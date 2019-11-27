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Следователь по делу «БФГ-Кредита» заработал пять лет
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Газета
Следователь по делу «БФГ-Кредита» заработал пять лет
Газета № 190 (3145) (2711) Политика,
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Следователь по делу «БФГ-Кредита» заработал пять лет
Вынесен приговор по делу о коррупции в Следственном комитете
Суд приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя Александра Сорокина, признав его виновным в том, что он требовал взятку в $100 тыс. у акционера банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой
Александр Сорокин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс. Такое решение вынесла судья Ирина Вырышева.

Сорокин был задержан с поличным в декабре 2016 года, на первом допросе признал вину и в сентябре 2017 года получил восемь лет колонии. Однако на стадии кассации президиум Мосгорсуда отменил приговор, обнаружив, что суд первой инстанции не дал оценку ряду важных свидетельств. Президиум отправил дело на новое рассмотрение, поручив его председателю Басманного суда Вырышевой.

Взятку, согласно материалам дела, следователь потребовал у акционера банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой за признание ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб. — по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов. Во время беседы с адвокатом Хорошиловой Вадимом Мышлявкиным в своем служебном кабинете Сорокин написал на листе бумаги записку с намеком на «оказание материальной помощи», а на следующей встрече начертил рукой на стене цифру 100 и дал понять, что речь идет о долларах, утверждается в приговоре. Мышлявкин обратился в ФСБ и под контролем оперативников договорился с Сорокиным, что сумму передаст двумя частями. Вскоре адвокат передал следователю в его автомобиле Chevrolet пакет торговой сети «Перекресток» с мечеными купюрами. Как только Мышлявкин вышел из машины, а Сорокин начал движение, автомобиль заблокировали сотрудники ФСБ.

Сорокин на втором процессе не признал вину и настаивал, что речь шла о провокации — по его версии, представитель Хорошиловой «не желал ничего слушать о невозможности процессуальных решений», нужных предпринимательнице, и настойчиво «в завуалированной форме» предлагал следователю взятку. Сорокин упомянул, что в тот период был в крайне трудном материальном положении, однако на коррупционные предложения не соглашался.

Тем не менее судья пришла к выводу, что «инициатива получения взятки исходила от Сорокина», соответствующий умысел у него возник «независимо от действий Мышлявкина и сотрудников правоохранительных органов», которые действовали в рамках своих полномочий. Вырышева не согласилась с утверждениями, что действия следователя были связаны с тяжелыми жизненными обстоятельствами. При этом Вырышева учла, что у бывшего следователя трое детей.

В задержании Сорокина принимали участие оперативники управления «М» ФСБ Сергей Никитюк и Константин Струков, они давали в суде свидетельские показания, следует из приговора. При этом впоследствии оба были осуждены по делу о рейдерском захвате.

Сорокин поступил на работу в центральный аппарат СКР за несколько месяцев до задержания, дело «БФГ-Кредита» стало для него вторым в качестве старшего следователя по особо важным делам, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом расследования. До этого Сорокин работал в Подмосковье, возглавляя следственный отдел в Ступино.

В банке «БФГ-Кредит» держали свои активы крупнейшие государственные телерадиокомпании — «Первый канал», ВГТРК и «Россия сегодня». В апреле 2016 года в учреждении ввели временную администрацию, а спустя несколько месяцев отозвали лицензию. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб.

Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке личные средства на сумму порядка $40 млн, пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного. Тот в свою очередь называл это попыткой рейдерского захвата. Конечной целью Хорошиловой, добивавшейся статуса потерпевшей в деле о выводе средств, было привлечь к уголовной ответственности Глоцера, следует из приговора следователю. В 2019 году МВД возбудило в отношении Глоцера и «неустановленных лиц» из числа бывших руководителей банка четыре уголовных дела о хищениях, рассказал Глоцер РБК.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: «БФГ-Кредит» , СКР , Первый канал
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