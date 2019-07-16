Чиновники заявили о сбоях в электронной системе управления нацпроектами

В чем проблема с софтом для нацпроектов
По каждому нацпроекту федеральные и региональные чиновники должны заносить в систему от нескольких сотен до нескольких тысяч показателей, говорит РБК федеральный чиновник. «Редактура одной контрольной точки может занимать до получаса — система медленно реагирует, зависает, выдает ошибку», — сказал он.
«Для редактирования одной контрольный точки в среднем требуется от семи до десяти кликов. Таким образом, среднее время редактирования одной контрольной точки может достигать от нескольких минут до получаса. В случае необходимости корректировки федерального проекта на технический процесс в среднем может потребоваться около 54 человеко-часов», — описал чиновник процесс работы в системе.
Корректировка 350–400 контрольных точек одного федерального проекта может потребовать работы трех специалистов в течение нескольких дней, привел пример федеральный чиновник, по словам которого «система особенно тормозит в середине рабочего дня: реакция на один клик может занимать до пятнадцати минут».
Технические сбои фиксируют и региональные чиновники. «Технические сбои в системе, действительно, есть. Мы с ними сталкиваемся в работе и находимся на постоянной связи с федеральным казначейством по вопросам их устранения» — рассказал РБК и.о. министра финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. «С этого года через нее [систему] стала проходить информация по финансированию нацпроектов. Поэтому, безусловно, она требует постоянной настройки», — добавил он. По словам Пшеницына, проблемы возникают с доступом в систему, регистрацией пользователей, вводом информации, корректностью ее обработки.
«Часто длительное ожидание отклика системы заканчивается ошибкой, после чего в большинстве случаев необходимо перезаходить и начинать новую сессию», — соглашается федеральный чиновник.
Пресс-служба Минтруда подтвердила РБК информацию о сбоях, отметив, что они не повлияли на работу ведомства, техподдержка оперативно обрабатывала сообщения о сбоях.
В пресс-службе Минкомсвязи РБК сообщили, что сотрудники министерства регулярно сталкиваются с различными проблемами в работе с «Электронным бюджетом». «Периодически возникают новые виды ошибок. Все это приводит к вынужденным простоям, к потере сотрудниками времени, которое они могли бы потратить гораздо эффективнее. Но надо отметить, что техподдержка системы стала помогать охотнее и быстрее, чем раньше», — сообщили в Минкомсвязи.
В Минфине Татарстана, Башкортостана и Республики Крым сообщили, что не сталкивались со сбоями в работе системы. При подготовке материала РБК направил запросы в пресс-службы министерств финансов Московской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, а также в министерства финансов Хабаровского края, Республики Марий Эл. Также РБК направил запросы во все министерства, участвующие в реализации нацпроектов.
Тестирование и оптимизация
Минфин фиксирует все ошибки, возникающие при работе подсистемы «Электронного бюджета», сообщили РБК в ведомстве. «Учитывая, что системе менее полугода, а в ней в режиме онлайн работают более 12 тыс. пользователей, ошибки случаются, это неизбежно», — отметили в Минфине, добавив, что неполадки в среднем устраняются в срок не более 18 часов.
Информационная система всегда требует большой работы на первоначальном этапе формирования данных, подчеркнули в министерстве. Но подавляющее большинство обращений — это заявки на консультацию от пользователей, которые впервые столкнулись с работой системы такого класса (электронный документооборот, единое облако, множество встроенных в систему контролей, справочников), что само по себе воспринимается как сложность в работе, полагают в Минфине. «Ошибки в работе системы составляют небольшую долю», — сказали в ведомстве.
«За более чем шестилетнюю историю функционирования системы «Электронный бюджет» не было ни одного случая срыва сроков или торможения процесса формирования или исполнения бюджета», — напомнили в Минфине. Для совершенствования работы системы Минфин регулярно проводит работу по оптимизации кода программы, нагрузочные тестирования, балансирует нагрузку на сервера.
Контракт на разработку программного обеспечения системы был заключен с АО «Государственный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ)», рассказали РБК в Минфине. Компания занималась также разработкой ИТ-системы Федеральной налоговой службы. Цена контракта составила 299,7 млн руб., срок выполнения работ по контракту — 10 декабря 2019 года. «Оплата производится поэтапно в соответствии с условиями контракта по мере сдачи», — добавили в ведомстве.
Субподрядчиком «ГНИВЦ» является «БАРС Груп» — дочерняя компания ГК «Ростех». Именно «Барс Груп» ведет разработку подсистемы «Электронного бюджета» для контроля за исполнением нацпроектов, следует из пресс-релиза компании.
Представитель «Барс Груп» отказался от комментариев. Источник РБК, близкий к компании, утверждает, что система работает без сбоев. «Внедрение любой новой системы сопровождается вопросами и необходимостью консультировать потребителей этой системы. К компании поступают заявки на техническую поддержку, но они решаются в рабочем порядке», — говорит собеседник РБК.