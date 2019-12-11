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Франция снова на протестной волне
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Газета
Франция снова на протестной волне
Газета № 200 (3158) (1112) Политика,
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Франция снова на протестной волне
Почему пенсионная реформа Эмманюэля Макрона встретила ожесточенное сопротивление профсоюзов
Во вторник французские профсоюзы проводят вторую масштабную акцию против пенсионной реформы, в рамках которой предполагается отменить привилегии для некоторых профессий. Власти настаивают, что изменения необходимы и справедливы
Фото: Christophe Ena / AP

Кто участвует в протестах

10 декабря во Франции проходит второй день всеобщей забастовки против планируемой правительством пенсионной реформы. В акции участвуют 24,7% железнодорожников, а также 12% работников начальных школ и 19% — средних учебных заведений. В целом забастовку поддержали более 5% всех госслужащих, заявили французские власти.

Свою деятельность из-за протестов также приостановили семь из восьми французских нефтеперегонных заводов, сообщает Le Monde. В сопровождающих забастовку уличных акциях участвуют не только сотрудники частных и бюджетных учреждений, но и антиправительственные активисты.

Самые масштабные за последние годы профсоюзные протесты начались во Франции 5 декабря. В первый день в уличных демонстрациях по всей стране, по данным полиции, участвовали 800 тыс. человек, по данным организаторов — 1,5 млн. В выходные протесты продолжились, хотя организаторы признают, что они были не столь многочисленными.

Нынешние манифестации превышают по численности акции «желтых жилетов», пик которых пришелся на конец 2018 — начало 2019 года. Их численность не превышала 300 тыс. человек. Успокоить это движение властям удалось уступками, в том числе отказом от повышения налогов.

Как французы боролись против пенсионных реформ

Последняя масштабная забастовка, вызванная попытками властей реформировать пенсионную систему, прошла в 2010 году. Тогда более миллиона человек (по подсчетам полиции) выступили против намерений президента Николя Саркози повысить пенсионный возраст.

В мае 2003 года 1,1 млн членов профсоюзов вышли на улицы в знак протеста против реформы, предложенной при президенте Жаке Шираке.

В 1995 году, также при Шираке, прошли масштабные забастовки, которые продолжались три недели и заставили власти отказаться от пересмотра концепции пенсионной системы.

Главными организаторами забастовок выступают ведущие профсоюзы Франции, среди которых «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и «Сила рабочих» (FO).

В первый день протестов забастовки привели к остановке более 80% поездов и парализовали работу парижского метро, 6 декабря не ходило почти 70% поездов по всей стране. За день до этого работу приостановили более половины школ и лицеев, пишет Le Monde. Затем количество закрытых школ и лицеев снизилось, не работали менее 10%. Перебои с транспортом продолжались с прошлого четверга и усилились сегодня, но оказались не такими серьезными, как на старте.

Помимо членов профсоюзов в демонстрациях принимают участие студенты, «желтые жилеты» и анархисты. В четверг радикальные активисты участвовали в стычках с полицией, передавал телеканал BFMTV. Правоохранительные органы принимают меры, чтобы удержать протесты в мирном русле, предупредил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Чего добиваются протестующие

Участники протестов недовольны пенсионной реформой, которую планируют французские власти. Ее суть заключается в создании единого пенсионного режима вместо существующих 42. В результате будут упразднены привилегии для представителей некоторых профессий. Это сделает систему более справедливой, настаивают власти. Изменения также призваны помочь сдержать рост пенсионного дефицита, который к 2025 году составит более €7 млрд. «Статус-кво не является устойчивым», — предупредил верховный комиссар по пенсионной реформе Жан-Поль Делевое.

Нынешняя пенсионная система, в частности, позволяет железнодорожникам выходить на пенсию в среднем в 58 лет и получать около €2,1 тыс. в месяц. Машинисты выходят на пенсию в 53 года и получают до €3 тыс. «Я начал работать в 2001 году по контракту, который позволил бы мне выйти на пенсию в 50. Но последующие реформы привели к тому, что мой возраст для получения полной пенсии вырос до 52 лет, а потом <…> до 57. Сейчас они хотят продлить и этот срок», — пожаловался машинист Сирил Ромеро из Тулузы (цитата по France Info).

Планируется, что новые правила вступят в силу с 2025 года. Пока власти не утвердили итоговый законопроект о новом пенсионном режиме и не представили его детали. «Суть реформы означает, что из-за нее проиграют учителя и многие другие работники, а выиграют в основном малообеспеченные граждане», — отметил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Забастовки носят бессрочный характер и будут продолжаться до тех пор, пока власти не продемонстрируют реакцию на общественное недовольство, заявили организаторы. «Мы полны решимости, это не движение, которое сойдет на нет через несколько дней», — сказала Бернадет Груасон, возглавляющая главный профсоюз работников образования, насчитывающий более 100 тыс. человек. Лидер профсоюза CGT Филипп Мартинез намерен продолжать забастовки до тех пор, пока власти не откажутся от реформы.

Согласно опросам, 34% французов поддерживают протесты против пенсионной реформы, еще 24% сочувствуют демонстрантам. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном центром Elabe. Против забастовок выступили 17% респондентов, еще 13% выразили резкое несогласие с протестующими.

Как ответят власти

Премьер-министр Эдуар Филипп заявил на прошлой неделе, что не хочет конфронтации с обществом, но реформа пенсионной системы необходима. «Мы убеждены, что реформа позволит каждому французу вносить свой вклад [в пенсионный фонд] по единой системе и пользоваться одинаковыми привилегиями», — пояснил он.

В понедельник члены правительства провели встречи с представителями профсоюзов и других организаций, чьих участников может затронуть пенсионная реформа. Черновик проекта о пенсионных преобразованиях будет представлен 11 декабря, уточнил Филипп.

76% французов согласны с тем, что стране нужно реформировать пенсионную систему, следует из опроса центра Ifop для еженедельника Journal du Dimanche. 61% также поддерживают идею гармонизации пенсионной системы. Но 64% респондентов не доверяют действиям премьер-министра Филиппа и президента Эмманюэля Макрона в отношении реформ.

Французские власти могут смягчить концепцию реформы, пойдя на уступки профсоюзам, допускает Федоров. Во-первых, можно отсрочить вступление новой системы в силу, чтобы изменения затронули как можно меньше нынешних работников. Во-вторых, можно все-таки оставить преференции для некоторых профессий, которые сопряжены с серьезными рисками. «Власти постараются не доводить ситуацию до взрыва, особенно учитывая недоверие широкой общественности к Макрону», — резюмировал Федоров.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Франция , протест , пенсионная реформа , Эмманюэль Макрон
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