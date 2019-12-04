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Пулково выбило 30 из 33
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Газета
Пулково выбило 30 из 33
Газета № 195 (3150) (0412) Бизнес,
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Пулково выбило 30 из 33
Власти одобрили список дополнительных международных направлений для аэропорта Санкт-Петербурга
Минтранс утвердил список европейских направлений для вылета из аэропорта Пулково в рамках режима «открытого неба». Акционерам Пулково удалось убедить регулятора и бизнес, что это не нанесет ущерба российским перевозчикам
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минтранс определился со списком стран, куда смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме «открытого неба» с 1 января 2020 года. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с решением министерства.

Минтранс должен был определиться с этим перечнем до 1 декабря по поручению курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова, который поддержал введение такого режима для петербургского аэропорта. Этот список обсуждался с Ростуризмом, правительством Санкт-Петербурга, а также с самим аэропортом и российскими авиакомпаниями. По мнению Минтранса, предложенные для иностранных компаний направления «не нанесут ущерба» деятельности российских перевозчиков, подчеркивает собеседник РБК, ознакомившийся с позицией ведомства.

РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса и Росавиации.

Что такое «открытое небо»

«Открытое небо» (или так называемая седьмая степень свободы воздуха) позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «Например, ирландская авиакомпания [Ryanair] может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — пояснял представитель вице-премьера Максима Акимова. То есть из Петербурга можно будет летать ирландскими или британскими авиалиниями, к примеру в Амстердам. Сейчас иностранная авиакомпания может везти пассажиров из российского аэропорта без пересадки только в страну, где находится ее штаб-квартира.

Согласно идее Минтранса, иностранным лоукостерам должны разрешить перелеты в новом режиме на пять лет в качестве эксперимента, пока не будут обкатаны маршруты и сформированы пассажиропотоки, после чего их предложат и российским авиакомпаниям.

Куда теперь можно будет улететь из Пулково

Всего в список попали 30 европейских стран из ранее предложенных 33. В их числе Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Бельгия и Португалия. В этом списке также есть страны, куда иностранным перевозчикам предлагается летать с ограничениями.

  • Без ограничений: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония.
  • С ограничениями: Австрия, Великобритания, Болгария, Чехия (ограничения для этих четырех стран касаются только столиц), Германия — кроме Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга. Допускаются также перевозки в Испанию, за исключением Барселоны и Малаги, в Италию — кроме Рима и Милана, на Кипр — за исключением Ларнаки и Пафоса (два основных международных аэропорта на Кипре, за исключением аэропорта Эрджан на территории Северного Кипра, куда летают только турецкие авиакомпании). Во Францию можно летать во все города, кроме Парижа и Ниццы.

В число стран для «открытого неба» Пулково не вошли Израиль, Хорватия и Греция. При этом в Хорватию и Грецию до сих пор нет прямых рейсов из Петербурга (в Грецию осуществляются чартерные перевозки только летом), в столицу Израиля можно добраться на рейсах «России».

В лоукостере «Победа» не поддерживают инициативу, утверждает источник РБК в компании. «Летать в Питер из Швейцарии всем иностранцам можно без ограничений, а российским авиакомпаниям — нельзя, так как соглашение о воздушном сообщении Россия — Швейцария предусматривает только одного перевозчика с российской стороны. Или из Бове (пригорода Парижа) иностранцы в Питер смогут летать, а российские в Бове — нет, так как этого пункта вообще нет в соглашении», — пояснил собеседник в «Победе». Также, по словам источника, российские авиакомпании несут больше издержек, чем их иностранные конкуренты: они теряют время, а вследствие того и деньги из-за простоя самолетов в ожидании растаможки запчастей и агрегатов, а также обязаны платить за 70-дневные отпуска пилотам и бортпроводникам, в то в время как в Евросоюзе отпуска пилотов и бортпроводников не превышают 28 дней.

Как рассказывал ранее РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев, в августе на полеты из Пулково уже подали заявки европейские лоукостеры — ирландская Ryanair, британская EasyJet и венгерская Wizz Air, которые летают по Европе не только из столиц соответствующих стран, где находятся их штаб-квартиры, но и из третьих стран (например, на Ryanair можно долететь из французского Бове в Рим).

Сергеев подчеркивал, что за счет эксперимента с «открытым небом» к 2025 году можно привлекать в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год (за 2018 год за рубеж летали 7 млн пассажиров из Петербурга). Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры будут летать круглогодично: распределение перелетов летом и зимой — 60 на 40% соответственно.

Как к «открытому небу» относятся российские перевозчики

Российские авиакомпании выступали против «открытого неба» в Петербурге. Они предлагали Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полеты из Пулково только в города в радиусе не менее 200 км от направлений, куда уже летают российские перевозчики.

«Мы показали Минтрансу и правительству, что не будет конкуренции между иностранными лоукостерами и российскими авиакомпаниями из-за «седьмого неба» в Пулково, — рассказывал РБК руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитала» Олег Панкратов еще до того, как был подготовлен итоговый список стран («ВТБ Капитал» — акционер аэропорта с долей 25%). — Пулково, как и другим российским аэропортам, выдаются допуски на полеты в другие страны. Есть города, куда назначены перевозчики из этого аэропорта, но никто не летает. Ровно такой аргумент у нас был».

«Если у нас есть, например, ирландская Ryanair, то почему им разрешать летать только из Ирландии. Мы говорим о том, что нужно разрешить такого рода перевозчикам летать в Пулково оттуда, откуда они хотят летать, — пояснял Панкратов. — Лоукостеры практически доминируют на европейском рынке. Почему мы им запрещаем так же летать в России?»

По словам топ-менеджера «ВТБ Капитала», «открытое небо» в Пулково будет «полезной мерой», стимулирующей российские авиакомпании. Авиакомпания «Победа» поддержала эту идею, добавил он. В пресс-службе «Победы» опровергли, что компания поддерживала идею «открытого неба» в Пулково.

РБК направил запросы в пресс-службу, «Аэрофлота», авиакомпании «Россия», для которой Пулково является базовым аэропортом, а также в S7.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко.
Теги: лоукостер , Пулково
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