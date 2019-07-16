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Apple $230 (+12,15%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,68%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
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Экономика ,  
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Чиновники заявили о сбоях в электронной системе управления нацпроектами
В системе по управлению нацпроектами регулярно происходят сбои, говорят источники РБК. Все ошибки фиксируются, заверяют в Минфине, а большинство жалоб связано с тем, что чиновники впервые работают с софтом такого класса
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сотрудники федеральных и региональных министерств, а также аппарата правительства регулярно сталкиваются с техническими сбоями в работе подсистемы «Электронного бюджета» для управления реализацией национальных проектов, сообщили РБК три федеральных чиновника и источник в аппарате правительства. В системе «Электронного бюджета» осуществляется управление всеми государственными и муниципальными финансами, в начале 2019 года в ней заработала подсистема для управления и контроля за реализацией национальных проектов в рамках майского указа президента Владимира Путина.

По словам двух источников РБК, наиболее часто чиновники жалуются на медленную загрузку разделов подсистемы и технические ошибки, на устранение которых может уходить до нескольких дней. По словам одного из источников, о проблеме докладывали премьер-министру Дмитрию Медведеву, так как ситуация «не способствуют оперативному и эффективному решению задач».

РБК направил запрос пресс-секретарю главы правительства.

Что такое «Электронный бюджет» и как он связан с нацпроектами

Система «Электронный бюджет» — это единая система управления государственными и муниципальными финансами, оператором которой является Минфин. В этой системе все участники бюджетного процесса (более 10 тыс. организаций) ведут работу по формированию бюджета страны, выполнению госзаданий, смет и др. Через «Электронный бюджет» заключаются все соглашения на предоставление субсидий.

В «Электронным бюджете» создана отдельная подсистема по управлению национальными проектами, реализуемыми в соответствии с майским указом президента до 2024 года. Она работает меньше полугода, и в ее работе фиксируются технические сбои и ошибки, сказали собеседники РБК.

В чем проблема с софтом для нацпроектов

По каждому нацпроекту федеральные и региональные чиновники должны заносить в систему от нескольких сотен до нескольких тысяч показателей, говорит РБК федеральный чиновник. «Редактура одной контрольной точки может занимать до получаса — система медленно реагирует, зависает, выдает ошибку», — сказал он.

«Для редактирования одной контрольный точки в среднем требуется от семи до десяти кликов. Таким образом, среднее время редактирования одной контрольной точки может достигать от нескольких минут до получаса. В случае необходимости корректировки федерального проекта на технический процесс в среднем может потребоваться около 54 человеко-часов», — описал чиновник процесс работы в системе.

Корректировка 350–400 контрольных точек одного федерального проекта может потребовать работы трех специалистов в течение нескольких дней, привел пример федеральный чиновник, по словам которого «система особенно тормозит в середине рабочего дня: реакция на один клик может занимать до пятнадцати минут».

Технические сбои фиксируют и региональные чиновники. «Технические сбои в системе, действительно, есть. Мы с ними сталкиваемся в работе и находимся на постоянной связи с федеральным казначейством по вопросам их устранения» — рассказал РБК и.о. министра финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. «С этого года через нее [систему] стала проходить информация по финансированию нацпроектов. Поэтому, безусловно, она требует постоянной настройки», — добавил он. По словам Пшеницына, проблемы возникают с доступом в систему, регистрацией пользователей, вводом информации, корректностью ее обработки.

«Часто длительное ожидание отклика системы заканчивается ошибкой, после чего в большинстве случаев необходимо перезаходить и начинать новую сессию», — соглашается федеральный чиновник.

Пресс-служба Минтруда подтвердила РБК информацию о сбоях, отметив, что они не повлияли на работу ведомства, техподдержка оперативно обрабатывала сообщения о сбоях.

В пресс-службе Минкомсвязи РБК сообщили, что сотрудники министерства регулярно сталкиваются с различными проблемами в работе с «Электронным бюджетом». «Периодически возникают новые виды ошибок. Все это приводит к вынужденным простоям, к потере сотрудниками времени, которое они могли бы потратить гораздо эффективнее. Но надо отметить, что техподдержка системы стала помогать охотнее и быстрее, чем раньше», — сообщили в Минкомсвязи.

В Минфине Татарстана, Башкортостана и Республики Крым сообщили, что не сталкивались со сбоями в работе системы. При подготовке материала РБК направил запросы в пресс-службы министерств финансов Московской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, а также в министерства финансов Хабаровского края, Республики Марий Эл. Также РБК направил запросы во все министерства, участвующие в реализации нацпроектов.

Тестирование и оптимизация

Минфин фиксирует все ошибки, возникающие при работе подсистемы «Электронного бюджета», сообщили РБК в ведомстве. «Учитывая, что системе менее полугода, а в ней в режиме онлайн работают более 12 тыс. пользователей, ошибки случаются, это неизбежно», — отметили в Минфине, добавив, что неполадки в среднем устраняются в срок не более 18 часов.

Информационная система всегда требует большой работы на первоначальном этапе формирования данных, подчеркнули в министерстве. Но подавляющее большинство обращений — это заявки на консультацию от пользователей, которые впервые столкнулись с работой системы такого класса (электронный документооборот, единое облако, множество встроенных в систему контролей, справочников), что само по себе воспринимается как сложность в работе, полагают в Минфине. «Ошибки в работе системы составляют небольшую долю», — сказали в ведомстве.

«За более чем шестилетнюю историю функционирования системы «Электронный бюджет» не было ни одного случая срыва сроков или торможения процесса формирования или исполнения бюджета», — напомнили в Минфине. Для совершенствования работы системы Минфин регулярно проводит работу по оптимизации кода программы, нагрузочные тестирования, балансирует нагрузку на сервера.

Кто разрабатывал систему

Контракт на разработку программного обеспечения системы был заключен с АО «Государственный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ)», рассказали РБК в Минфине. Компания занималась также разработкой ИТ-системы Федеральной налоговой службы. Цена контракта составила 299,7 млн руб., срок выполнения работ по контракту — 10 декабря 2019 года. «Оплата производится поэтапно в соответствии с условиями контракта по мере сдачи», — добавили в ведомстве.

Субподрядчиком «ГНИВЦ» является «БАРС Груп» — дочерняя компания ГК «Ростех». Именно «Барс Груп» ведет разработку подсистемы «Электронного бюджета» для контроля за исполнением нацпроектов, следует из пресс-релиза компании.

Представитель «Барс Груп» отказался от комментариев. Источник РБК, близкий к компании, утверждает, что система работает без сбоев. «Внедрение любой новой системы сопровождается вопросами и необходимостью консультировать потребителей этой системы. К компании поступают заявки на техническую поддержку, но они решаются в рабочем порядке», — говорит собеседник РБК.

Авторы: Петр Канаев, Ольга Агеева, Ксения Назарова, Екатерина Костина
При участии: Юлия Старостина, Любовь Порываева
Теги: информатизация, бюджет, нацпроекты
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