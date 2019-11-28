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ФАС подбирает ключи к Booking.com
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Газета
ФАС подбирает ключи к Booking.com
Газета № 191 (3146) (2811) Бизнес,
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ФАС подбирает ключи к Booking.com
«Опора России» пожаловалась на неисполнение сервисом онлайн-бронирования российского антимонопольного законодательства
«Опора России» попросила ФАС проконтролировать, как Booking.com исполнит требование изменить договоры с российскими отелями и хостелами. Пока бизнес не видит никаких подвижек со стороны сервиса при отмене условия о паритете цен
Фото: Jens Jeske / Global Look Press

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно изменения условий сотрудничества с российскими отелями, пожаловалась руководителю ФАС Игорю Артемьеву общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Письмо, в котором она просит Артемьева взять этот вопрос на контроль, есть в распоряжении РБК.

В середине ноября ФАС потребовала от Booking.com прекратить нарушение российского антимонопольного законодательства: ведомство пришло к выводу, что сервис злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и навязывает российским гостиницам, хостелам и другим средствам размещения условие о соблюдении паритета цен. Иными словами, подключенные к Booking.com отели по условиям договора не имеют права сдавать номера дешевле, чем другие онлайн-ресурсы, в том числе собственный сайт, или снижать цены для офлайн-клиентов, то есть туристов, пришедших непосредственно в отель.

Чего опасается «Опора России»

На устранение нарушения Booking.com был отведен месяц, то есть срок истекает 12 декабря, напоминает подписавший письмо вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. После появления предупреждения ФАС никаких подвижек со стороны Booking.com гостиничный бизнес, по его словам, не увидел и опасается, что сервис будет затягивать сроки устранения нарушения. Отельеров, от имени которых выступает «Опора России», смущает и то, что из публичных заявлений Booking.com следует, что, по мнению компании, условие о паритете цен в договорах с российскими отелями не нарушает антимонопольное законодательство, уточнил Кожевников.

Обращение в ФАС поступило, подтвердил представитель ведомства, отметив, что служба, безусловно, проконтролирует исполнение предупреждения.

Российская внешняя пресс-служба Booking.com отказалась уточнить, выполнит ли сервис предупреждение ФАС. В головной компании Booking Holdings на запрос РБК не ответили. На следующий день после публикации предупреждения ФАС российская пресс-служба Booking.com сообщила, что цены на предлагаемые на ее сайте объекты размещения устанавливает не Booking.com, а сами партнеры, компания лишь обеспечивает «прозрачный и последовательный подход к сравнению цен».

Что говорят отельеры

Условия, на которых Booking.com работает с гостиницами в России, одинаковы для всех, с каждым контрагентом подписывается отдельный договор о соблюдении этих условий, поясняет член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. Об изменении условий или исключении пунктов договора Booking.com должен уведомить все работающие с ним российские гостиницы, а только в Москве их больше 5 тыс.

Последний раз условия договора, по словам Петровской, менялись 1 ноября — там, в частности, продлевались сроки списания средств с виртуальных карт и менялись положения о комиссии за дополнительные услуги. «Но уведомлений о новых изменениях, связанных с предписанием ФАС, насколько нам известно из опросов отельеров, по состоянию на 27 ноября не поступало», — заметила Петровская. Более того, по ее словам, до обращения «Опоры России» в ФАС общие условия предоставления услуг Booking.com были в открытом доступе, но сейчас компания убрала их с сайта.

Какие рычаги есть у ФАС

После истечения месяца, предусмотренного на устранение нарушения, менеджмент Booking.com должен уведомить ФАС об исполненном предупреждении, поясняет адвокат Forward Legal Юлия Лысова. В случае если Booking.com не устранит нарушение, ФАС возбудит против компании дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнил представитель службы.

Дело будет рассматриваться комиссией, которая может вынести предписание об устранении нарушений, указывает Лысова. По закону срок рассмотрения дела в ФАС не должен превышать трех месяцев с момента возбуждения дела, в исключительных случаях — девяти месяцев. Если и предписание не будет исполнено, тогда ведомство, говорит Лысова, может привлечь Booking.com и ее должностных лиц к административной ответственности. Чаще всего за неисполнение предписания компании назначается штраф — до 500 тыс. руб. Соответствующее постановление, как правило, выносится в течение месяца. Но если в неисполнении предписания будет доказана вина конкретного должностного лица, то ФАС может через суд добиться его дисквалификации, то есть лишить права занимать управляющие должности в компании.

Параллельно ФАС сможет обратиться в арбитражный суд и принудить компанию выполнить предписание в судебном порядке — такое разбирательство занимает около шести месяцев, подытожила юрист.

Соблюдают ли отели паритет цен

Сервис Booking.com внимательно следит за тем, чтобы отели, которые он предлагает через свою систему, соблюдали паритет цен и не предлагали на других площадках цены ниже, утверждает Роман Сабиржанов, руководитель управляющей компании Hotel Consulting (в управлении около 30 средств размещения в Москве и Нижнем Новгороде). В случае если Booking.com обнаружил, что отель нарушает это условие, сервис автоматически понижает его в поисковой выдаче, и это отражается на продажах.

Тем не менее не все отели выполняют это требование. В 2018 году ИТ-разработчик Bnovo оценивал, что около 17% российских объектов размещения не соблюдают паритет цен и выставляют на собственном сайте цену за номер ниже, чем на Booking.com, но остаются в топе выдачи сервиса.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Booking.com , ФАС , «Опора России» , отели
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