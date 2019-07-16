Чиновники заявили о сбоях в электронной системе управления нацпроектами

В системе по управлению нацпроектами регулярно происходят сбои, говорят источники РБК. Все ошибки фиксируются, заверяют в Минфине, а большинство жалоб связано с тем, что чиновники впервые работают с софтом такого класса

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Сотрудники федеральных и региональных министерств, а также аппарата правительства регулярно сталкиваются с техническими сбоями в работе подсистемы «Электронного бюджета» для управления реализацией национальных проектов, сообщили РБК три федеральных чиновника и источник в аппарате правительства. В системе «Электронного бюджета» осуществляется управление всеми государственными и муниципальными финансами, в начале 2019 года в ней заработала подсистема для управления и контроля за реализацией национальных проектов в рамках майского указа президента Владимира Путина.

По словам двух источников РБК, наиболее часто чиновники жалуются на медленную загрузку разделов подсистемы и технические ошибки, на устранение которых может уходить до нескольких дней. По словам одного из источников, о проблеме докладывали премьер-министру Дмитрию Медведеву, так как ситуация «не способствуют оперативному и эффективному решению задач».

РБК направил запрос пресс-секретарю главы правительства.