижения среднего чека и темпов роста количества заказов на 15–20%.

Как россияне отреагировали на предыдущее снижение порога

Несмотря на снижение с 2019 года не облагаемого налогом порога, россияне не готовы полностью отказаться от зарубежного интернет-шопинга, даже если придется заплатить дополнительный налог.

По данным ФТС, в первом полугодии 2019 года совокупное количество отправлений в Россию снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 172 млн шт. Как рассказывал ранее РБК представитель службы, снижение порога повлияло на общий объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок: оно выросло на 77,6%. Если за первые шесть месяцев 2018-го служба оформила свыше 24 тыс. отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму более 128 млн руб. (€1,7 млн по средневзвешенному курсу в 2018 году), то за аналогичный период 2019-го таких отправлений было уже 107 тыс. шт., а общий объем сборов составил около 400 млн руб., или €5,5 млн (по курсу на 8 августа 2019 года).

Сумма таможенных платежей за десять месяцев 2019 года превысила 246,5 млн руб. за более чем 80,8 тыс. международных почтовых отправлений (МПО), сообщили РБК в ФТС. В 2018 году этот показатель составил 102,5 млн руб. за более чем 22,6 тыс. МПО. В отношении товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками, сумма платежей за десять месяцев 2019 года достигла 458,6 млн руб. за более чем 99,2 тыс. экспресс-грузов (в 2018 году — 296,6 млн руб. за более чем 26,5 тыс.).

Статистика DHL Express, которая работает с большим количеством онлайн-магазинов с высоким чеком, например, оператор доставляет товары из популярных Farfetch, Net-a-Porter, Amazon, ShopBop, с января по июнь 2019 года показала, что российские потребители не стали отказывать себе в дорогостоящих покупках. Рост количества входящих посылок для физлиц составил 30% к аналогичному периоду прошлого года, хотя темпы роста по грузам стоимостью до €500 и превысили темпы роста по грузам с оценочной стоимостью свыше €500.

Где в основном покупают россияне

Главный игрок трансграничной торговли в России — Китай, среди импортеров страна лидирует как по количеству посылок, так и по их совокупной стоимости: на нее приходится 92% посылок, в денежном выражении доля онлайн-торговцев из Китая составляет 54%, следует из данных АКИТ за 2018 год. Лидерство подтверждает и совместное исследование GfK и «Яндекс.Маркет», которое показало, что на интернет-площадках Китая делали заказы 73% респондентов. Онлайн-площадки других стран выбрали только 29%. Годом ранее в Китае заказывали товары 70% покупателей и 26% — в других странах.

По данным АКИТ, в 2018 году среди всех транзакций на посылки стоимостью свыше €500 приходилось менее 1% заказов, а большинство заказов россиян (64,3%) приходится на отправления стоимостью до €22.

Как реагирует рынок

Крупные игроки рынка онлайн-торговли, работающие и с трансграничными заказами, воздержались от комментариев, например, не комментируют инициативу Минфина российский AliExpress и Ozon.

Операционный директор Farfetch по России и СНГ Вахтанг Акиртава не ожидает негативного влияния на бизнес в России. «Для Farfetch российский рынок имеет стратегическое значение, мы действуем в правовом поле, поэтому быстро адаптируемся к законодательным изменениям. Наша глобальная задача — перевести на платформу весь российский luxury-рынок и способствовать не только импорту товаров, но и экспорту.

«Новые правила коснутся в первую очередь заказов из Европы и Америки, поскольку средний чек россиян в китайских онлайн-магазинах, например AliExpress, не превышает $10, считает Вирин. Однако, по его словам, на число заказов эти изменения существенно не повлияют, поскольку некоторые товары уникальны и их невозможно заказать у российских продавцов. Тем не менее те деньги, которые могли быть потрачены на ретейл, в том числе и на отечественный, после принятия новых правил будут уходить на налоги.

Как отметил представитель одного из крупнейших онлайн-продавцов, в этом году стартовала активная поддержка локальных игроков сразу по нескольким направлениям. «С одной стороны, снижение порога беспошлинного ввоза уравнивает их в правах с трансграничными площадками, с другой — происходят подвижки в выравнивании продаж офлайн и онлайн: например, недавно была устранена правовая коллизия в онлайн-продажах ювелирных изделий, в Госдуме рассматриваются поправки к закону о дистанционной продаже лекарственных препаратов, — приводит примеры собеседник РБК. — Скорее всего, в 2020-м мы увидим движение и для других категорий товаров». По его версии, принимаемые меры «приведут к более благоприятным условиям совершения покупок на местных площадках», но «для массовой аудитории угрозы совершать покупки за рубежом привычным способом тоже не должно быть — основная часть посылок будет попадать в озвученные лимиты порога».