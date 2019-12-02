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Отчетности по нацпроектам помешали сбои
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Газета
Отчетности по нацпроектам помешали сбои
Газета № 193 (3148) (0212) Экономика,
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Отчетности по нацпроектам помешали сбои
Региональные власти сообщили о проблемах в работе системы «Электронный бюджет»
Магаданская, Тверская области и Карелия опровергли данные федеральных властей о сверхнизком исполнении бюджетов этих регионов на нацпроекты. Регионы указывают на технические ошибки и сбои в федеральной электронной системе
Фото: Андрей Пронин / ТАСС

Власти нескольких регионов заявили о технических ошибках, допущенных при вводе в систему «Электронный бюджет» данных о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов, в результате чего информация об исполнении расходов оказалась неверной.

РБК 29 ноября опубликовал материал об исполнении регионами бюджетов на нацпроекты. Данные были взяты из федеральной системы «Электронный бюджет».

Из поступивших в РБК уточнений не ясно, кем были допущены эти ошибки. Федеральное казначейство признавало в ответе на запрос РБК, что в системе «есть проблема с полнотой данных», которую планируется устранить в ближайшее время.

Пробелы в данных

В системе не было полной информации по городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Эти данные РБК получил у региональных властей. Кроме того, данные об исполнении бюджетов выглядели неправдоподобными в Орловской области (98 407%), Пермском крае (165%) и Кабардино-Балкарии (144%). Информацию о расходах Орловской области РБК получил в департаменте финансов правительства региона. Исполнение бюджетов Пермского края и Кабардино-Балкарии было рассчитано, исходя из опубликованных ранее в СМИ данных о предусмотренных расходах на нацпроекты в этих регионах.

В результате лидерами по освоению бюджетов на мероприятия в рамках нацпроектов оказались Чечня (77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Отдельно отмечалось, что столица реализует нацпроекты полностью на средства своего бюджета, без трансфертов из федерального бюджета.

Наихудшее исполнение бюджетных расходов оказалось, согласно данным «Электронного бюджета» на 8 ноября, в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).

Уточнение Магадана

После выхода материала правительство Магаданской области опровергло данные о рекордно низком исполнении бюджета. В региональном министерстве экономического развития пояснили, что, когда данные о бюджете загружались в систему, из-за «технической ошибки» в разделе плановых показателей у некоторых цифр изменилась разрядность и они увеличились в разы. Плановые показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были размещены в миллиардах рублей, заявили в ведомстве. В системе «Электронный бюджет» данные приводятся в тысячах рублей.

Таким образом, из-за сбоя доля потраченных средств по отношению к плановым показателям оказалась занижена. Реальный процент освоения бюджетных средств на нацпроекты в Магаданской области составляет 77,6%: из 1,484 млрд руб. областью на начало ноября было освоено 1,151 млрд.

По информации властей региона, сейчас техническая ошибка исправляется сотрудниками минфина области совместно с технической поддержкой Министерства финансов России.

Исходя из уточненных данных и при условии отсутствия иных серьезных ошибок в «Электронном бюджете», Магаданская область становится из аутсайдера лидером по исполнению расходов на национальные проекты.

Пермский край

Министерство финансов Пермского края также сообщило РБК о технической ошибке при работе с системой «Электронный бюджет».

«Данные, которые мы, как субъект РФ, загружаем в систему «Электронный бюджет», корректны, соответствуют действительности. То, что по итогу формируется в отчетах системы «Электронный бюджет», зависит от самой системы», — заявили в ведомстве.

В региональном минфине предположили, что «произошел технический сбой». «Сейчас министерство финансов разбирается в ситуации совместно с куратором «Электронного бюджета», для того чтобы данные сформировались правильные», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства финансов Пермского края, исполнение бюджета по национальным проектам в регионе на сегодняшний день составляет 55,9%. Это немного меньше, чем рассчитал РБК на основе данных СМИ о предусмотренных бюджетных ассигнованиях на нацпроекты (65,8%).

Тверская область

Опровержение в редакцию РБК прислало и министерство экономического развития Тверской области, где, по данным «Электронного бюджета», кассовое исполнение бюджета составило лишь 26%. Этот показатель не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве. По информации управления Федерального казначейства по Тверской области, на 1 ноября кассовое освоение средств по нацпроектам составило в регионе 54,7%, а на 27 ноября — 59,4%.

«Такая существенная разница в показателях, вероятно, связана с технической ошибкой, допущенной при загрузке данных операторами информационной системы. В частности, практически в два раза завышена сумма доведенных для региона федеральных средств», — пояснили в министерстве.

Карелия

Наконец, Республика Карелия тоже внесла существенную правку в данные «Электронного бюджета». По данным федеральной системы, уровень освоения средств по нацпроектам на 8 ноября составил 27%. По информации минфина Карелии, на эту дату было фактически освоено 53,7% запланированных средств, а на 29 ноября этот показатель увеличился до 64,1% (более 5,1 млрд руб.).

РБК направил запросы в Федеральное казначейство и Минфин России с просьбой прокомментировать заявления о наличии ошибок в системе «Электронный бюджет».

Что такое «Электронный бюджет» и как он связан с нацпроектами

Система «Электронный бюджет» — это единая система управления государственными и муниципальными финансами, операторами которой являются Минфин и Казначейство. В этой системе все участники бюджетного процесса (более 10 тыс. организаций) ведут работу по формированию бюджета страны, выполнению госзаданий, смет и др. Через «Электронный бюджет» заключаются все соглашения на предоставление субсидий.

В «Электронным бюджете» создана отдельная подсистема по управлению национальными проектами, реализуемыми в соответствии с майским указом президента до 2024 года. Стоимость реализации всех нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 по 2024 год, из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб. будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%).

Летом источники РБК сообщали, что в подсистеме «Электронного бюджета», связанной с реализацией нацпроектов, часты технические сбои и зависания. Сбои подтверждали пресс-службы Минтруда и Минкомсвязи. В Минфине тогда сообщили, что фиксируют все ошибки, а неполадки устраняются в срок не более 18 часов. В ведомстве отмечали, что «ошибки в работе системы составляют небольшую долю».

Контракт на разработку программного обеспечения подсистемы по нацпроектам был заключен с АО «Государственный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ)». Цена контракта составила 299,7 млн руб., срок выполнения работ — 10 декабря 2019 года. Субподрядчиком ГНИВЦ является «БАРС Груп», дочерняя компания ГК «Ростех».

Автор: Анна Гальчева.
Теги: Бюджет , нацпроекты , расходы , регионы
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