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Дедовщина выходит из строя
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Дедовщина выходит из строя
Газета № 192 (3147) (2911) Общество,
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Дедовщина выходит из строя
В России уменьшается количество дел о насилии в армии
За десять лет число ежегодно осуждаемых по статьям Уголовного кодекса, связанным с насилием в армии, сократилось в несколько раз. Какие регионы лидируют по «армейским» делам и почему — разбирался РБК
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии

Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008–2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде. Резкое падение числа таких приговоров произошло в 2012 году. Если до этого времени число осужденных по ст. 335 УК «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими» составляло 1,5–1,9 тыс. в год (по основной статье и дополнительной квалификации), то в 2012 году таких осужденных было уже 1133 — и затем количество приговоров сокращалось каждый год. В 2018 году осудили за нарушение уставных отношений 302 человека.

Уменьшается с каждым годом и число осужденных за превышение полномочий (ст. 286 УК) — статья, за которой в том числе может скрываться насилие в вооруженных силах. «Как правило, дела по этому составу против военнослужащих связаны с насилием со стороны командиров в отношении подчиненных», — пояснил в разговоре с РБК юрист правозащитной группы «Гражданин и Армия» Арсений Левинсон.

Штатная численность российских вооруженных сил на 2019 составляла более 1,9 млн человек, из них 1,013 млн военнослужащих. В 2009 году штатная численность - составляла более 2 млн и 1,134 млн соответственно. В 2019 году в армию призвали 267 тыс. человек, в 2009 — 576,5 тыс срочников. С 2008 года срок срочной службы был снижен с двух лет до одного. 

В декабре 2018 года основным мотивом уклонения от службы 44% участников опроса ВЦИОМа называли боязнь дедовщины, 41% — боязнь высоких физических нагрузок.

РБК проанализировал данные Верховного суда за 2017–2019 годы (ранее подобная информация не публиковалась). Из них следует, что более половины осужденных по ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия, оружия, спецсредств, с причинением тяжких последствий или с угрозой насилием) были военнослужащими.

Впрочем, в ту же категорию дел по ч. 3 ст. 286 УК, рассмотренных военными судами, попадают дела, не связанные с насилием в армии. Военнослужащими являются также сотрудники ФСБ, ФСО, некоторых подразделений МЧС, военного следствия и прокуратуры. Также по этой статье могут квалифицироваться деяния, связанные с провокациями, пытками и фальсификациями сотрудниками спецслужб. Но такие дела немногочисленны, показал анализ РБК. Официальная статистика не дает представления об их доле: судебный департамент не смог предоставить РБК детальные данные о распределении осужденных военных по ведомствам.

В общей сложности за десять лет число осужденных по этой статье уменьшилось в два раза, показывает анализ РБК.

Насилие в армии — преступление, совершение которого в России наказывается по статьям Уголовного кодекса 335 («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности», максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы), 336 («Оскорбление военнослужащего», максимальное наказание — ограничение по военной службе на срок до года), 334 («Насильственные действия в отношении начальника», максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы) и 286 («Превышение должностных полномочий», максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы).

Случаи насилия и побоев квалифицируются по статье о неуставных отношениях; дополнительная квалификация по общим составам УК о насильственных преступлениях (убийстве, причинении вреда здоровью или побоях) в таких случаях не применяется, рассказал РБК Левинсон.

РБК обнаружил в ГАС «Правосудие» (информационная система российских судов) 736 дел по этим статьям, поступивших в военные суды по всей России в 2019 году и 1226 — за 2018 год. Больше всего дел рассматривают в Московской области и на Дальнем Востоке.

Где больше всего дел о насилии в армии

В Московской области было рассмотрено каждое 12-е дело о насилии в армии в стране — всего 157 дел с начала 2018 года до октября 2019 года. Каждое 13-е дело в стране рассматривают в Хабаровском крае — на него с начала 2018 года пришлось 148 дел о насилии в вооруженных силах. В Приморском крае рассмотрели 139 дел.

Выросло число дел, рассмотренных в Крыму, — за 2018 год их было 23, а за первые десять месяцев 2019 года в Крымский гарнизонный военный суд поступило 31 дело (за аналогичный период прошлого года в суд поступило 18 дел).

Число дел, рассматриваемых в Москве, резко уменьшилось. За первые десять месяцев 2018 года военные суды в Москве рассмотрели 60 дел о насилии в вооруженных силах, а за аналогичный период 2019 года — 29. Стало значительно меньше дел, рассмотренных в Ростовской области — в первые десять месяцев 2018 года там рассмотрели 65 дел, а в 2019 году — восемь дел.

Дела каких частей рассматривают в Подмосковье

Большую часть подмосковных преступлений рассматривал Наро-Фоминский гарнизонный военный суд — 59 дел из 157, рассмотренных в Подмосковье. На сайте суда указано, что он рассматривает дела 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени М.И. Калинина, 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Ю.В. Андропова, а также воинских частей Воздушно-десантных войск, войск связи, противовоздушной обороны, ракетных войск и отдельных частей Западного военного округа.

Еще 44 дела рассмотрел Реутовский гарнизонный военный суд. К его подсудности относятся части, дислоцированные в Ногинском и Щелковском муниципальных районах Московской области, городских округах Реутов, Балашиха, Ивантеевка, Котельники и других.

Какие происшествия в Российской армии разбирали в судах

В апреле 2019 года гарнизонный суд в Екатеринбурге вынес приговор рядовому Хасанову Б.Р., который «решил наказать» своего сослуживца за проступок и ночью вырезал на его лбу бритвенным станком нецензурное слово, «обозначающее лицо нетрадиционной сексуальной ориентации», говорится в опубликованном в ГАС «Правосудие» решении суда. После этого Хасанов стал оскорблять сослуживца. У пострадавшего развилось депрессивное расстройство, он застрелился. Органы следствия квалифицировали это происшествие как нарушение уставных правил взаимоотношений, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 335 УК). Хасанову назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В октябре в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев. По словам его отца, причиной произошедшего стали неуставные отношения. Комиссия Минобороны установила, что у рядового был личный конфликт с одним из офицеров, но факты физического насилия не подтвердила.

О другом инциденте писал в октябре «Коммерсантъ», в воинской части в Козельске (Калужская область) в кабинете командира был найден погибшим военнослужащий Сергей Сафонов. В свидетельстве о смерти, с которым ознакомился РБК, ее причиной названо «преднамеренное самоповреждение». Однако в морге выяснилось, что на лицо Сафонова наложен грим, под которым обнаружились синяки. Родственники солдата не верят, что он мог покончить с собой.

Что власти говорят о дедовщине

В середине ноября заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил в Совете Федерации о росте преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных, с начала года от них пострадали 100 военнослужащих, сообщил «Интерфакс». Одной из причин этого Скребец назвал плохую подготовку курсантов военных училищ, которых не учат навыкам работы с подчиненными. Большинство командиров, которых уличили в дедовщине, объясняли свои действия тем, что у них не хватает уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат.

В Минобороны считают, что оснований для дедовщины после сокращения срока службы срочников с двух лет до года нет, а насилие в частях связывают с другими видами неуставных отношений.

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам. Мол, смотрите, один солдат ударил другого! Но такие ситуации гораздо более многочисленны среди гражданских лиц в любом городе. Главное в том, что в нашей миллионной армии преступность на порядок, повторю — на порядок меньше, чем в любом городе-миллионнике. И это сухая статистика», — заявил в сентябре в интервью «Московскому комсомольцу» министр обороны Сергей Шойгу.

Правозащитники действительно наблюдают снижение уровня насилия между военнослужащими после сокращения в 2008 году срока службы по призыву и реформ в армии, сказал РБК Арсений Левинсон. Серьезно повлияло на качество уставных отношений, по его мнению, и распространение смартфонов, сделавшего армию чуть более открытой. Однако нельзя сказать, что проблема дедовщины ушла, говорит Левинсон. В том или ином виде она остается из-за неисправимой пока закрытости армии, отсутствия адекватного досуга у военнослужащих и наличия социальной напряженности, которая вызвана в том числе низким денежным довольствием.

Юрист «Солдатских матерей Петербурга» Александр Передрук объяснил большой процент судов в Подмосковье и на Дальнем Востоке количеством расположенных там военных частей. «В зависимости от численности части больше вероятность, что там будут случаи насилия», — отметил он. По словам юриста, статистика приговоров не отражает полную картину, потому что в России «большое количество преступности латентной, которая не фиксируется в отчетах». «Зачастую военнослужащего могут побить, но он об этом никому не скажет, а если и скажет, то часть решит дело замять своими силами, без передачи дела в военную прокуратуру или военное следственное управление», — отметил он.

Авторы: Дада Линделл, Маргарита Алехина.
Теги: дедовщина , армия , военные суды , Минобороны
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